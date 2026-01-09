شركة XED وكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة هارفارد يطلقان برنامجًا قياديًا لمدة ستة أشهر لقادة التعليم

هذا البرنامج الجديد بنظام التعلّم المُدمج يجمع بين الجلسات الافتراضية المباشرة والتعلّم الحضوري في دبي؛ لتعزيز القدرات الإستراتيجية والتعليمية وقدرات التفكير داخل الأنظمة ككل لدى قادة التعليم في مختلف أنحاء المنطقة.

مومباي، الهند، 9 يناير 2026 /PRNewswire/ -- تعزيزًا لالتزامها الراسخ بالدعم المهني وتطوير القيادة لقادة التعليم، يسر شركة XED الإعلان عن تعاون جديد مع التعليم المهني في كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة هارفارد (HGSE) لإطلاق برنامج القيادة التعليمية (ELP): وهو رحلة تعليمية مدتها ستة أشهر مُصممة لتعزيز القدرات الإستراتيجية والتعليمية وقدرات التفكير داخل الأنظمة ككل لدى قادة التعليم في المنطقة.

وهذا التعاون يُوسّع خيارات التعلّم عالية الأثر للمعلمين ويُرسّخ إطارًا ديناميكيًا للتعاون بين كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة هارفارد (HGSE) وشركة XED لمساعدة قادة المدارس والمناطق التعليمية على مواجهة الواقع المتسارع الذي تشهده المؤسسات التعليمية اليوم مثل: ارتفاع التوقعات، وتزايد التعقيد، والحاجة الملحّة إلى بيئات تعليمية داعمة للتعلّم والرفاهية والثقة المجتمعية. يواجه قادة التعليم حول العالم تحوّلات في السياسات التعليمية، وتنوّعًا في احتياجات الطلاب، ومتطلبات جديدة للتدريس والتعلّم — وهي تحديات تستدعي قيادة واعيةً، مُفكرةً، وقائمةً على البيانات.

يُزوّد برنامج القيادة التعليمية، من خلال عشر جلسات افتراضية مباشرة تفاعلية مع وحدة تعليمية حضورية لمدة ثلاثة أيام في قاعات الدراسة بدبي، المشاركين بأُطُر عمل مُثبتة وأدوات عملية لقيادة التحسين القابل للقياس في مجالات التدريس، والثقافة المؤسسية، والأداء على مستوى النظام التعليمي. يتفاعل المتعلمون مع أعضاء هيئة التدريس في كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة هارفارد من خلال دراسات واقعية، ومناهج قائمة على الأدلة، وإرشاد مُنظّم بين الأقران، ثم يُتوَّج هذا كله بإعداد خطة عمل نهائية مُخصّصة تدعم التطبيق الفوري والعملي داخل مؤسساتهم التعليمية.

برنامج مُصمَّم للواقع العملي لقيادة المدارس

صُمِّم برنامج القيادة التعليمية بعناية لمديري المدارس، ونُوَّابهم، والقيادات الإدارية العليا، وصُنّاع القرار المسؤولين عن تشكيل وتطوير أنظمة المدارس. مع تركيزه على القيادة التعليمية، والتفكير داخل الأنظمة ككل، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي في التعليم، وتعلّم الكبار، والقيادة المرنة للفِرق، وثقافة المدارس، فإن المنهج الدراسي يعكس المتطلبات العملية التي يواجهها قادة التعليم اليوم.

يحصل المشاركون، عند إتمام جميع مكوّنات البرنامج بنجاح، على شهادة موثّقة من كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة هارفارد.

"اليوم، لم تعد الريادة التعليمية تُعرف بالقدرة الإدارية وحدها – بل أصبحت تُقاس بوضوح الهدف، والشجاعة في اتخاذ القرار، والالتزام العميق بتحسين نتائج التعلّم لكل متعلّم. ويمثل برنامج القيادة التعليمية فرصة استثنائية للقادة في مختلف أنحاء المنطقة للتعلّم من واحدة من أكثر المؤسسات احترامًا في العالم، وإعادة النظر في كيفية ازدهار المدارس في عالم يتّسم بالتغيّر السريع. ويشرّفنا أن نجلب هذه التجربة إلى المعلمين الذين يشكلون مستقبل مجتمعاتنا".

— John Kallelil، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة XED

"يسعدنا التعاون في برنامج يقدّم تطويرًا قياديًا قائمًا على البحث العلمي لمتخصصي التعليم في مختلف أنحاء المنطقة. ولطالما كان تركيزنا مُنصبًا على تصميم تجارب تعلّم تُلبي معايير قادة التعليم حيثما كانوا، ويجسّد هذا البرنامج هذا الالتزام".

— Shaylyn Carey، مديرة محفظة المنتجات، برنامج التعليم المهني في كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة هارفارد (HGSE)

نبذة عن شركة XED

شركة XED هي قوة عالمية للتعليم التنفيذي، تأسست على القيادة، والرؤية عميقة الجذور، والقدرة المتفوقة على التنفيذ. على مدار أكثر من 10 سنوات، كُنّا الشريك التعليمي الموثوق لأكثر من 20,000 من كبار المسؤولين التنفيذيين (CXOs) والقادة الطموحين حول العالم - حيث نُوفر التحوّل المؤسسي عبر مختلف القطاعات.

تم تطوير برامجنا بالتعاون مع جامعات ذات تصنيف عالٍ على مستوى العالم، بما في ذلك مؤسسات من رابطة Ivy League، وقد صُمِّمت لتعزيز الوضوح الإستراتيجي، والتميّز في التنفيذ، وبناء قيادات جاهزة للمستقبل على نطاق واسع. بفضل تسجيل مشاركين من أكثر من 25 دولة، نجحت XED في نشر فِرق التحوّل المؤسسي في أمريكا الشمالية، والهند وجنوب آسيا، والشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى الشرق الأقصى. تفخر XED بتمثيلها لجيل جديد من الشركات الهندية الناجحة - متكاملةٍ عالميًا، وجادةٍ فكريًا، وصحيةٍ هيكليًا.

نبذة عن برنامج التعليم المهني في كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة هارفارد (HGSE)

التعليم المهني هو جزء أساسي من مجتمع كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة هارفارد. على مدار أكثر من 50 عامًا، لبّينا احتياجات التطوير المهني للمعلمين من خلال برامج يقودها أعضاء هيئة التدريس وترتكز على أحدث الأبحاث. صُمِّمت برامج هارفارد لتقديم تعلم مدمج في بيئة العمل وحلول يمكن تطبيقها فورًا على مشاكل الممارسة المهنية الواقعية.

نحرص يوميًا على تقديم تعليم مهني استثنائي يتسم بالمرونة والملاءمة للتحديات التي يواجهها الممارسون المهنيون. ومن خلال ذلك، نمكّن المعلمين والمؤسسات حول العالم من خدمة طلابهم ومدارسهم ومجتمعاتهم بشكلٍ أفضل.

