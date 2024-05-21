شركة أمريكية ذات جذور أصيلة تتعاون مع شركة سعودية مرموقة لجلب التكنولوجيات والتنمية إلى المملكة

بولينغ غرين ، كاي و الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 21 مايو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم كلٌ من شركة إنترناشونال إندستريال بارتنرز إل إل سي (آي آي بي) (International Industrial Partners LLC (IIP)) و شركة "إن إي زي" ليميتد NEZ Limited (NEZ) عن شراكتهما الاستراتيجية الجديدة ، بما في ذلك إنشاء شركة "إن إي زي" إنترناشونال إندستريال بارتنرز ليميتد NEZ International Industrial Partners Limited في سوق أبوظبي العالمي وفي المملكة العربية السعودية "إن إي زي آي آي بي" (NEZ IIP).

سيتعاون الشركاء من خلال "إن إي زي آي آي بي" لنشر التقنيات المتاحة حاليًا لـ "آي آي بي" وشركائها ، بما في ذلك إكستراكت بروسيس سوليوشنز إل إل سي (Extrakt Process Solutions LLC) (التي وقعت مؤخرًا اتفاقية تحالف مع بكتل (Bechtel) لتسويق تقنيات إكستراكت (Extrakt) لاستعادة المعادن الثمينة ، وفصل الهيدروكربون ، وإزالة مياه نفايات المناجم ، وغيرها من العمليات ذات الصلة https://www.prnewswire.com/news-releases/extrakt-and-bechtel-partner-to-commercialize-groundbreaking-solid-liquid-separation-technology-302066665.html) وتقنيات الاستخلاص المعزز للنفط التابعة لشركة "آر إف جروب كومبانيز" (RF Group Companies) ، في المملكة العربية السعودية بدعم من "إن إي زي" ليميتد. وسوف يركز المشروع المشترك أيضًا على مشاريع صناعية رئيسية أخرى واسعة النطاق داخل المملكة العربية السعودية.

وتعليقاً على إطلاق الشراكة الاستراتيجية ، قام السيد ويليام فلورمان ، المؤسس المشارك لشركة "آي آي بي"، ومؤسس شركة إكستراكت بروسيس سوليوشنز إل إل سي ومؤسس شركة "آر إف جروب كومبانيز" بالإضافة إلى عضويته في عائلة رينولدز التي أسست شركة رينولدز ميتال كومباني (Reynolds Metals Company) ، بالتعليق على الإعلان: "نحن متحمسون للغاية للعمل مع الفريق ذي الخبرة والمتطور في "إن أي زي" لنشر هذه الحلول للاحتياجات البيئية الملحة وأن نكون جزءًا من التقدم الكبير الذي يجري تحقيقه حاليًا في المملكة العربية السعودية".

قال المؤسس المشارك لـ NEZ ، السيد سلمان ، وهو مسؤول تنفيذي كبير لديه خبرة واسعة في صناعة الطاقة السعودية: "توفر لنا هذه الشراكة القدرة على جلب مجموعة متنوعة من التقنيات المتطورة والشركاء للمملكة لدعم تطوير صناعات التعدين والمعادن والطاقة بطريقة مستدامة".

حول IIP

تم تأسيس IIP من قبل السيد ويليام فلورمان والسيد كالفن شميت ، وهو مدير تنفيذي للأعمال التجارية الدولية يملك أكثر من 30 عامًا من الخبرة ، من أجل العمل مع شركاء مختارين على مستوى العالم في مشاريع صناعية واسعة النطاق في صناعات الطاقة والتعدين والمعادن. يقع مقرها الرئيسي في بولينغ غرين ، كنتاكي.

حول NEZ

أنشأ "إن إي زي" صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد عبد الله من المملكة العربية السعودية والسيد سلمان حماد العتيبي من أجل دعم تحقيق أهداف التنمية المنصوص عليها في خطة 2030. ويقع مقرها في الرياض ، بالمملكة العربية السعودية.

حول Extrakt

إكستراكت هي شركة تكنولوجيا تركز على تقنيات الفصل لاستعادة المعادن الثمينة وفصل الهيدروكربونات وكذلك إزالة مياه نفايات المناجم وغيرها من العمليات ذات الصلة. تمتلك الشركة محفظة براءات اختراع عالمية وتواصل تطوير عمليات وتقنيات جديدة.

للتواصل: Jennifer Roush | [email protected]