شركة Wavenet تحتل مركز الصدارة في فعالية DTW - Ignite 2024 في كوبنهاجن

سنغافورة, 3 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- عرضت شركة Wavenet، وهي شركة تكنولوجية رائدة تشتهر بتقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) والتحول الرقمي، براعتها المبتكرة في فعالية DTW – Ignite 2024. سلط هذا التجمع المرموق لقادة صناعة الاتصالات العالمية الضوء على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي والاتجاهات الناشئة التي تعيد تشكيل مشهد الاتصالات.

Team Wavenet at DTW - Ignite 2024

حاز Suren Pinto، الرئيس التنفيذي لشركة Wavenet، على إعجاب الجمهور في منتدى 'الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع'، بصفته رائدًا يتمتع بخبرة تزيد عن عقدين من الزمن في مجال رقمنة وتحويل عمليات الاتصالات العالمية، وقد تناول عرضه التقديمي، الذي يحمل عنوان 'من Copilot إلى Autopilot - خارطة طريق الذكاء الاصطناعي لشركات الاتصالات من أجل تجربة عملاء فائقة الاتصال'، تفاصيل حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة لمركز الاتصال من Wavenet والتي تُحدث ثورة في شركات الاتصالات الكبرى في كولومبيا وكمبوديا وبوليفيا، وشدد Pinto على الإمكانات التحويلية لتجارب العملاء الذكية والغامرة في عالم مدفوع بالراحة والاتصال الفائق، وأوضح كيف تم إعداد دمج تقنيات Copilot وAutopilot لإعادة تعريف خرائط طريق شركات الاتصالات، مما يبشر بمستقبل سلس وبديهي لتفاعلات العملاء. بالإضافة إلى ذلك، أظهر Pinto الإمكانات المستقبلية لتجربة العملاء (CX) من خلال العروض التوضيحية التي تقودها Apple Vision Pro، والتي تعرض التقاء التكنولوجيا الذكية والغامرة.

وقد علق Peumi Rodrigo نائب رئيس قسم التسويق والاتصالات في Wavenet، على هذه الفعالية، قائلاً: "كانت العودة إلى مؤتمر التحول الرقمي DTW في كوبنهاجن هذا العام بمثابة فرصة هائلة عززت مكانتنا كشريك برونزي. تلقينا تعليقات رائعة حول حلول الاتصالات لدينا. إن مركز الاتصال المتطور لدينا والذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي والسوق الرقمي الذي يعمل بدون لمس وتطبيقات استوديو التطوير من الجيل التالي ذات التعليمات البرمجية المنخفضة / أو التي لا تحتوي على تعليمات برمجية، تجسد التزامنا بإحداث ثورة في صناعة الاتصالات بوتيرة هائلة. إن تركيزنا على تجارب العملاء الذكية والغامرة، جنبًا إلى جنب مع مجموعتنا من الحلول ذات القيمة المضافة والموثوقة من قبل العملاء على مستوى العالم من خلال الابتكارات المستمرة، يضعنا في موقع يسمح لنا بقيادة تحول كبير في الصناعة.

تم الاعتراف بالتميز الابتكاري لشركة Wavenet في مؤتمر التحول الرقمي DTW مع جائزة مسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst، المرموقة لـ 'مجموعة الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة الشبكات والخدمات'. تهدف هذه المبادرة الرائدة ، بالتعاون مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة مثل Clarity Global وdu وMobily وMobitel (Pvt) المحدودة وPLDT, Smart Communications وSri Lanka Telecom وTelekom Malaysia وTech Mahindra وNart Informatics - TechNarts وTelia وTurkNet وWaylay إلى إحداث ثورة في إدارة موارد الشبكة، وضمان أعلى مستويات الأداء ورضا العملاء من خلال حلول إبداعية قائمة على الذكاء الاصطناعي.

من خلال مكاتبها ذات المواقع الإستراتيجية في سنغافورة وكولومبيا وإفريقيا وأستراليا وماليزيا ورومانيا وسريلانكا، تعتبر Wavenet شركة بائعي إنترنت عالمية مخصصة لقيادة التحول الرقمي الذكي عبر قطاعات الاتصالات والمؤسسات الرقمية، مما يؤثر على مليارات المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

للتواصل:

Wavenet: [email protected]

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