شركة WATO Korea تُسرّع توسّعها العالمي في معرض أوتوميكانيكا دبي 2025

سيول، كوريا الجنوبية، 19 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- تعزز شركة WATO Korea، الشركة المُصنِّعة الكورية الجنوبية لقِطع غيار السيارات، مكانتها كشركة قائمة على التكنولوجيا من خلال توسيع حضورها في الأسواق العالمية. تأسست WATO Korea عام 1997، وتتخصص في إنتاج المكونات الأساسية للسيارات، بما في ذلك: الديناموهات، ومحركات بدء التشغيل، ومحامل العجلات، وأعمدة نقل الحركة (المحاور ذات السرعة الثابتة - CV axles)، وجميعها تُصنَّع ضمن نظام إنتاج متكامل بالكامل ومتمركز كليًا في كوريا.

WATO

تشغّل الشركة منشأة التصنيع الوحيدة المعتمدة من TÜV في كوريا، والحاصلة على شهادتي ISO 8854 وISO 8856. من خلال إبرام شراكات التوريد للمصنّعين الأصليين (OEM) مع شركات محلية كبرى مثل Hyundai Infracore وDoosan، فقد بَنَت WATO Korea سمعة قوية لموثوقية الجودة. واستجابةً لاحتياجات العملاء المتنوعة، تدير الشركة علامتين تجاريتين داخليتين هما WATO-TECH وDOMO Bearing، لتأسيس هيكل توريد مستقر ومرن.

شاركت WATO Korea في معرض أوتوميكانيكا دبي 2025، الذي أُقيم في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر. ومنذ انطلاقه في عام 2003، تطوّر معرض أوتوميكانيكا دبي ليصبح أحد أبرز معارض قطع غيار السيارات في منطقة الشرق الأوسط. خلال الحدث، استعرضت شركة WATO Korea المكونات الرئيسية لمنظومة نقل الحركة إلى جانب الأجزاء الدوّارة عالية الدقة، مما عكس بوضوح قدراتها التصنيعية وموثوقية المنتجات المصنّعة في كوريا.

على مدار عام 2025، أكملت شركة WATO Korea بنجاح جدولًا كاملًا من المشاركات في المعارض العالمية تمثَّل في: المشاركة في معارض تجارية كُبرى في الرياض في شهر أبريل، وموسكو في شهر مايو، ومعرض KINTEX في كوريا في شهر أكتوبر، وشانغهاي بالصين في شهر نوفمبر، وصولًا إلى دبي مؤخرًا؛ لتوسيع شبكة أعمالها العالمية أكثر.

وبالتوازي مع أنشطة المشاركات في المعارض، تواصل شركة WATO Korea تحسين جودة خطوط منتجاتها الأساسية، وفي الوقت نفسه تُسرِّع جهود التطوير لإطلاق منتجات جديدة. مع تزايد تركيز سوق قطع غيار السيارات العالمي على موثوقية الجودة، والالتزام بالمعايير التنظيمية، والشفافية في البنية التحتية للتصنيع، فإن نقاط قوة شركة WATO Korea — بما في ذلك نظام التصنيع المحلي بنسبة 100%، وامتلاكها المنشأة الوحيدة في كوريا المعتمدة من TÜV والحاصلة على شهادتي ISO 8854 وISO 8856، إضافةً إلى خبرتها الواسعة في التوريد للمصنّعين الأصليين (OEM) — تُعتبر مزايا تنافسية رئيسية.

وانطلاقًا من هذا الأساس التصنيعي والتكنولوجي الصلب، تخطط شركة WATO Korea لتعزيز قدرتها على توريد مجموعة واسعة من المكونات بجودة ثابتة، إلى جانب توسيع مجالات الاستخدام من خلال تطوير منتجات جديدة تلبي متطلبات السوق المتغيرة.

بعد الزخم الذي حققته مشاركاتها في معارض عام 2025، تعتزم شركة WATO Korea مواصلة المشاركة في أبرز المعارض التجارية العالمية خلال عام 2026، بما في ذلك معارض الجزائر في شهر مارس، والرياض في شهر مايو، ومعرض KINTEX في كوريا في شهر أكتوبر، وشانغهاي في شهر نوفمبر، ودبي في شهر ديسمبر، وذلك بهدف توسيع فرص التعاون مع المشترين في مختلف المناطق.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2846574/WATO.jpg