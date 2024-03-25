شركة التكنولوجيا المالية الرائدة JULO تبتكر تمويل الرعاية الصحية لأي مستشفى وأي عيادة أسنان وأي عيادة طبية بضغطات قليلة

جاكارتا، إندونيسيا, 25 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- مواصلة لالتزامها بالشمول المالي في إندونيسيا، أطلقت JULO ميزة فريدة لتمويل الرعاية الصحية على مستوى الدولة. أصبح JULO Health متاحًا الآن لتمويل احتياجات الرعاية الصحية للإندونيسيين في جميع المرافق الصحية على مستوى الدولة - من المستشفيات، والعيادات، وعيادات رعاية الأسنان، والصيدليات، إلى المختبرات ومراكز التشخيص - فقط ببضع نقرات داخل التطبيق مع خيارات للتقسيط الشهري.

Healthcare financing on JULO app can be accessed by all users across Indonesia

أشار استطلاع أجرته Global Health Service Monitor إلى أن 59% من سكان إندونيسيا البالغ عددهم 278 مليون نسمة يشعرون بالقلق حيال ارتفاع تكاليف العلاج التي ستجعل الوصول إلى الرعاية الصحية تحديًا. هذا التحدي يتضاعف بسبب تضخم التكاليف الطبية في إندونيسيا، والذي يمكن أن يصل إلى 13.6% سنويًا، حوالي أربع أضعاف معدل التضخم العام. تكلفة العلاج المرتفعة يمكن أن تخلق مع تضخم تكاليف الرعاية الطبية عبئًا ماليًا كبيرًا.

صرح Nimish Dwivedi، رئيس الأعمال في JULO Group: "غالبًا ما تكون النفقات الطبية ضرورية وشديدة الحساسية للوقت. مع إطلاق تمويل الرعاية الصحية في تطبيق JULO، يمكن للمرضى تسوية مدفوعات الرعاية الصحية في أي مستشفى، عيادة، صيدلية أو مركز تشخيص بسرعة وببضع نقرات فقط. هدفنا هو تحسين صحة عملائنا بصورة شاملة بجانب صحتهم المالية.".

شاركت Irene، مستخدمة لـ JULO من بابوا، تجربتها: "واجهت صعوبة في تمويل علاج طفلي الطبي. كان الأمر ضروري للغاية ولم يكن هناك أصدقاء أو أفراد من العائلة يمكنهم المساعدة في ذلك الوقت. لحسن الحظ، جربت JULO وحصلت فورًا على حد ائتماني كافي لكي استخدمه. لقد أنقذ ذلك طفلي بشكل حقيقي.". شاركت مستخدمة أخرى، دينا من يوجياكارتا، والتي تستخدم JULO منذ عام 2021، تجربة مماثلة: "كان طفلي في حالة حرجة وكان من اللازم نقله إلى المستشفى، لكنني لم يكن لدي تأمين صحي. لذلك، جربت استخدام JULO. العملية كانت سريعة واستطاع طفلي الحصول على العلاج فورًا. لا أعرف ما كان سيحدث لو لم ألجأ إلى JULO في ذلك الوقت.".

بينما توجد العديد من خيارات القروض النقدية، فإن تمويل الرعاية الصحية على مستوى الدولة هو فجوة واضحة تهدف JULO إلى معالجتها. بالنسبة لقاعدة مستخدمي JULO المتزايدة والبالغ عددها 2 مليون مستخدم، تُعد هذه الميزة الجديدة إضافة إلى مجموعة من الميزات النقدية وغير النقدية. يتضمن ذلك المصاريف اليومية مثل فواتير الخدمات، وتذاكر القطارات، والكثير غيرهم. يمكن للمستخدمين الحصول على حد ائتماني حتى 50 مليون روبية إندونيسية أو ما يعادل 3000 دولار أمريكي للدفع لهذه الخدمات ببضع نقرات، مع ملائمة خيارات التقسيط لمدة 9 أشهر.

خلال 2023، أطلقت JULO مجموعة من ابتكارات المنتجات لدعم الشمول المالي للإندونيسيين. تشمل هذه الابتكارات JULO Education، خدمة تمويل مخصصة لدعم تقدم التعليم في إندونيسيا، تغطي أكثر من 250,000 مؤسسة تعليمية رسمية وغير رسمية على مستوى البلاد. أيضًا، تم تقديم JULO Cares، الذي يقدم غطاء حماية فريد للأجهزة الموجودة بحيث لا يفقد العملاء الوصول إلى تطبيق JULO. "إطلاق JULO Health يؤكد على التزامنا بتوفير امتيازات مبتكرة لعملائنا الكرام بحيث تمكنهم وتثري حياتهم بشكل مستمر.". صرح بذلك Adrianus Hitijahubessy، الشريك المؤسس لـ JULO.

حول JULO

JULO هي شركة إندونيسية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية تحدث ثورة في الوصول إلى المنتجات المالية لملايين المستهلكين المستجدين في إندونيسيا. تأسست في عام 2016، وتوسعت JULO على مستوى الدولة. تتخذ JULO من جاكارتا مقرًا لها ولديها دعم من مستثمرين رائدين منهم Credit Saison و Skystar Capital و Saratoga Investama و East Ventures و Quona Capital و Central Capital Ventura و MDI Ventures و Gobi Partners وآخرين. منذ ذلك الحين، حظت JULO على دعم بجولات من التمويل - بما في ذلك تمويل Series A بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي في 2018 وتمويل Series B بقيمة 80 مليون دولار أمريكي في 2022.

تم تحميل JULO أكثر من 10 ملايين مرة وسهلت الوصول إلى الائتمان لأكثر من 2 مليون عميل. فازت JULO أيضًا بعدة جوائز منها؛ الفوز في مهرجان Indonesia Fintech Festival في 2016، والفوز في تحدي الأمم المتحدة للتكنولوجيا المالية UN Fintech Challenge في 2018، والفوز في Inclusive Fintech 50 في 2019، والفوز بالجائزة الذهبية في جوائز التميز التسويقي في إندونيسيا Marketing Excellence Awards Indonesia لعام 2023 - تحت فئة التميز في الوعي بالعلامة التجارية. للمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://www.julo.co.id

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2365937/JULO_Health_Interface.jpg