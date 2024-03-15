شركة ZEGOCLOUD تقدم زمن استجابة رائد في الصناعة، لرفع تجارب البث المباشر وتعزيز إيرادات المنصة

سنغافورة, 15 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- حققت شركة ZEGOCLOUD ، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تزويد خدمات الاتصالات السحابية، تقدمًا كبيرًا في تقديم تجارب سلسة سريعة الاستجابة للغاية في مجال التشغيل المباشر وتفاعلات الفيديو في الوقت الفعلي.

من خلال البحث والتطوير الصارم والمعرفة المتراكمة في خدمة احتياجات العملاء في الاتصالات في الوقت الفعلي (RTC)، حققت ZEGOCLOUD معدل نجاح بنسبة 90٪ في تجربة زمن الملي ثانية في الوقت الأوَّلي للبدء (TTFF) على مستوى العالم. ويُترجَم هذا الأمر إلى زمن أولي للبدء TTFF استثنائي يبلغ 79 ملي ثانية في المتوسط لاتصالات الفيديو المباشرة ومنصات البث، مما يدعمها في تجنب خسائر الإيرادات المرتبطة بقضايا التأخير.

ويعتبر هذا التحسين أمر بالغ الأهمية لأنه يعزز الانطباعات الأولى الإيجابية، حيث أن سرعة وسهولة تحميل الفيديو والتفاعل في الوقت الفعلي أمران أساسيان لإرضاء المستخدم والبقاء على تطبيقات البث المباشر. وقال Kuk Jiang المؤسس المشارك لشركة ZEGOCLOUD "تُظهر دراسات البث المباشر، أنه إذا استغرق الأمر أكثر من ثانيتين للبدء، يبدأ عدد المشاهدين في الانخفاض، ومع كل ثانية إضافية، تفقد المنصة نسبة 6٪ أخرى من الجمهور".

وقد أثبت تحسين الزمن الأولي للبدءTTFF الذي أجرته شركة ZEGOCLOUD الرائدة في الصناعة نجاحًا في تمكين الشركات من تعزيز اتصالات المستخدمين، وتقليل معدلات التراجع، وزيادة الإيرادات في نهاية المطاف. ومع معدل نجاح أكثر من 95٪ من زمن البدء الأولي TTFF في غضون ثانيتين في مناطق هامة مثل أوروبا وأمريكا وجنوب شرق آسيا، فإن حلول ZEGOCLOUD مستعدة لمساعدة المنصات على جذب المستخدمين والاحتفاظ بهم ودفع الزيادات الكبيرة في الإيرادات عبر مختلف الصناعات.

وقد تم إنشاؤها خصيصًا للصناعات من الترفيه الاجتماعي إلى التجارة الحية التفاعلية، وتقدم ZEGOCLOUD مجموعة كاملة من إمكانيات مشاركة الفيديو في الوقت الفعلي، بما في ذلك الهدايا الافتراضية المتحركة، والألعاب المصغرة داخل التطبيق، والدردشة داخل التطبيق، والإشراف على المحتوى، ومرشحات الجمال، والتسجيل السحابي، وأكثر من ذلك. وأضاف Kuk "من خلال دمج ZEGOCLOUD، يمكن للشركات التركيز على عملياتها الأساسية وتقديم فيديو مباشر عالي الجودة للجماهير العالمية، وتبسيط تجربة المستخدم وخفض التكاليف والتعقيدات المرتبطة بتكاملات خدمات الطرف الثالث المتعددة".

تتناول مجموعات مطور البرامج SDKs المتخصصة من ZEGOCLOUD نقاط المشكلات الشائعة مثل تعقيد الشبكة عبر المناطق وتوافق الأجهزة المتنوعة. توفر الميزات المتقدمة مثل شبكة توصيل المحتوى CDN للبث المباشر، وتسارع من المستوى L3، وإعدادات الخدمة الإقليمية القابلة للتخصيص التي توفر حلول قوية ومرنة لمختلف سيناريوهات الأعمال.

نبذة عن ZEGOCLOUD

تُحدِث ZEGOCLOUD ثورة في المشاركة الافتراضية مع خدمات التفاعل في الوقت الفعلي للاتصال السحابي، وربط الشركات والفرق والعملاء والمستخدمين، بدون أي مشكلات. حيث تضع الأساس للشركات والمطورين لبناء البيانات في الوقت الفعلي RTI في تطبيقاتهم عبر الإنترنت المحمول والميتافيرس.

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