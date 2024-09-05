شركة Waterdrop تعلن عن نتائجها المالية غير المدققة للربع الثاني من عام 2024 وتوزيع الأرباح النقدية الخاصة، وارتفاع صافي الأرباح بنسبة 306.9٪ مقارنة بالعام الماضي

بكين، 5 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- في 4 سبتمبر 2024، تعلن شركة Waterdrop (التي تتداول في بورصة نيويورك باسم: WDH)، وهي منصة تكنولوجية رائدة متخصصة في مجال خدمات التأمين والرعاية الصحية ذات التأثير الاجتماعي الإيجابي، عن نتائجها المالية غير المدققة للربع الثاني من عام 2024 الذي انتهى في 30 يونيو 2024. خلال هذا الربع من العام، ذكرت Waterdrop أن صافي إيرادات التشغيل بلغت 676 مليون يوان صيني. وبلغ صافي الربح العائد على المساهمين العاديين 88.3 مليون يوان صيني، بارتفاع قدره 306.9% عن العام السابق، مع الحفاظ على الربحية للربع العاشر على التوالي. وشهدت المصروفات التشغيلية، والتي تتضمن مصروفات البيع والمصروفات الإدارية ومصروفات البحث والتطوير R&D، انخفاضًا لتصل إلى 45.1% من الإيرادات، بانخفاض قدره 12 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.

علاوة على ذلك، أكملت شركة Waterdrop أيضًا أول توزيع أرباح نقدية خاصة في الربع الماضي. وأعلنت أنه مع موافقة مجلس الإدارة، ستبدأ الشركة قريبًا في توزيع الأرباح النقدية الخاصة الثانية البالغة حوالي 7.5 مليون دولار أمريكي.

وقد قامت شركة Waterdrop، منذ الإعلان عن برنامج إعادة شراء الأسهم في سبتمبر 2021 وحتى 31 أغسطس 2024، بإعادة شراء حوالي 49.3 مليون سهم إيداع أمريكي (ADSs) من السوق المفتوحة. وافق مجلس إدارة الشركة على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم يسمح بموجبه للشركة بإعادة شراء أسهمها العادية الخاصة في شكل أسهم إيداع أمريكية بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليون دولار أمريكي خلال فترة 12 شهرًا حتى 9 سبتمبر 2025.

إجمالي أرباح التشغيل في مجال التأمين التجاري 123 مليون يوان صيني

بلغت إيرادات Waterdrop المتعلقة بالتأمين 573.8 مليون يوان صيني في الربع الثاني من عام 2024. وبلغ إجمالي الأرباح التشغيلية لأعمال التأمين 123 مليون يوان صيني في الربع الثاني من عام 2024. بلغت أقساط السنة الأولى (FYPs) الناتجة عن أعمال التأمين 1,778.6 مليون يوان صيني.

تحسن Waterdrop Insurance Marketplace باستمرار قدرات تحويل حركة المرور عبر الإنترنت وكفاءتها، مما أدى إلى نمو عدد المستخدمين الجدد بنسبة 15.8%.. في الوقت نفسه، حافظت أعمال التأمين في Waterdrop بشكل فعال على معدل تجديد السياسة على مستوى عال.

ملتزمة بالاستثمار في التكنولوجيا، قامت Waterdrop أيضًا بتجريب نموذج لغة Shuishou الضخم ("LLM")، المعروف باسم "Waterdrop Guardian"، في سيناريوهات خدمة متعددة تغطي أقسام التأمين الطبي، والأمراض الحرجة، والتأمين على السيارات. خلال هذا الربع من العام، حصلت الشركة على تعاون استراتيجي مع شركة تأمين على الممتلكات والإصابات. هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها Waterdrop حلًا مخصصًا للتأمين على غير الحياة، وتتطلع الشركة إلى تمكين المزيد من شركاء هذا القطاع من خلال حلول الذكاء الاصطناعي.

منصة Waterdrop Medical Crowdfunding تجمع 65.1 مليار يوان صيني لصالح 3.25 مليون مريض

في أثناء الربع الأول، واصلت منصة Waterdrop Medical Crowdfunding رسالتها النبيلة المتمثلة في "إنقاذ الأرواح" بنجاح باهر وملحوظ. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تبرع حوالي 461 مليون شخص بمجموع 65.1 مليار يوان صيني إلى 3.25 مليون مريض من خلال التمويل الجماعي الطبي لشركة Waterdrop. وعلى الرغم من تسجيل خسارة تشغيلية تقدر بحوالي 22.9 مليون يوان صيني، إلا أن الخسائر قد تراجعت مقارنة بالفترات السابقة.

حافظت أعمال Waterdrop المتعلقة بالرعاية الصحية على نموها في الربع الثاني من عام 2024، حيث حققت إيرادات بلغت حوالي 26.4 مليون يوان صيني. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، سجلت الشركة ما يقرب من 8,600 مريض في أكثر من 1,050 برنامج للتجارب السريرية من خلال منصة E-Find.

هذا وصرح السيد Shen Peng، مؤسس شركة Waterdrop والرئيس التنفيذي لها، قائلًا: "في هذا الربع من العام، التزمنا بتنفيذ استراتيجية التطوير عالية الجودة لدينا بحزم، وتعزيز تجربة المستخدم من خلال الابتكار التكنولوجي ودفع النمو المستدام في جميع أعمالنا. بالنظر إلى المستقبل، سنعمل على تعزيز عملياتنا الأساسية بشكل أكبر، واستكشاف الفرص بنشاط لاستخدام النموذج اللغوي الضخم داخل القطاع وسط الموجة الجديدة من الذكاء الاصطناعي، والسعي إلى خلق قيمة تجارية واجتماعية أكبر. وفي الوقت نفسه، نحن ممتنون للدعم المستمر من مستخدمينا وشركائنا ومساهمينا ومستثمرينا. نحن ملتزمون برد جميل هذه الثقة من خلال الخدمة الراقية وتحقيق ربحية ثابتة".