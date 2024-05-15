شركة أداماستور تقدم فيوريا، أول سيارة خارقة برتغالية

بورتو، البرتغال, 15 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- تاريخ صناعة السيارات البرتغالية مليء بالأمثلة الجيدة لأهمية ريادة الأعمال البرتغالية ، والرغبة في "منح العالم آفاق جديدة" ، والقدرة الهائلة على العمل وتحويل الأفكار إلى واقع. في كل منها نجد شيئًا يوحدها: "عبقري" واحد أو اثنين ، في بعض الأحيان ليس بالطريقة الأكثر وضوحًا ، أو الاضطرار إلى التغلب على العقبات الأكثر غرابة ، وينتهي بهم الأمر إلى تحقيق شيء حلموا به. شركة أداماستور (Adamastor) لديها الكثير من كل هذه الأشياء. الكثير من المثالية ، الكثير من العاطفة ، وفي الوقت نفسه ، الكثير من المعرفة ... والنتيجة تظهر اليوم: فيوريا (FURIA)!

Adamastor unveiled the first Portuguese Super Sports this Tuesday, the Furia. The Furia is equipped with a Ford Performance engine that produces more than 350 horsepower

السيارة الخارقة، بصفة أساسية، هي سيارة رياضية حصرية عالية الأداء تتكون من مكونات محددة ذات جودة متفوقة ، تقدم المزيد من الطاقة والتكنولوجيا المتطورة للمحبيين وهواة الاقتناء في جميع أنحاء العالم. وهذا هو بالضبط القطاع الذي تريد شركة أداماستور أن تضع نفسها فيه، والذي هو أيضًا "خارق" من حيث الحصرية.

لقد أدى النمو المستمر والتطور في المجتمع والاقتصاد إلى توسيع عدد المستهلكين الأثرياء ، وكثير منهم عملاء منتظمون لفئة السيارات الفائقة المحدودة. لذلك من المتوقع أن يستمر الطلب على السيارات الفائقة في الزيادة ، مما يعزز أيضا النمو في هذا القطاع.

ومع ذلك ، فإن صرامة البناء وتجربة القيادة والتصميم والتكنولوجيا عالية المستوى مسؤولة بنفس القدر عن وضع قطاع سوق شركة أداماستور في طليعة تطور الخبرة والبحث والتطوير والمعرفة التقنية في هذه الفئة العليا من صناعة السيارات المثيرة. هذه بالضبط هي المكانة التي تريد شركة أداماستور أن تضع نفسها فيها، مع إدخال فيوريا ، في المقدمة تمامًا.

أين يتم إنتاج أول سيارة خارقة برتغالية؟

من منشآتها في بلدة بيرافيتا، على مشارف بورتو ، عملت شركة أداماستور على تطوير أول سيارة خارقة برتغالية. لكن فريق الهندسة والإنتاج والتصميم المتخصص للغاية لديه أيضًا الموارد الفنية والبشرية لتصميم وتطوير وإنتاج أدواته ومعداته ومكوناته الأخرى ، وهو ملتزم أيضًا بأن يصبح رائدًا في تنفيذ مشاريع هندسية ممتازة على المستوى الدولي ، مع التركيز بشكل خاص على تصميم مكونات ألياف الكربون عالية الجودة. وبالتالي ولدت شركةشركة أداماستور أدفانسد تكنولوجيز (Adamastor Advanced Technologies).

من أجل تحقيق ذلك ، تستخدم الحلول التقنية المتطورة ، من مراحل التصميم إلى الاعتماد، بما في ذلك التطوير والإنتاج ، ولديها جميع المهارات والكفاءات التي تسمح لها ، على سبيل المثال ، بالتميز كأحد اللاعبين الرئيسيين في الصناعة في إنتاج مكونات ألياف الكربون للاستخدام في صناعة السيارات المتطلبة ، وفي قطاع حلول التنقل الجديدة وفي عالم السباقات الصعب ، مع إظهار قدرتها على التكيف مع الصناعة التي تتغير وتتطور باستمرار.

