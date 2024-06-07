شركة Waterdrop Inc تُعلن عن إيراداتها للربع الأول من عام 2024 بقيمة 704.7 مليون رنمينبي مع ارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 62.2% على أساس سنوي واستمرار الشركة في تحقيق الربحية للربع التاسع على التوالي

بكين، 7 يونيو، 2024 /PRNewswire/ -- في الخامس من يونيو الجاري، كشفت شركة Waterdrop Inc (التي تتداول أسهمها في بورصة نيويورك تحت رمز WDH)، وهي منصة تكنولوجية رائدة متخصصه في مجال خدمات التأمين والرعاية الصحية ذات التأثير الاجتماعي الإيجابي، عن نتائجها المالية غير المدققة للربع الأول من عام 2024 الذي انتهى في 31 مارس 2024. وجائت النتائج المالية لشركة Waterdrop للربع الأول من العام لتسجل إيرادات تشغيلية صافية بقيمة 704.7 مليون رنمينبي، بزيادة قدرها 16.3% على أساس سنوي. وبلغ صافي الربح العائد على المساهمين العاديين 80.6 مليون رنمينبي، بارتفاع قدره 62.2% عن العام السابق، مع الحفاظ على الربحية للربع التاسع على التوالي. وشهدت المصروفات التشغيلية، بما في ذلك مصروفات البيع والتسويق والمصروفات الإدارية العامة ومصروفات البحث والتطوير R&D، انخفاضًا لتصل إلى 46.4% من الإيرادات، بانخفاض 11 نقطة مئوية على أساس سنوي.

وقد قامت شركة Waterdrop، منذ الإعلان عن برنامج إعادة شراء الأسهم في سبتمبر 2021 وحتى 31 مايو 2024، بإعادة شراء حوالي 45.5 مليون سهم إيداع أمريكي (ADSs) من السوق المفتوحة.

بلغ إجمالي الأرباح التشغيلية لأعمال التأمين 129.2 مليون رنمينبي، ويمثل التأمين على الحياة 56.4% من مجموعة خدمات التأمين طويلة الأجل

ارتفعت إيرادات شركة Waterdrop المتعلقة بأعمال التأمين إلى 607 مليون رنمينبي، بزيادة قدرها 13.1% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الأرباح التشغيلية لأعمال التأمين 129.2 مليون رنمينبي في الربع الأول من عام 2024.هذا وارتفعت أقساط التأمين المكتسبة لأول سنة (FYPs) التي تم إنشاؤها بواسطة Waterdrop Insurance Marketplace بنسبة 3.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1.755 مليار رنمينبي.

وقد حققت أعمال التأمين خلال الربع تحسنًا ملحوظًا في جودة الاكتتاب، وخاصةً في قطاع خدمات التأمين طويلة الأجل. وعلى وجه الخصوص، شهدت أقساط التأمين FYPs على الحياة نموًا ملحوظًا حيث مثلت 56.4% من مجموعة خدمات التأمين طويلة الأجل، بزيادة قدرها 9.9 نقطة مئوية على أساس سنوي. فضلًا عن ذلك، تجاوز معدل التجديد 95%، الأمر الذي يدل على ثقة وتقدير حاملي وثائق التأمين بخدماتنا.

شهد الربع الأول أيضًا تحسينات كبيرة في التقنيات المتعلقة بخدمات التأمين، ولا سيما من خلال القدرات الموسعة لمنصة ShuishouGPT. ففي قطاع التأمين الصحي، أصبح بإمكان المستشار الآلي الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي AI الآن التفاعل بشكل مستقل مع المستخدمين لمدة تصل إلى 40 دقيقة. كما تتجاوز دقة المستشار الآلي في الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالتأمين 90%، وهذا بدوره يعزز من فعالية المبيعات ويضمن جودة الخدمات المقدمة. وقد حصلت شركة Waterdrop حتى الآن على أربع براءات اختراع معتمدة وقدمت أكثر من عشرة طلب براءات اختراع أخرى فيما يتعلق بهذه التقنية.

منصة Waterdrop Medical Crowdfunding تجمع 63.8 مليار رنمينبي لصالح 3.17 مليون مريض، مع توقيع 88 اتفاقية جديدة لمشاريع الخدمات الطبية

أثناء الربع الأول، واصلت منصة Waterdrop Medical Crowdfunding رسالتها النبيلة المتمثلة في "إنقاذ الأرواح" بنجاح باهر وملحوظ. فقد نجحت المنصة، اعتبارًا من 31 مارس 2024، في جمع تبرعات بقيمة إجمالية تبلغ 63.8 مليار رنمينبي من حوالي 456 من حاملي وثائق التأمين، وهو الأمر الذي أفاد أكثر من 3.17 مليون مريض منذ إنشائها. وعلى الرغم من تسجيل خسارة تشغيلية تقدر بحوالي 32.2 مليون رنمينبي، إلا أن الخسائر قد تراجعت مقارنة بالفترات السابقة.

بهدف الارتقاء بجودة الخدمات، أطلقت منصة Waterdrop Medical Crowdfunding برنامج "Guardian" وهو مبادرة شاملة تعالج كفاءة جمع التبرعات، ودعم الزيارات للموقع، وأمن الأموال، وترقيات إجراءات التدقيق المالي بهدف تقديم تجربة أفضل لجمع التبرعات ومساعدة المرضى والعائلات التي تواجه صعوبات مالية. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت المنصة قناة "Green Transfer" وهي قناة على الإنترنت لتحويل مصاريف علاج المرضى بسرعة خلال ساعة واحدة من الموافقة على الطلب، خاصة في الحالات الحرجة مثل دخول العناية المركزة ICU أو إجراء العمليات الجراحية العاجلة أو زراعة الأعضاء. بالإضافة إلى المبادرات المذكورة سابقًا، تقدم المنصة أيضًا إعفاءات من الرسوم للأسر المحرومة وتوفر مساعدات مالية للمرضى الذين يتضررون من الكوارث العرضية والحوادث الكبرى، مما يوسع نطاق دعمها وتعاطفها مع المحتاجين.

شهدت أعمال Waterdrop المتعلقة بالرعاية الصحية تقدمًا ملحوظًا في الربع الأول من عام 2024، حيث حققت إيرادات تقدر بحوالي 25.3 مليون رنمينبي، بنسبة نمو قدرها 7.3% على أساس سنوي. وقد وسعت الشركة شبكة شركائها لتشمل 179 شركة أدوية ومنظمة بحثية تعاقدية CROs، حيث تم توقيع 88 اتفاقية تعاونية جديدة لمشاريع الخدمات الطبية، وشملت خدماتها ما يقارب 7800 مريض.

هذا وصرح السيد Shen Peng، مؤسس شركة Waterdrop والرئيس التنفيذي لها CEO، قائلًا: "في الربع الأخير، التزمنا باستراتيجية التنمية المستدامة الخاصة بنا وحققنا تحسناً ثابتًا في الربحية، مع جعل الابتكار التكنولوجي حجر الزاوية في أعمالنا. على الرغم من إدراكنا للتحديات التي تنتظر توسع أعمالنا، إلا أننا نواصل التركيز على تحقيق نمو مستدام. سنعمل باستمرار على توسيع آفاقنا التشغيلية بما يتماشى مع مهمتنا وشرائح أعمالنا الأساسية، لتقديم قيمة أكبر لمستخدمينا وشركائنا".