شركة أوبن مينيرال (Open Mineral) تُوَقِّع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة "ستيل سيرشر" Steel Searcher Zhaogang الصينية في المملكة العربية السعودية

عمل مشترك في سلاسل توريد منتجات الصلب في المملكة العربية السعودية، تماشياً مع التوسع السريع في البنية التحتية في المملكة العربية السعودية

Mr. Boris Eykher CEO of Open Mineral with Mr. Changhui Wang, COO and Co-Founder of Zhaogang signing the strategic agreement at the Future Minerals Forum in KSA. Steel Searcher Logo

الرياض, 12 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة التجارة الرقمية للسلع المعدنية الهامة ومرجع التحليلات السوقية "أوبن مينيرال" 'Open Mineral' أن تعلن عن دخولها في اتفاقية تعاون استراتيجي مع الشركة العملاقة الصينية "ستيل سيرشر- جاوغانغ" 'Steel Searcher (Zhaogang)'، على هامش منتدى معادن المستقبل في المملكة العربية السعودية، من أجل الاستفادة من منصة التداول الحالية لشركة Steel Searcher، وإنشاء مُشغِّل سلسلة توريد فريد وفعال لمنتجات الصلب في السوق السعودية وفي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي (GCC). تُمهد الاتفاقية الطريق لحضور رسمي مخطط له في المملكة من قِبل الطرفين، تماشيا مع التطور الذي تشهده البنية التحتية الحيوية في المملكة العربية السعودية وقنوات سلاسل التوريد والاقتصاد العام، لدعم توسعها السريع، ونحو المساهمة في تحقيق الغاية النهائية لرؤية 2030.

وبموجب شروط الاتفاقية، فإن الهدف الأَوَّلي للتعاون الوثيق هو بناء سلسلة توريد لمنتجات الصلب في المملكة العربية السعودية، مع الهدف النهائي المتمثل في إنشاء 'سوق الشرق الأوسط للصلب' لتوفير متجر شامل لتوريد منتجات الصلب.

وقال بوريس إيخر ، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة أوبن مينيرال : "نحن فخورون بوصولنا إلى هذه المرحلة الهامة مع شركائنا في "ستيل سيرشر- جاوغانغ" للسوق الحيوي المتمثل في المملكة العربية السعودية. تعمل شركة أوبن مينيرال على تطوير تجارة المواد الخام المعدنية الأساسية والمنتجات الثانوية، ومزج التكنولوجيا والتحليلات لعملائنا، الذين يستفيدون من الوصول إلى البائعين والمشترين لسلع المعادن الأساسية على نطاق عالمي. ومن خلال خططنا للسوق السعودي جنبًا إلى جنب مع شركائنا Steel "ستيل سيرشر- جاوغانغ" ، نعتقد أنه يمكننا المساهمة بشكل كبير في استراتيجية التعدين والمعادن في المملكة التي تم إطلاقها في عام 2018، ودعم توجهها نحو التحول الاقتصادي والتنوع والإنتاج المستدام لمعادن تحوُّل الطاقة. "

وقال السيد شانغوي وانغ Changhui Wang، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة والمؤسس المشارك لشركة Steel "ستيل سيرشر- جاوغانغ" Searcher (Zhaogang) بهذه المناسبة: "استنادًا إلى خطة البناء لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، والزيادة الكبيرة في الطلب على مواد البناء للبنية التحتية في السوق المحلية، وتنويع الصناعات بفضل اقتصادها والشمولية القوية للسوق، ستعمل شركة "ستيل سيرشر- جاوغانغ" على دمج سوق المملكة العربية السعودية باعتباره السوق الرئيسي سريع التوسع لأعمالها في الشرق الأوسط. وفي ذات الوقت تتعاون شركة "ستيل سيرشر- جاوغانغ" ، من خلال الاستفادة من مزايا وموارد منصتها وخبرتها الفنية في صناعة الصلب، مع Open أوبن مينيرال Mineral لربط كل شيء في سلسلة صناعة الصلب، وتحسين الكفاءة التشغيلية للصناعة بأكملها، و بناء مشترك لسوق منتجات الصلب في الشرق الأوسط، وتوفير حلول شاملة لمنتجات الصلب، ومصدر مستمر لمواد البنية التحتية عالية الجودة من أجل التطور المستمر للبنى التحتية الجديدة في المملكة العربية السعودية."

