شركة WeRide تكشف عن إنتاج سيارة أجرة روبوتية جديدة (Robotaxi) من النموذج GXR تستفيد من خبرة الشركة البالغة 1,800 يوم من العمليات

مدينة قوانتشو، دولة الصين, 16 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- شركة WeRide، الشركة العالمية الرائدة في المرحلة التجارية التي تقوم بتطوير تقنيات القيادة الذاتية من المستوى 2 إلى المستوى 4، كشفت رسميًا عن أحدث جيل من سيارة الأجرة الروبوتية (Robotaxi) من النموذج GXR، وهو نموذج سيارات الأجرة الروبوتية (Robotaxi) الأوسع الذي تم إنتاجه في العالم حتى الآن.

WeRide's new generation production Robotaxi GXR, the world's most spacious production Robotaxi model to date.

بفضل الخبرة الواسعة التي تتمتع بها شركة WeRide لأكثر من 1800 يوم في عمليات سيارات الأجرة الروبوتية Robotaxi العامة، فإن نموذج GXR يدمج بين الأجهزة المادية وبرمجيات القيادة الذاتية من المستوى L4 التي طورتها WeRide بنفسها، والتصاميم الفسيحة ذات المخطط المفتوح، وجهاز الاستشعار Sensor Suite 5.6 الجديد، ومنصة الحوسبة عالية الأداء HPC 2.0، والتي تتعامل بسهولة مع ساعات الذروة المرورية، وظروف المرور المختلطة، والقيادة عالية السرعة في الليل.

بصفته أحد نماذج سيارات الأجرة الروبوتية Robotaxi المعدة للإنتاج، فإن نموذج GXR من WeRide مجهز بنظام شامل للدعم الاحتياطي، وفيه معمارية خاصة، وهيكل سيارة F-O يعمل بالتوجيه السلكي دون عمود توجيه، ووحدات حوسبة، وأنظمة مكابح، للوقاية من الفشل الكلي عند نقطة واحدة (single-point failures) وضمان سلامة الركاب.

يتميز جهاز الاستشعار Sensor Suite 5.6 الجديد بتصميم هوائي صغير وبه أكثر من 20 مستشعرًا، بما في ذلك نظام ليدار (LiDAR) عالي الأداء ومنخفض التكلفة، وكاميرات عالية الديناميكية وعالية الدقة، ومجموعة الملاحة بالقصور الذاتي عالية الدقة بميزة الحركة في الوقت الحقيقي (RTK)، مع إدراك خالٍ من النقاط العمياء يبلغ 360 درجة وكشف للطريق من الأمام حتى 200 متر.

الاتساع

تتسم سيارة GXR من WeRide بطول مثير للإعجاب يبلغ 5,018 ملم (5 متر)، وارتفاع مقصورة داخلية يبلغ 1,340 ملم (1.3 متر)، وقاعدة عجلات بعرض 3,100 ملم (3.1 متر). وهي أول من يلغي مقعد الركاب الأمامي، ويحقق أعلى "كفاءة في المساحة" في صناعة سيارات الأجرة الروبوتية (Robotaxi).

الراحة

يقدم نموذج GXR أول تصميم بدعامة سقف مخفية (B-pillar) في العالم، ما يسمح بفتح الباب الأمامي والباب الجانبي المنزلق في وقت واحد، بعرض يصل إلى 1,831 ملم (1.8 متر) وبارتفاع يصل إلى 1,285 ملم (1.2 متر)، لخلق مدخل واسع للركاب. كما تتوفر منطقة للأمتعة المحمولة لاستيعاب حقيبة ظهر واحدة على الأقل وحقيبة سفر واحدة بطول 22 بوصة (55.8 سم). ويمكن للركاب تحميل الأمتعة والصعود إلى المركبة من باب واحد.

الأمان

السلامة هي أولوية شركة WeRide. حيث تتميز مقصورة سيارة GXR من WeRide بتصميم ذي حواف ناعمة لتوفير السلامة على مستوى الأطفال. ويحتوي كل باب على علامات للخروج في الطوارئ، وتحتوي لوحة القيادة على زر توقف ومطرقة سلامة لاحتياجات الطوارئ.

مع تطبيق WeRide Go – يمكنكم الوصول بسهولة

بمجرد إتاحة سيارة GXR للجمهور، يمكن للركاب استخدام تطبيق WeRide Go لتحديد أقرب نقطة ركوب ثم وجهة وصول لبدء رحلتهم على متن GXR. يمكن لسيارة GXR استيعاب الرحلات التجارية الفردية والعطلات العائلية وتجمعات الأصدقاء بسهولة.

لقد حافظت شركة WeRide على ريادتها في صناعة سيارات الأجرة الروبوتية (Robotaxi) وامتدت بصمتها إلى الخارج، وتدير أكبر أسطول سيارات أجرة روبوتية (Robotaxi) في الشرق الأوسط. وسيارة GXR هي آخر إنجازات WeRide الفارقة في مهمتهم لتعزيز تجارب الركاب عبر خبرتهم التشغيلية الدولية.