من تكنولوجيا تشغيل المعادن المتقدمة بالتحكم الرقمي بالكمبيوتر إلى أدوات الطباعة الحديثة ثلاثية الأبعاد ، بما في ذلك إنتاج مكونات ألياف الكربون المذكورة أعلاه ، أسهمت خبرة شركة أداماستور أدفانسد تكنولوجيز وبراعتها وخدماتها الممتازة في جعلها اختيار العملاء ذوي الاحتياجات المحددة ، مثل إنتاج أجسام ألياف الكربون وخزانات الوقود لسيارات السباق على الطرق الوعرة ، والمراوح لتوليد طاقة الرياح ، من بين مكونات عالية الدقة الأخرى ، حيث تكون نسب التفاوت الدقيقة حاسمة في التطبيق والتشغيل اللاحق الصحيحين للمكون في ظل ظروف العمل.

في هذا السياق ، تعد شبكة شركاء شركة أداماستور أيضًا واحدة من أصولها الرئيسية؛ حيث يقدم كل من شركائها الخبرة والخبرة التقنية اللازمة لتحقيق أفضل النتائج ، وتلبية معايير الجودة العالية ومطالب عملائها. وتشمل الأمثلة شراكات مع شركة كريودايناميكس (Creodynamics)، والتي توفر محاكاة افتراضية لنفق الرياح باستخدام برنامج ديناميكا الموائع الحسابية، كما هو مستخدم في الفورمولا 1؛ مع شركة كانوبي (Canopy)، والتي توفر محاكاة افتراضية للسباقات وأوقات الجولة التي تستخدمها بعض الفرق في كلٍ من بطولة العالم للتحمّل (World Endurance Championship) وبطولة الفورمولا تو (Formula 2) اللتان ينظمهما الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)؛ ومع شركة ألتاير (Altair) التي توفر خدمات (تحليل العناصر المحددة)

كل المعلومات متاحة هنا: https://www.adamastor.com.pt/home

المواصفات الفنية - أداماستور فيوريا

الهيكل:

ألياف الكربون

الأبعاد الخارجية

الطول: 4560 مم

العرض: 2212 مم

الطول: 1098 مم

الوزن: كيلوغرام (جاف في نسخة السباق 1100)

عرض المسار

الجانب الأمامي 1755 مم

الجانب الخلفي: 1705 مم

قاعدة العجلات: 2800 مم

التعليق

الهندسة: القائم المستعرض المزدوج ، الملف اللولبي على مانع الصدمات

التعديلات المدعومة: المسار ، ميلان العجلات، زاوية الميل للعجلات، الارتفاع عن سطح الأرض ، الصلابة ضد الدوران، صلابة الاصطدام

المحرك

التصميم: سداسي الصمامات، مزدوج التوربينات من فورد بيفورمانس (Ford Performance)

الإزاحة: 3.5 لتر

الطاقة القصوى: 650 حصان

الحد الأقصى لعزم الدوران: + 571 نيوتن متر

الوقود: بنزين ؛ متوافق مع الوقود الصناعي

السرعة القصوى: أكثر من 300 كم/ساعة في إصدار الطرق

تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة: حوالي 3.5 ثانية

تسارع من 0 إلى 200 كم/ساعة: حوالي 10.2 ثانية

الحد الأقصى للقوة السفلية

السباق: 250 كم/ساعة - 1,800 كغم

الطريق: 250 كم/ساعة - 1000 كغم

الفرامل

أقراص بمقاس 378 مم في الأمام و 356 مم في الخلف. أغطية سداسية المكابس في الأمام وأغطية رباعية المكابس في الخلف. تغيير قوة الفرامل متاح في إصدار السباق.

المعدات القياسية

نظام المكابح المانع للانغلاق (ABS) ونظام التحكم في الجرّ (TC)

خيارات التخصيص

تسمح شركة أداماستور بمجموعة واسعة من حرية التخصيص لفيوريا ، بما في ذلك التصميم الداخلي.

الإنتاج المخطط:

سلسلة محدودة من 60 وحدة

سعر النسخة القانونية لإصدار الطرق:

يقدر بنحو 1.6 مليون يورو + الضريبة

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2410982/Adamastor_Super_Sports.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2410981/Adamastor_350_HorsePower.jpg