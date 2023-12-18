شركة أوبن مينيرال المحدودةOpen Mineral) ) المتخصصة في التجارة الرقمية للسلع الأساسية العالمية، تعين رئيساً ماليًا تنفيذياً

سيعمل ميغيل باتشيكو على دعم حملة التوسع الإقليمي وتطوير أدوات تمويل التجارة العالمية المبتكرة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 18 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- يسر شركة Open أوبن مينيرال المحدودة Mineral Ltd (Open Minera Ltd)، وهي الشركة المتخصصة في التجارة الرقمية للسلع الأساسية المعدنية المهمة والبحوث السوقية والتي مقرها في أبوظبي، أن تعلن عن تعيين مجلس الإدارة لميغيل باتشيكو في منصب الرئيس المالي التنفيذي الجديد.

Miguel Pacheco, CFO of Open Mineral

كجزء من خطة نمو شركة أوبن مينيرال المحدودة (Open Minera Ltd) على المدى المتوسط والطويل وخريطة الطريق الخاصة بمبادئ ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ، فإن إضافة السيد باتشيكو إلى فريق العمل، تهدف إلى تعزيز الأداء القوي للشركة في الشرق الأوسط، حيث سيوجه الوضع المالي للشركة، ويكون بمثابة مجلس حكيم مع تقليص للمخاطر والتخطيط الاستراتيجي.

قال بوريس إيكر، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة أوبن مينيرال المحدودة Open Mineral: "أود أن أرحب بميغيل في منصبه الجديد في أعمالنا المزدهرة، بينما نمضي قدمًا في مرحلتنا الثانية من التطوير والتوسع الإقليمي، مع مواصلة تعزيز معايير إعداد التقارير والامتثال في أعمالنا المتخصصة في مجال المعادن المهمة. مع استمرار اقتصادات العالم في التقدم وسط التقلبات، والرياح المعاكسة للتجارة العالمية التي تؤثر على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الحاجة إلى مدير مالي يتمتع بمهارات وعقلية متطورة مثل ميغيل أمر لا يقدر بثمن".ضاف السيد إيكر قائلاً: "سنحضر ونتشارك في منتدى المعادن المستقبلية الذي طال انتظاره والذي سيقام في يناير/كانون الثاني في المملكة العربية السعودية، حيث نتوقع مناقشة دخولنا المخطط إلى المملكة، وبحث حلولنا لتسهيلات تمويل التجارة المبتكرة مع نظرائنا في القطاع والاقتصاد العام. كما أننا نتطلع إلى اجتماعاتنا المتعمقة مع السلطات والجهات التنظيمية وقادة الفكر العالميين الذين في مشهد المعادن المهمة والمعادن الأساسية، خاصة مع استمرار حركة التحول الأخضر وأفضل الممارسات المستدامة في التركيز الرئيسي."

يتمتع ميغيل بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال تمويل الشركات في الأدوار الاستشارية الصعبة للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات، وكذلك في مناصب التطوير المؤسسي الاستراتيجي داخل المنظمات المتعددة الجنسية المعقدة ذات استراتيجيات النمو القوية. قبل انضمامه إلى أوبن مينيرال المحدودة Open Mineral، كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي في TF Cargoes، وشغل مناصب عليا في العديد من شركات السلع الرائدة والشركات متعددة الجنسيات الكبرى بما في ذلك Trafigura، وMercuria Energy Trading SA، وHartree Partners، وEY. إن ميغيل حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال (المالية والمحاسبة وريادة الأعمال) من كلية وارتون Wharton.

نبذة عن شركة Open Mineral

قامت شركة أوبن مينيرال المحدودة Open Mineral، بعد تأمين التمويل من شركة Mubadala Investment وغيرها من الشركات، بتسريع خطتها للنمو في العام الماضي من خلال فتح مكاتب لها في مدينتي أبو ظبي وشنغهاي، حيث تتوقع الشركة تضاعف عدد موظفيها خلال العام القادم. ويقع المقر الرئيسي لشركة Open Mineral حاليًا في بلدة زوج السويسرية، وللشركة حضور عالمي من خلال مكاتبها في أمريكا اللاتينية والإمارات العربية المتحدة والصين والأميركتين وآسيا وأوروبا. وتعتبر شركة Open Mineral إحدى الشركات المتخصصة في تجارة السلع المادية مدعومة بالتكنولوجيا والاستخبارات السوقية، الأمر الذي يتيح للشركة التجارة في سلع المواد الخام بشكل مربح وفعال. وقد تأسست منصة Open Mineral في عام 2016 من قبل فريق من متداولي شركة Glencore السابقين

في بلدة بار السويسرية، وتضمن المنصة أكثر من 900 شركة متخصصة في مجال المعادن والتعدين من 40 دولة حول العالم.

لمزيد من المعلومات:

محمد طهبوب

Open Mineral،

رئيس قسم الاتصالات والتسويق الإقليمي

هاتف رقم: 6868 157 50 971+، بريد إلكتروني: [email protected]