شركة Yaber تشارك بقوة في معرض IFA لعام 2024: سلسلة أجهزة العرض K3 المتميزة تحصد 11 جائزة إعلامية

برلين, 12 سبتمبر، 2024 /PRNewswire/ -- في إنجاز لافت، حققت سلسلة أجهزة العرض K3 من شركة Yaber نجاحًا كبيرًا، حيث فازت بـ 11 جائزة مرموقة ضمن فئة "الأفضل في معرض IFA لعام 2024" و"الأكثر ابتكارًا" من وسائل إعلامية رائدة، على غرار Trusted Reviews ، و SlashGear ، وAndroid Police، و House Digest ، وكذلك Gadgety Awards، و Geek Spin ، وCGMagazine، فضلًا عن Android Headlines ، وTechRadar، وPhandroid، وThe Shortcut. وما زالت الأخبار التي تتناول سلسلة أجهزة العرض K3 تنتشر في الأوساط الإعلامية، الأمر الذي يعزز مكانة شركة Yaber كإحدى الشركات الرائدة في عالم أجهزة العرض الترفيهية.

Yaber K3/K3 Pro at IFA Berlin 2024

حققت شركة Yaber دخولاً قوياً في معرض IFA 2024، حيث جذبت انتباه المجتمع التقني العالمي بأجهزة العرض المبتكرة من سلسلة K3. وكما أشارت مجلة House Digest ، فإن "جهاز K3/K3 Pro من شركة Yaber يعتبر خطوة إلى الأمام مقارنة بأجهزة العرض الأخرى بفضل تقنية CoolSwift التي تعمل على تبريد الجهاز، حيث يعمل المشتت الحراري على شكل حرف U ورقائق التبريد عالية الأداء على منع ارتفاع درجة حرارة الجهاز". وقد نالت سلسلة K3، بفضل التطورات الهائلة في تقنيات الوضوح والسطوع وأداء الألوان، بالإضافة إلى التقنيات الأساسية التي تتميز بها شركة Yaber، إشادة واسعة من وسائل الإعلام التكنولوجية الرائدة. فقالت مجلة Trusted Reviews ، "إذا كانت الشكوى الرئيسية حول أجهزة العرض المنزلية هي أن صوتها لم يكن يواكب الصورة التي يتم عرضها، فإن جهاز K3 Pro من شركة Yaber قد يكون من بين أول الأجهزة التي تحل هذه المشكلة على نحو صحيح".

الجدير بالذكر أن جودة الصوت الاستثنائية لسلسلة أجهزة عرض K3 لفتت الأنظار في المعرض أيضًا. فكما لاحظت مجلة CGMagazine ، "ركزت شركة Yaber على تحسين جودة الصوت في سلسلة Yaber K3 من خلال التعاون مع شركة JBL لدمج سماعتين ستيريو بقوة 15 واط تدعمان تقنية Dolby Audio. وجاء جهاز K3 Pro ليأخذ هذه الميزة إلى مستوى أعلى، بإضافة مضخم صوت لمعالجة المشكلة الشائعة المتمثلة في ضعف الصوت الجهوري في أنظمة الصوت الخاصة بأجهزة العرض. وخلال العرض التوضيحي القصير الذي أقيم في الحدث، كانت جودة الصوت بالفعل مبهرة، حيث تفوق مزيج جهاز العرض ومضخم الصوت بشكل كبير على ما هو متوقع عادةً من مثل هذه الأجهزة".

شددت مجلة TechRadar كذلك على براعة الصوت ووصفته بأنه "أروع جهاز عرض في معرض IFA"، حيث قالت: "يحتوي جهاز العرض K3 Pro من شركة Yaber على مكبرات صوت ستيريو بقوة 30 واط من صنع شركة JBL بالفعل، وهي مكبرات صوت ليست بالضعيفة، ولكن إضافة مضخم الصوت يرفع الأمور إلى مستوى جديد تماماً. قد لا يكون أفضل بديل لأنظمة الصوت التي تعتمد على تقنية Dolby Atmos، لكنه النظام الصوتي الوحيد في أجهزة العرض الذي سمعته حتى الآن ولم يجعلني أرغب في إضافة أي مكبرات صوت أخرى إليه".

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