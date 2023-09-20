شركة Xebia تحصل على جوائز حلول AppMarket لعام 2023 من Appian

أتلانتا

20 سبتمبر / أيلول 2023

/PRNewswire/ -- مُنحت شركة Xebia، إحدى كبرى الشركات الرائدة في مجال تطوير البرمجيات منخفضة الكود، جائزة Cross-Industry Value Award في حفل توزيع جوائز AppMarket Solution لعام 2023.

وإن دل هذا التقدير على شيء فإنما يدل على التزام شركة Xebia بالابتكار والتميز، وسعيها الدؤوب لتكون أفضل شركة مزودة للقيمة لعملائها العالميين في مختلف الصناعات في رحلاتهم نحو البرمجيات منخفضة الكود. ويعتبر هذا العام هو العام السادس على التوالي الذي تفوز فيه شركة Xebia بهذه الجائزة.

تُمنح جوائز Appian AppMarket Solution لشركاء شركة Appian نتيجة ابتكاراتهم ومدي تأثيرها وطرق تنفيذها الاستثنائية. وتسلط جائزة Cross-Industry Value Award الضوء على حلول Procurement 360 الخاصة بشركة Xebia التي من شانها أن توفر عملية شراء متكاملة من البداية إلى النهاية. فهذه الحلول تربط بين الأشخاص والبيانات وتقنية الذكاء الاصطناعي وعمليات المشتريات، وذلك للتخلص من تراكم منتجات الشركات في المستودعات وتوفير حل موحد ومتكامل لعمليات "الشراء مقابل الدفع". وقالت شركة Appian "إن قابلية تطبيق حلول Procurement 360 الخاصة بالشركة المتعلقة بعمليات المشتريات في مختلف الصناعات جنبًا إلى جنب مع التأثير الكبير لها بين الجماهير المستهدفة، توفر قيمة كبيرة للشركة في هذه الصناعة."

ومن جانبه، صرح السيد Ben Dudley، مدير قسم التجارب المجتمعية في شركة Appian، أن: "شركة Xebia دائمًا ما تثبت أنها شريك منتج وناجح، وهو ما أثبتته مؤخرًا للجميع من خلال أحدث ابتكاراتها وإنجازاتها: حلول Procurement 360. وتعيد هذه الحلول تعريف عمليات الشراء بسلاسة مع دمج كافة البيانات المتاحة المتعلقة بهذه العمليات من مصادر مختلفة لتقديم تجربة شراء استثنائية عبر مختلف الصناعات. نحن فخورون بسعيهم الدائم لإيجاد حلول مرنة ومتعددة الميزات وقابلة للتطوير بكل سهولة لعمليات إدارة المشتريات على المنصة الخاصة بشركة Appian."

وتوضح Appian أن الفائزين بجوائز AppMarket Solution Awards تم اختيارهم من قبل لجنة مكونة من خبراء في هذا المجال بناءً على "الاستخدام الابتكاري لنسيج البيانات الخاص بشركة Appian، وأتمتة العمليات، والتجارب المتكاملة للشركة ونجاحها الواضح".

يؤكد هذا الإنجاز مكانة شركة Xebia كإحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا منخفضة الكود، كما يجسد تفانيها تجاه دفع الصناعات إلى مستقبل مليء بعمليات الأتمتة.

وقال السيد Tarun Khatri، العضو المنتدب لشركة Xebia's Appian Practice، أن: "شركتنا تود أن تعبر عن جزيل شكرها لشركة Appian نظير تكريمها بجائزة Appian App Market المرموقة للسنة السادسة على التوالي علي حلول Procurement 360 الخاصة بالشركة". ويسلط هذا الإنجاز الضوء حقًا على خبرتنا في منظومة عمل شركة Appian والتزامنا الراسخ بتقديم حلول مبتكرة تحقق قيمة لعملائنا منذ نشأتنا"

لمزيد من المعلومات حول Xebia وحلولها الثورية منخفضة الكود، يرجى زيارة Xebia.com .

نبذة عن Xebia

تعتبر شركة Xebia إحدى الشركات الرائدة في مجال التحول الرقمي، وتستخدم أكثر من 250 شركة من كبرى الشركات حول العالم وأفضلها حلول تكنولوجيا المعلومات الشاملة الخاصة بشركة Xebia. وتمتلك الشركات أكثر من مركز تطوير وخبراء يعملون في 16 دولة حول العالم منها الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا الغربية، وبولندا، ودول الشمال الأوروبي والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، وهم متخصصون في الاستشارات التكنولوجية، وهندسة البرمجيات، وتطوير المنتجات والبيانات، والذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، ومنصات التطوير منخفضة الكود، ولغات تطوير البرمجيات.

فضلاً عن التحول الرقمي وعمليات التطوير وضمان الجودة. وإلى جانب استشارات تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات من الدرجة الأولى، تقدم شركة Xebia حلولًا موحدة وتعليمية فعالة من حيث الوقت من خلال أكاديميتها. وتعتبر الشركة إحدى أكبر القوات الدافعة في سوق التحول الرقمي الذي يشهد وتيرة متسارعة من النمو، حيث تبلغ نسبة معدل نموها السنوي 100% YoY. وفي الآونة الأخيرة، تم تكريم شركة Xebia من قبل مجموعة Everest Group كإحدى الشركات الرائدة في مجال التحول الرقمي ضمن "تقييم PEAK Matrix® لخدمات تطوير التطبيقات منخفضة الترميز لعام 2023" وذلك نظير لخدماتها في هذه الصناعة.

نبذة عن شركة Appian

تعتبر شركة Appian إحدى شركات البرمجيات التي تقدم حلول الأتمتة التي تعمل على تسريع إنشاء تطبيقات الأعمال ومهام سير العمل عالية التأثير. تستخدم العديد من كبرى الشركات حول العالم حلول وتطبيقات الشركة، وذلك سعيًا منها لتحسين تجربة العملاء، وتحسين الأداء التشغيلي الخاص بها، وتبسيط إدارة المخاطر العالمية وحالات الامتثال. تعرف على المزيد من خلال appian.com تعرف علي المزيد من خلال appian.com

للتواصل:

Maureen Elsberry

نائب الرئيس العالمي لقسم الاتصالات والتحرير

Xebia

[email protected]

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/1883841/Xebia_Logo.jpg

Xebia SOURCE