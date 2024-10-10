شركة VSPO، أكبر شركة للرياضات الإلكترونية في آسيا، تُعلن عن مديرها التنفيذي الجديد ومواءمة دولية جديدة للعلامة التجارية مع Hero Esports

انتقال Dino Ying ، المؤسِّس والمدير التنفيذي لشركة VSPO ، إلى منصب الرئيس التنفيذي، للتركيز على استكشاف وبناء الجيل القادم من منتجات وتجارب الرياضات الإلكترونية، ولتكريس المزيد من الوقت لدوري الأبطال الآسيوي للرياضة الإلكترونية ACL) )، ودعم تطوير كأس العالم للرياضة الإلكترونية وألعاب الرياضة الإلكترونية الأولمبية.

تعيين Danny Tang ، المؤسِّسَة المشاركة والمديرة المالية الحالية، في منصب المدير التنفيذي الجديد لتوسيع عمليات الشركة ودفع عجلة النمو الدولي.

تغيير اسم VSPO إلى Hero Esports ليتماشى مع علامتها التجارية المحلية كجزء من استراتيجية النمو العالمي المستمرة.

Dino Ying (right) and Danny Tang (left) Danny Tang, the new CEO of Hero Esports (VSPO)

شانغهاي، 10 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- يَسُرّ شركة VSPO، أكبر شركة رياضات إلكترونية في آسيا، أن تُعلن عن انتقال Dino Ying إلى منصب الرئيس التنفيذي بعد ثماني سنوات كمدير تنفيذي، بعد تأسيس الشركة في عام 2016، وتعيين Danny Tang، المؤسس المشارك، والمديرة المالية الحالية ورئيسة مكتب الاستراتيجية العالمية، في منصب المديرة التنفيذية الجديدة للشركة.

سيستخدم Dino منصبه الجديد لاستكشاف وبناء الجيل الجديد من مُنتَجات وتجارب الرياضات الإلكترونية، كما سيلعب دورًا رئيسيًا في تنمية دوري أبطال آسيا للرياضات الإلكترونية (ACL). يُعَد دوري أبطال آسيا، الذي أطلقته VSPO في سبتمبر 2024، البطولة الدولية الرائدة متعددة الألعاب في آسيا.

كشخصية رئيسية في صناعة الرياضات الإلكترونية الحديثة، سيستخدم Dino أيضًا شهرته ونفوذه لدعم وتنمية فعاليات الرياضات الإلكترونية العالمية مثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الذي تُعدّ VSPO شريكًا أساسيًا فيه، حيث تعمل بشكل وثيق مع الهيئات الإدارية الدولية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مؤسَّسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية واللجنة الأولمبية الدولية.

ومع ترقية Danny إلى منصب المدير التنفيذي بعد 8 سنوات كمديرة مالية، ستستمر في دفع عجلة النمو في جميع جوانب العمل التي حوَّلت الشركة إلى مؤسَّسة رائدة في السوق منذ إنشائها، وشمل ذلك جمع تبرعات ناجح تَجاوَز مليار دولار أمريكي عبر VSPO وشركتها الشقيقة ومُطَور ألعاب الفيديو العالمي Hero Games.

كقائدة استراتيجية للتوسُّع العالمي لـ VSPO، لعبت Danny دورًا محوريًا في تأمين الشراكات الاستراتيجية مع المؤسَّسات الدولية الكُبرى مثل Google بالإضافة إلى مساعدة الشركة على إطلاق أعمالها في الأسواق الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية. قبل أن تُشارِك في تأسيس VSPO، عملت Danny في مكاتب Kohlberg Kravis Roberts & Co، في الولايات المتحدة والصين من عام 2007 إلى عام 2010 وشغلت منصب نائب الرئيس في بنك التنمية الصيني Capital بين عامي 2010 و2014، وقد حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والرياضيات من كلية Bryn Mawr ودرجة الماجستير في العلوم في الإدارة من جامعة Stanford.

ومن المُقَرَّر أن تُصبح Luying Wang، نائب رئيس مجموعة VSPO ورئيسة أسواق رأس المال والرئيسة المالية والقانونية، في منصب المدير المالي بالوكالة للشركة.

مواءمة العلامة التجارية الدولية

يَسُر VSPO أيضًا أن تُعلن أنه سيتم تغيير اسم العلامة التجارية إلى Hero Esports، مع المزيد من التفاصيل التي سيتم الإعلان عنها في الأسابيع المقبلة. سيؤدي هذا التغيير إلى مواءمة VSPO بشكل أفضل مع اسمها المحلي الحالي، وبذلك تدعم استراتيجية النمو العالمية التي يدعمها التماسك ووحدة العلامة التجارية.

وعلق Dino، على منصبه الجديد ومواءمة العلامة التجارية، قائلًا: "يُمَثل هذا الأمر بداية حقبة جديدة ومُثيرة لشركة VSPO، والتي ستتحول قريبًا إلى Hero Esports. إن إطلاق ACL لديه القدرة على أن يكون حافزًا إضافيًا ليس فقط لنمو شركتنا، بل وأيضًا لصناعة الرياضات الإلكترونية الأوسع نطاقًا. وأتطلع إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع Danny والفريق، وكذلك في تطوير ACL، والمشاركة مع المؤسسات الدولية لدعم التطوير المستمر لصناعة الرياضات الإلكترونية وجميع المشاركين فيها."

وأضافت Danny: "أنا سعيدة للغاية لأنني سأتمكن من استكمال العمل الرائع الذي أنجزه Dino خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي، حيث نواصل تحديد الفرص الجذابة التي ستدفع التوسع العالمي للشركة. نحن متحمسون للغاية بشأن آفاق نمونا وبناء منصة عالمية رائدة للرياضات الإلكترونية التي تعزز بيئة نابضة بالحياة وشاملة، حيث يمكن للاعبين والمشجعين على حد سواء أن يُحققوا الازدهار."

