شركة Yeastar تُوسع حلول مراكز الاتصال بإضافة قنوات الدردشة الحية ورسائل ماسنجر الفيسبوك

شيامن، الصين، 28 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Yeastar، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في حلول الاتصالات الموحدة (UC)، اليوم عن إطلاق خاصية الدردشة الحية ورسائل ماسنجر الفيسبوك ضمن أحدث تحديثاتها لنظامها الهاتفي P-Series. وتعمل قنوات الاتصال الجديدة هذه على تقوية قدرات حل مركز الاتصال الخاص بشركة Yeastar، الذي يضم بالفعل تطبيق الواتساب والرسائل النصية القصيرة SMS.

تقدم الدردشة الحية للعملاء خطًا مباشرًا للتواصل مع البائعين من خلال واجهة دردشة آنية. ويُمكن للشركات، مع Yeastar، تصميم واجهة دردشة مخصصة على موقعها الإلكتروني، مع خيارات تخصيص التصميم لتتوافق مع الهوية البصرية لعلامتها التجارية. وتجمع الشركة جميع استفسارات العملاء في صندوق وارد واحد على Linkus UC الخاص بالعملاء، لتتيح للوكلاء إدارة جميع التفاعلات بكل سهولة ويُسر من مختلف المنصات. كما يمكن للمستخدمين تحويل الدردشات إلى مكالمات هاتفية شخصية، مما يوفر استشارات مجانية تساعد في تحويل زوار موقع الويب إلى عملاء محتملين.

تضيف عملية دمج رسائل ماسنجر الفيسبوك قيمة كبيرة إلى مجموعة أدوات خدمة العملاء، حيث تتيح للشركات التواصل مع جمهورها المستهدف على أحد أشهر منصات التواصل الاجتماعي في العالم، الذي يضم أكثر من 1.3 مليار مستخدم نشط حول العالم.

وفي هذا الصدد، قالت Arya Zhou، رئيسة قسم المبيعات العالمية لدى شركة Yeastar: "إن دمج الدردشة الحية ورسائل ماسنجر الفيسبوك في حل مركز الاتصال الخاص بشركتنا أمر يتماشي تمامًا مع رؤيتنا، كما يُعد إنجازًا رئيسيًا في خارطة الطريق الخاصة بخدمة مركز الاتصال كخدمة CCaaS من Yeastar". وأضافت: "مع توسع دور مراكز الاتصال، يجب على الشركات التكيف وتزويد نفسها بالأدوات الأساسية لتقديم خدمة عملاء متعددة القنوات. وسنواصل في قادم الأيام توفير المزيد من خيارات الاتصال لمساعدة العملاء على التميز والتفرد في السوق".

نبذة عن Yeastar

تُسهل Yeastar على الشركات الاستفادة القصوى من التقنيات الرقمية، بدءًا من التملك والتبني وصولاً إلى الاستخدام اليومي والإدارة، وذلك من خلال تبسيط طرق اتصال الشركات مع عملائها والتواصل معهم. وقد رسخت الشركة مكانتها كإحدى الشركات الرائدة التي توفر حلول الاتصالات الموحدة UC بفضل منظومتها القوية وشبكتها العالمية من الشركاء وأكثر من 450,000 عميل حول العالم.

وتلتزم Yeastar بتقديم التقينات المناسبة للشركات التي تركز على القيمة، حيث تقدم منتجات وخدمات سهلة الاستخدام في مجال الاتصالات الموحدة والتعاون UC&C لتمكينها من التفوق في العالم الرقمي الحديث. لمزيد من المعلومات حول Yeastar أو لتصبح شريكًا في Yeastar، يرجى زيارة https://www.yeastar.com/.

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