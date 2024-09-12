شركة VTP Realty في مدينة بونا الهندية تتوسع على الصعيد العالمي بافتتاح مكتب جديد لها في مدينة دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 سبتمبر، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة VTP Realty ، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في مدينة بونا الهندية، عن افتتاح أول مكتب مبيعات دولي لها في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويُمثل هذا التحرك دخول العلامة التجارية إلى السوق العالمي، مستهدفاً بشكل خاص المغتربين الهنود NRIs في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي GCC.

Brijesh Chirath - General Manager, International Sales & Sachin Bhandari - ED & CEO, VTP Realty at the UAE Sales Office Launch Team VTP Realty at the launch of UAE sales office

وتتمتع شركة VTP Realty ، المعروفة بمشاريعها الحائزة على العديد من الجوائز في مدينة بونا الهندية، بقاعدة عملاء متنامية تتجاوز 19,000 عميل، بما في ذلك عدد كبير من المغتربين الهنود NRIs. ويُسلط قرار افتتاح مكتب الشركة في دبي الضوء على التزام الشركة بخدمة عملائها المغتربين NRI بشكل أفضل. وفي هذا الصدد، قال Sachin Bhandari، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي CEO لشركة VTP Realty: "نحن متحمسون لتقديم إرث شركة VTP Realty من الابتكار والجودة إلى منطقة الخليج العربي. فنحن لدينا مجموعة كبيرة من المشاريع والمناطق السكنية في مدينة بونا، وسيعمل مكتبنا في دبي على تلبية احتياجات العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي على نحو مباشر، مما يجعل عملية شراء المنزل أكثر سهولة بالنسبة لهم".

يهدف توسع الشركة في دبي إلى تقديم فرص استثمارية فريدة في مدينة بونا للهنود المغتربين NRIs في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وتشتهر مشاريع VTP Realty بمساحاتها السكنية المخططة بعناية، والتي تركز على أعلى المعايير والتصاميم المدروسة. وتسعى العلامة التجارية إلى تلبية توقعات الهنود المغتربين NRIs الذين يبحثون عن منازل فاخرة في الهند تتوافق مع معايير المعيشة العالمية. وتشمل عروض شركة VTP Realty المختارة منازل وفيلل فاخرة في مواقع متميزة في مدينة بونا، مما يوفر عوائد استثمارية ممتازة.

ولأن شراء المنازل من الخارج دائمًا ما يمثل تحديًا صعبًا، جعلت شركة VTP Realty الأمر أسهل لجميع عملائها العالميين. فهي شركة التطوير العقاري الوحيدة التي تقدم خطط دفع ميسرة لجميع الهنود المغتربين NRIs، بما في ذلك خطة دفع مرتبطة بمرحلة البناء وخطة دفع خاصة خالية من الفوائد، والتي يمكنهم اختيارها بناءً على راحتهم.

ومن الجدير بالذكر أن عملاء VTP يمكنهم الآن التسجيل الإلكتروني لشراء منازل أحلامهم دون الحاجة إلى السفر إلى الهند، حيث يتيح لهم التسجيل الإلكتروني الخاص من شركة VTP إكمال عملية التسجيل من أي مكان في العالم.

يُعد وجود VTP Realty في إمارة دبي انعكاساً للرؤية العالمية للشركة، حيث تسعى إلى جلب أفضل عقارات مدينة بونا الهندية إلى الهنود المغتربين NRIs في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن شركة About VTP Realty :

تُعد VTP Realty العلامة التجارية العقارية رقم 1 في مدينة بونا الهندية لمدة ست سنوات متتالية، وتُصنف ضمن أفضل 10 علامات تجارية عقارية في الهند. ومع أكثر من 38 عاماً من الخبرة في هذا المجال، قامت الشركة بتسليم أكثر من 10 ملايين قدم مربع عبر 23 مشروعاً. وتواصل شركة VTP الابتكار ووضع معايير جديدة في سوق العقارات.

عنوان مكتب الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة: #1 844 برج برجمان للأعمال، المنخول، شارع الشيخ خليفة بن زايد، دبي – 296360

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2502586/Brijesh_Chirath_and_Sachin_Bhandari.jpg

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2502587/Team_VTP_Realty.jpg