نبذة عن VSPO (قريبًا Hero Esports)

تأسست VSPO في عام 2016، وهي أكبر شركة للرياضات الإلكترونية في آسيا، حيث تُنتج أكثر من 7000 مباراة كل عام تجذب قاعدة جماهيرية عبر الإنترنت تضم أكثر من 800 مليون شخص. مع انتشار عالمي يشمل 14 موقعًا لمكاتبها وثماني ساحات رياضية إلكترونية من الدرجة الأولى، تُقدم VSPO مجموعة شاملة من خدمات الرياضات الإلكترونية، بما في ذلك تنظيم البطولات وحلول التسويق وتنمية المجتمع وغيرها من الخدمات. بصفتها شركة خاصة، تَعتَبر VSPO أن كلًا من Savvy Games Group وTencent، من بين آخرين، مستثمرين، مع Kuaishou وHuya كشركاء استراتيجيين.

يقع المقر الرئيسي لشركة VSPO في شنغهاي، ولديها مكاتب وفرق متمركزة في اثنتي عشرة دولة، وهي مُشَغل مُتَكامل تمامًا لبطولات الرياضات الإلكترونية ومُنشئ لمحتوى الرياضات الإلكترونية مع انتشار عالمي. ساعدَت الشركة في إنتاج العديد من البطولات المرموقة بما في ذلك أسبوع الرياضات الإلكترونية الأوليمبي وكأس العالم للرياضات الإلكترونية بالإضافة إلى سلسلة الرياضات الإلكترونية التي ظهرت في كل من دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا 2018 ودورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو 2023، كما عملت VSPO مع ناشري الألعاب من الدرجة الأولى في العالم مثل Tencent وKrafton في تنظيم بطولات الرياضات الإلكترونية الشهيرة مثل سلسلة KPL الخاصة بـ Honor of Kings وسلسلة PGC الخاصة بـ PUBG، من بين العديد من البطولات الأخرى.

كما تُعَد VSPO رائدة في تسويق بطولات الرياضات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم وكانت من أوائل من بدأوا في مساعدة العلامات التجارية على الاستفادة من قوة الرياضات الإلكترونية في استراتيجيات التسويق المتكاملة الخاصة بهم، بما في ذلك الشراكات مع عملاء بارزين، بما في ذلك McDonald's وVIVO وOPPO وPudong Development Bank وBMW وHLAJEANS وغيرها، لتسهيل تسويق الرياضات الإلكترونية.

بعد استحواذ VSPO على Famulei، وكالة المواهب الرائدة في البث المباشر في آسيا، وBanana Culture، وهي شركة ناشئة رائدة في مجال الرياضات الإلكترونية، قامت VSPO بإطلاق VSPO+، وهي علامة تجارية لمصفوفة المحتوى تُدير وتُمَثل أكثر من 15000 فنان. https://vspo.gg/

نبذة عن Dino Ying

Dino Ying هو المؤسس والرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي السابق لشركة VSPO، أكبر شركة للرياضات الإلكترونية في آسيا التي تركز على توسيع وإثراء النظام الإيكولوجي العالمي للرياضات الإلكترونية. بدأ حياته المهنية كمصرفي في Standard Chartered قبل الدخول في أعمال ألعاب الهواتف المحمولة، كرئيس لشركة China Mobile Games Entertainment، وأصبح الآن رائدًا في صناعة الرياضات الإلكترونية، وهو نائب رئيس الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية، الاتحاد الرائد للرياضات الإلكترونية في العالم. في عام 2015، أسس Dino أيضًا شركة Hero Games، وهي شركة تطوير ونشر الألعاب العالمية.

نبذة عن Danny Tang

Danny Tang هي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة VSPO. شغلت سابقًا منصب المديرة المالية ورئيسة مكتب الاستراتيجية العالمية في VSPO. تلعب Danny دورًا محوريًا في تشكيل الرؤية الاستراتيجية للشركة، وتوجيه نموها عبر أسواق متعددة. قبل الانضمام إلى VSPO، عملت Danny في مكاتب Kohlberg Kravis Roberts & Co، في الولايات المتحدة والصين من عام 2007 إلى عام 2010 وشغلت منصب نائب الرئيس في China Development Bank Capital بين عامي 2010 و2014، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والرياضيات من كلية Bryn Mawr ودرجة الماجستير في العلوم في الإدارة من جامعة Stanford.

في عام 2022، تم الاعتراف بـ Danny كواحدة من أفضل 100 قائدة مدعومة من النساء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من قِبَل J.P. Morgan وErnst & Young. في عام 2024، تم إدخالها إلى قاعة مشاهير الرياضات الإلكترونية من قِبَل Esports Insider، وهي إحدى وسائل إعلام الرياضات الإلكترونية الشهيرة.

نبذة عن Luying Wang

Luying Wang هي المدير المالي بالوكالة لـ VSPO. شغلت أدوارًا مختلفة خلال سبع سنوات في VSPO، وشغلت مؤخرًا منصب نائب رئيس المجموعة ورئيس أسواق رأس المال والرئيسة المالية والقانونية. قبل الانضمام إلى VSPO، عملت Luying في الخدمات المصرفية الاستثمارية في BNP Paribas وCCB International في هونغ كونغ. تحمل Luying درجة البكالوريوس في العلوم مع تخصصات في المحاسبة والمالية من جامعة Georgetown وهي محاسب عام معتمد في الولايات المتحدة (AICPA).

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2525461/Dino_Ying__right__Danny_Tang__left.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2525462/Danny_Tang_CEO_Hero_Esports__VSPO.jpg