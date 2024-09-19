شركة Zerova Technologies تعزز إستراتيجيتها في منطقة الشرق الأوسط بابتكارات شحن السيارات الكهربائية EV في معرض EV Auto Show

الرياض، المملكة العربية السعودية, 19 سبتمبر، 2024 /PRNewswire/ -- حققت شركة Zerova Technologies، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة Phihong Technology، توسعًا كبيرًا وسريعًا في الأسواق العالمية، وقد أدركت الشركة الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وستشارك شركة Zerova، في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر، في المعرض الأبرز للسيارات الكهربائية في الشرق الأوسط، EV Auto Show، الذي سيُقام في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض. ومن خلال تعزيز حضورها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، تهدف Zerova إلى عرض أحدث تقنياتها وحلولها المتقدمة في مجال الشحن على الساحة العالمية.

اكتشف نظام MCS من Zerova المصمم للشاحنات الكهربائية الثقيلة وأساطيل المركبات.

في معرض EV Auto Show، ستكشف Zerova عن نظام الشحن ميغاواط MCS الذي صُمم لتلبية الطلب المتزايد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على الشحن السريع للسيارات الكهربائية التجارية ذات السعة العالية. يدعم هذا النظام المتقدم المركبات التجارية الكهربائية EVs طويلة المسافة، والشاحنات الثقيلة، والسفن الكهربائية، وهو ما يوفر شحنًا سريعًا وفعالاً. ويعكس نظام الشحن MCS من Zerova التزام الشركة بتعزيز النقل المستدام، بالتزامن مع التحول الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط نحو اعتماد السيارات الكهربائية.

تقنيات متطورة لنظام الشحن بالميغاواط: قوة عالية بتصميم صغير الحجم

قوة شحن تصل إلى 1250 فولت و1250 أمبير (تيار مستمر)

توافق مع بروتوكول التحكم المنطقي القابل للبرمجة PLC ومعيار ISO/IEC 15118

تصميم آمن بتقنية Touch Safe (UL2251)

مفتاح تحكم قابل للتعديل من خلال البرنامج المثبت على المقبض

التزام بمعايير السلامة والصحة المهنية OSHA

توافق مع معيار FCC Class A للانبعاثات الكهرومغناطيسية EMI ) والمعايير المحلية المكافئة (

حماية سيبرانية

ترقية معيارية

تشخيص عن بُعد

تخصيص وفقًا لاحتياجات المستخدم، وإعدادات شحن مثالية، وتحديد طول الكابلات المناسب، وكفاءة شحن محسنة

ستعرض شركة Zerova Technologies مجموعة واسعة من معدات الشحن المتطورة التي تشمل الشاحن الفائق السرعة (DQ480) بقوة 480 كيلووات، والشاحن متعدد الاستخدامات DD360، ومحطة الشحن DS180 المزدوجة، والشاحن المزدوج بقوة 240 كيلووات، وجهاز الشحن بالتناوب AX32. وقد صُممت هذه الحلول لتناسب مجموعة متنوعة من التطبيقات، من الاستخدام السكني إلى الاستخدام التجاري على نطاق واسع، وهو ما يدعم شركات صناعة السيارات، ومشغلي محطات الشحن، والشركاء، الأمر الذي يؤكد التزام Zerova بتوفير بنية تحتية مرنة وموثوقة للشحن الكهربائي، وذلك في ظل النمو المتسارع للأسواق العالمية للسيارات الكهربائية EV.

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