نبذة عن شركة Open Mineral

شركة أوبن مينيرال Open Mineral (OM) هي شركة مُوجهة رقمياً لتداول السلع مادياً، تجمع الشركة بين الاستخدام الفعال للتكنولوجيا ومعلومات والتحليلات السوقية، مما يتيح التداول المُربِح والفعال لسلع المواد الخام. اكتسبت شركة أوبن مينيرال Open Mineral ميزة تكنولوجية متميزة في مجال الابتكار والمبيعات والخدمات اللوجستية ومعلومات السوق، حيث قامت بتغطية سوق المعادن مع التركيز بشكل خاص على تحول الطاقة، وقد أدى جمع وتحليل وتشغيل التعلم الآلي وخوارزميات الذكاء الاصطناعي على البيانات إلى دعم النمو المستمر للشركة، ومهد الطريق لشراكات استراتيجية على مستوى العالم..

قامت الشركة، منذ تأسيسها في عام 2016 على يد تجار سابقين من شركة Glencore، ببناء فريق رائد في الصناعة ذو خبرة وباع طويلين في جميع جوانب تجارة المواد الخام والأبحاث. وقد طورت الشركة سجل التداول المادي الأسرع نموا وربحا، مما يسمح بحضور عالمي في كل من سويسرا وأبوظبي، فضلًا عن المناطق الجغرافية الرئيسية الأخرى لتوريد المواد الخام واستهلاكها. هذا واجتذب سجل الشركة الحافل بالفعل كبار المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك شركة Mubadala للاستثمار، وغيرها من الشركات.

ومنذ إنشائها في عام 2016، قامت الشركة، التي تم تأسيسها على يد تجار سابقين من شركة جلين كور Glencore، ببناء فريق رائد في الصناعة يتمتع بخبرة طويلة الأمد في جميع جوانب تجارة وتداول المواد الخام والأبحاث. وقامت الشركة بتطوير كتاب التداول الفعلي الأسرع نموًا والأكثر ربحية، مما يسمح لها بالتواجد العالمي في سويسرا وأبو ظبي، بالإضافة إلى المناطق الجغرافية الرئيسية الأخرى لتوريد المواد الخام واستهلاكها. وقد اجتذب سجل الشركة بالفعل مستثمرين مؤسسيين بارزين، يتضمن شركة Mubadala للاستثمار، وغيرها من الشركات.

للمزيد من المعلومات:

محمد طهبوب

Open Mineral،

رئيس قسم الاتصالات والتسويق الإقليمي

+971 50 157 6868

[email protected]

نبذة عن Steel Searcher (Zhaogang) :

تعد شركة Steel Searcher (Zhaogang)، التي تأسست في أوائل عام 2012، منصة رائدة للخدمات التكنولوجية الصناعية في الصين تضم أكثر من 1000 شخص ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية للمعاملات أكثر من 100 مليار يوان صيني. وباستخدام الإنترنت والبيانات الضخمة كأدوات، توفر Steel Searcher حلًا شاملًا للاستخدام الصناعي والإنشائي وتقدم معاملات النظام الأساسي، والمدفوعات بين الشركات (B2B) والخدمات اللوجستية وتمويل سلسلة التوريد والبرمجيات كخدمة (SaaS) والذكاء الاصطناعي وخدمات البيانات الضخمة big data))، مما يساعد الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم على تحسين الكفاءة وتحقيق النمو وتزويد المستخدمين بتجربة عمل أفضل. وفي قطاع الأعمال الدولي، تقدم الشركة خدمات شراء المنتجات الصناعية الصينية والتجارة المحلية وسلسلة التوريد لأكثر من 3000 مستخدم في بلدان متعددة مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة وغانا، وغيرها من المناطق.

للمزيد من المعلومات:

Yue Gao

Steel Searcher،

قسم التجارة الدولية

+86 13611653922

[email protected]

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