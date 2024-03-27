شركة اس اس اند سي (SS&C)توسع خدمات إدارة الصناديق في الإمارات العربية المتحدة مع افتتاح مكتبها في أبوظبي

حصلت أكبر شركة مسؤولة عن تقديم خدمات إدارة الصناديق في العالم على الموافقة التنظيمية لبدء أعمالها، معززةً بذلك حضورها في منطقة الشرق الأوسط

وندسور، كونيتيكت, 27 مارس 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة اس اس اند سي تكنولجيز هولدينغ انك (SS&C Technologies Holdings, Inc)، اليوم عن توسيع تواجدها العالمي، وذلك من خلال افتتاح مكتب جديد لها في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حصلت الشركة على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية للعمل في سوق أبوظبي العالمي وتقديم خدمات إدارة الصناديق.

سيتيح المكتب الجديد لشركة اس اس اند سي (SS&C) والذي يقع في برج المقام في سوق أبوظبي العالمي، تقديم خدمات متكاملة لإدارة الصناديق لصالح محفظتها من العملاء، مما يعزز مكانة الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية.

تعزز خدمات اس اس اند سي لإدارة الصناديق في سوق أبوظبي العالمي من قائمة الخدمات التي توفرها الشركة لمديري الصناديق البديلة في الشرق الأوسط، حيث تتمتع الشركة بسجل حافل في تقديم الخدمات لما يقرب من 850 مؤسسة مالية وعميلاً مؤسسياً في المنطقة، فيما يستفيد 140 عميلًا من تقنية خدمات إدارة الصناديق الحديثة التي تقدمها الشركة. هذا وتعمل الشركة أيضاً على تعزيز خدماتها من خلال التعاون مع خبراء محليين متخصصين، والذين سيستفيدون من النطاق الكامل لخبرة الشركة على الصعيد العالمي.

وسيتولى قيادة المكتب الجديد في أبوظبي كل من كاتارزينا لوبا نوفيكا، رئيس عمليات الأسواق الخاصة، بالشرق الأوسط، وديفيد فوريستر، رئيس عمليات التحوط، بالشرق الأوسط.

وفي هذه المناسبة، صرح بيل سنون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، قائلًا: "نحن متحمسون لتعزيز وجودنا في سوق أبوظبي العالمي من خلال مكتبنا الجديد، واضاف "تعد شركة SS&C GlobeOp رائدة في مجال إدارة الصناديق في العالم، ويرجع الفضل في ذلك إلى توفر أكثر من 2 تريليون دولار من الأصول الخاضعة لخدمات إدارة الصناديق. نفتخر بالالتزام بالمعايير العالمية في تقنياتنا وخدماتنا، إلى جانب معرفتنا العميقة بالأسواق والتشريعات المحلية. وإننا نتطلع إلى تقديم حلول مرنة ومخصصة لدعم نمو المديرين المحليين والعالميين الذين يبحثون عن الاستثمار في أبوظبي".

وبدوره، قال آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي: "نهنئ شركة اس اس اند سي (SS&C)على افتتاح مكتبها في سوق أبوظبي العالمي، والذي يؤكد على التزام الشركة بالعمل في أبوظبي ويعكس مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للشركات التي تسعى للنمو والتوسع وتحقيق المزيد من النجاح، وذلك بفضل الفرص المتنوعة التي تقدمها الإمارة والإطار التنظيمي المتكامل لسوق أبوظبي العالمي، وإنني على ثقة بأن شركة اس اس اند سي (SS&C)ستسهم في تعزيز عمل المؤسسات المالية ومديري الصناديق وشركات الاستثمار البديلة في المنطقة."

ووفقاً لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، لقد وصلت نسبة النمو للأصول تحت الإدارة في السوق إلى 52% في الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بالربع الثالث من العام 2022، حيث يتولى أكثر من 100 مديراً للصناديق إدارة 128 صندوقًا رائدًا. وبدورها، تقدم شركة اس اس اند سي (SS&C) حاليًا خدماتها لبعض من أبرز الصناديق في دولة الإمارات العربية المتحدة،.

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نبذة عن شركة SS&C Technologies

تعد شركة اس اس اند سي (SS&C) مزودًا عالميًا للخدمات والبرمجيات في قطاعي الخدمات المالية والرعاية الصحية. تم تأسيس الشركة في عام 1986، ويقع مقرها الرئيسي في وندسور، كونيتيكت، وتمتلك مكاتب في جميع أنحاء العالم. يعتمد ما يقرب من 20.000 منظمة في قطاعي الخدمات المالية والرعاية الصحية على شركة اس اس اند سي (SS&C) بفضل خبراتها، ومقياسها، وتقنياتها، وذلك بدءًا من أكبر الشركات في العالم وحتى الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

يمكن العثور على معلومات إضافية عن شركة SS&C (Nasdaq: SSNC) في www.ssctech.com.

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