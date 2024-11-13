شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة للمصرف المركزي للإمارات العربية المتحدة، تنضم إلى مجلس معايير أمن صناعة بطاقات الدفع PCI كعضو منتسب

شركة الاتحاد للمدفوعات تساعد على تحديد والتأثير في معايير أمن بيانات بطاقات الدفع PCI في منطقة الإمارات العربية المتحدة

ويكفيلد، ماساتشوستس

13 نوفمبر / تشرين ثاني 2024

/PRNewswire/ -- وقَّع مجلس معايير أمن صناعة بطاقات الدفع PCI SSC))، وهو هيئة معايير عالمية لصناعة بطاقات الدفع، وشركة الاتحاد للمدفوعات، وهي شركة تابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مُذَكرة تفاهُم تهدف إلى تعزيز أمن بيانات المدفوعات في الإمارات. انضمت شركة الاتحاد للمدفوعات إلى مجلس معايير أمان صناعة بطاقات الدفع كعضو منتسب من منطقة الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في تحديد المعايير والتأثير على تبنيها فيما يتعلق بمكوناتها التي تقوم بمعالجة أو تخزين أو نقل بيانات حاملي البطاقات.

L to R Nitin Bhatnagar, Regional Director India, South Asia and Middle East at PCI SSC and Hani Bani Amer, Head of Information Security at Al Etihad Payments signing the MoU.

قدم مجلس معايير أمان صناعة بطاقات الدفع PCI العضوية التابعة في عام 2012 كجزء من حملة مستمرة للاستفادة من خبرات الصناعة وتوسيع المدخلات العالمية في عملية تطوير المعايير. توفر هذه الفئة للأعضاء التابعين الفرصة ليصبحوا مشاركين نشطين في مجموعات عمل PCI، بالإضافة إلى لعب دور لا يتجزأ في عملية تطوير المعايير.

بصفتها الكيان الوطني للدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتحمل شركة الاتحاد للمدفوعات مسؤولية إنشاء وإدارة البنية التحتية الرئيسية للسوق المالية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك منصة الدفع الفوري "آني" ومُخطط البطاقات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة "جيوان". تهدف شركة الاتحاد للمدفوعات إلى تحسين معايير أمن المدفوعات في المنطقة، مما يضمن بقاء نظام المدفوعات المُتنامي في الإمارات آمنًا ومرنًا، من خلال الانضمام إلى مجلس معايير أمن صناعة بطاقات الدفع. تُسَلط هذه الشراكة الضوء على التزام الاتحاد للمدفوعات بتطوير المدفوعات الرقمية مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان لجميع المشاركين في النظام المالي.

"يسعدنا أن نرحب ترحيبًا حارًا بشركة الاتحاد للمدفوعات كعضو جديد في عضوية الشراكة الحصرية لمجلس معايير أمان بطاقات الدفع PCI))، كانت منطقة الشرق الأوسط واحدة من الأسواق ذات الأولوية القصوى لمجلس معايير أمان بطاقات الدفع PCI SSC)). يساعد انضمام الاتحاد للمدفوعات كعضو منتسب في مجلس معايير أمن البيانات لصناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) على تعزيز قيمة حماية بيانات المدفوعات من خلال معايير أمن البيانات في نظام مدفوعات متغير، وهو أمر أساسي لإنشاء بنية تحتية قوية للمدفوعات يكون الأمن في صميمها"، وفق قول Nitin Bhatnagar، المدير الإقليمي للهند وجنوب آسيا والشرق الأوسط في PCI SSC، "إن الخبرة الإقليمية التي ستقدمها شركة الاتحاد للمدفوعات إلى المجلس لن تؤدي إلا إلى تعزيز جودة وتطبيق وأهمية معايير PCI والوثائق التوجيهية عبر جميع خيارات وطرق الدفع المستخدمة، وتُرَحب PCI SSC بالمزيد من المؤسسات من دولة الإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى مجتمع المجلس المتنامي للمساعدة في تعليم وتنفيذ معايير قوية لأمن الدفع في المنطقة."

وأضاف هاني بني عامر، رئيس قسم أمن المعلومات في شركة الاتحاد للمدفوعات: "نحن فخورون بتوحيد جهودنا مع مجلس معايير أمن صناعة بطاقات الدفع كعضو منتسب، تُعزز هذه الشراكة التزامنا بحماية بيانات الدفع وضمان التزام النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة بأعلى معايير الأمن الدولية، ليس فقط من خلال تنفيذها، ولكن أيضًا من خلال القيام بدور نشط في تطوير المعايير. نُركز في الاتحاد للمدفوعات على تعزيز الثقة في البنية التحتية للدفع الرقمي، وسيُمكننا هذا التعاون مع مجلس معايير أمن صناعة بطاقات الدفع من المساهمة بشكل هادف في جهود الأمن العالمية مع ضمان بقاء أنظمتنا الوطنية مرنة وآمنة".

نبذة عن شركة الاتحاد للمدفوعات

تلعب شركة الاتحاد للمدفوعات AEP))، باعتبارها كيان المدفوعات الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، دورًا حاسمًا في تطوير وتشغيل أفضل بنية تحتية للمدفوعات الوطنية في فئتها. انطلاقًا من مهمة دعم رؤية الحكومة لمجتمع أقل اعتمادًا على النقود والرقمنة الوطنية، تعمل شركة الاتحاد للمدفوعات على وضع نفسها بشكل استراتيجي لتوفير حلول دَفع مُبتكرة ومُتوافقة، وتمكين المؤسسات المالية من تحسين تجربة العملاء، وتعزيز البنية التحتية للسوق المالية القوية والفعالة والآمنة لدولة الإمارات العربية المتحدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الاتحاد للمدفوعات على الانترنت: .https://aep.ae

نبذة عن مجلس معايير أمن صناعة بطاقات الدفع PCI

يقود مجلس معايير أمن صناعة بطاقات الدفع PCI أو (PCI SSC) جهدًا عالميًا عبر الصناعة لزيادة أمان الدفع من خلال توفير معايير وبرامج أمان البيانات المرنة والفعالة التي تعتمد على الصناعة والتي تساعد الشركات على اكتشاف الهجمات الإلكترونية والانتهاكات والتخفيف منها ومنعها. يمكن التواصل مع PCI SSC على LinkedIn انضم إلى المحادثة على Instagram وX (سابقًا Twitter) @PCISSC اشترك في مدونة PCI Perspectives استمع إلى بودكاست دردشة مع المجلس.

للتواصل الإعلامي:

Alicia Malone

مجلس معايير أمن صناعة بطاقات الدفع PCI

[email protected]

@PCISSC

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2555138/PCI_Al_Etihad_Payments.jpg