شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية Batelco تختار برامج شركة Accura Scan لتسريع عملية التحاق العملاء

دبي, 15 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- في المشهد الرقمي المتزايد اليوم، أصبحت ضرورة التحقق الآمن والمحكم من الهوية أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومع انتقال الأنشطة التجارية السريع إلى المنصات عبر الإنترنت، أصبح ضمان مصادقة هويات العملاء أمرًا بالغ الأهمية في إحباط الاحتيال وتعزيز التكامل التشغيلي. وتأتي شركة Accura Scan في المقدمة كمزود رئيسي للتقنية الرقمية العالمية اعرف عميلك (KYC)، وهي عبارة عن تقنية متطورة للتحقق من الهوية، والتحاق العملاء، تعمل على مساعدة الشركات في جميع أنحاء العالم على إلحاق عملائها بكل سلاسة.

وتفتخر شركة Accura Scan بالإعلان عن شراكتها مع Batelco أو شركة البحرين للاتصالات BSC، شركة الاتصالات الرئيسية في البحرين، حيث تتبنى حلول Accura Scan لالتحاق العملاء. وتهدف Batelco من خلال الاستفادة من تقنية Accura Scan المتطورة، إلى أتمتة إجراءات اعرف عميلك (KYC) وإجراءات الإلحاق بطريقة آمنة وفعالة.

تقنية Accura Scan: إعادة ابتكار لعملية التحاق العملاء

وتكمن أهمية KYC في إلحاق العملاء، وهي عملية محورية للتحقق من هويات العملاء قبل استخدام الخدمة أو الشراء، وفي السابق كانت هذه العملية تتم يدويًا بالطرق التقليدية، مما يستغرق وقتًا طويلًا ويجعلها عرضة للأخطاء، إلا أن برنامج KYC الرقمي من Accura Scan يُحدث ثورة في هذا المشهد، مما يساعد الشركات على التحقق من هويات العملاء في الوقت الفعلي. حيث يمكن لتقنيتهم المتقدمة قراءة وثائق الهوية والتحقق منها مثل جوازات السفر ورخص القيادة وبطاقات الهوية الوطنية وغيرها.

التحقق من الهوية في الوقت الفعلي: تغيير قواعد اللعبة

توفر تقنية Accura Scan ميزة كبيرة وهي التحقق من الهوية في الوقت الفعلي، مما يعني قيام الشركات بالتحقق من هوية العميل في غضون ثوانٍ بدلًا من انتظار فترات تحقق طويلة تمتد لساعات أو أيام. ولا يؤدي هذا الأمر إلى تسريع عملية التحاق العملاء فحسب، بل يُعَد أيضًا بمثابة حصن ضد الاحتيال من خلال ضمان صحة هوية مستخدم الخدمة.

تجربة مُحَسَّنة للعملاء: التحاق أسرع، خدمة أفضل

بالنسبة لشركات الاتصالات مثل Batelco، فإن استخدام حلول KYC الرقمية والتحقق من الهوية من Accura Scan يتجاوز مجرد تعزيز الأمان وردع الاحتيال، حيث يعمل على تعزيز تجربة العميل. ومن خلال تقنية Accura Scan، تستطيع Batelco التعامل مع العملاء بسرعة وكفاءة، مما يغني عن الحاجة إلى فحص المستندات يدويًا أو بروتوكولات التحقق المطولة.

ويعمل ذلك على تسريع بدء استخدام العملاء للخدمة، مما يعزز الرضا المتزايد ويزيد من الولاء تجاه عروض Batelco. ومن خلال تبسيط عملية التحاق العملاء وتعزيزها، تعمل تقنية Accura Scan على تسهيل النظام البيئي الذي تزدهر فيه الشركات والعملاء من خلال الكفاءة والأمان وتجارب الخدمة المحسنة.

eKYC تقنية سريعة وسلسة وسهلة وبسيطة لمشتركي Batelco مع Accura Scan!