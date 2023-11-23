شركة الراجحي المالية توقع شراكة استراتيجية مع AlphaCentrix لتقديم حلول مالية متطورة

الرياض، المملكة العربية السعودية, 23 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- شركة الراجحي المالية، وهي مؤسسة خدمات مالية مشهورة حائزة على العديد من الجوائز ومكرسة للمنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تفخر بالإعلان عن شراكتها الاستراتيجية مع AlphaCentrix، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الحلول التقنية لقطاع الخدمات المالية.

وقد اكتسبت شركة الراجحي المالية سمعة مرموقة في تقديم مجموعة متنوعة من الحلول المالية المبتكرة التي تلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية. تعمل قنواتهم الرقمية كمنصة شاملة حيث يمكن للأفراد الوصول إلى ثروة من الموارد المتعلقة بالاستثمارات المالية وأنشطة السوق. فهي توفر ميزات سهلة الاستخدام تسمح للأفراد بفتح حسابات استثمارية عبر الإنترنت والوصول إلى تقارير السوق اليومية واستكشاف أسعار الصناديق المشتركة والبقاء على اطلاع بأحدث أخبار السوق.

وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية، ستقوم شركة الراجحي المالية بدمج حل برمجيات AlphaInvest™ المبتكر من AlphaCentrix في منصتها لزيادة تعزيز وإثراء تجربة العميل الرقمية لقاعدة عملاء إدارة الأصول. يهدف هذا التعاون إلى تزويد عملاء شركة الراجحي المالية بخدمات مالية أكثر شمولًا وكفاءة مع الحفاظ على التزامهم الثابت بالامتثال للشريعة الإسلامية.

يتضمن حل AlphaInvest من AlphaCentrix تتبع الاستثمار باللغة العربية و الإنجليزية، وخطط التوفير ووصول المستثمرين إلى إدارة النقد والبرامج الوسيطة وإمكانيات تخزين ومعالجة البيانات، مما يتيح منصة شاملة لإستقطاب العملاء وإدارة الاستثمارات وتلبية احتياجات لوحة التحكم المعقدة والمخصصة وإعداد التقارير.

تم تصميم AlphaInvest™ لتمكين المستثمرين، من خلال تزويدهم بأدوات مميزة لإدارة استثماراتهم وتدفقاتهم النقدية وخطط الادخار بكفاءة. لا تزال شركة الراجحي المالية ملتزمة بتقديم أعلى مستويات الجودة والحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لعملائها، وتمثل AlphaInvest علامة فارقة في هذا الالتزام.

أعرب أحمد الرفاعي، رئيس قسم المعلومات في شركة الراجحي المالية، عن حماسهم لهذه الشراكة: "نحن متحمسون لتعاوننا مع .AlphaCentrix فإن هذه الشراكة ستسمح لنا بمواصلة تزويد عملائنا بحلول مالية متطورة مع ضمان أن تظل جميع عروضنا متوافقة تمامًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية. خبرة AlphaCentrix في إدارة الثروات وإدارة البيانات تتوافق تمامًا مع مهمتنا لتقديم خدمات مالية مبتكرة".

شارك بلال العصار، المدير الإداري في AlphaCentrix، أفكاره حول الشراكة: "يسعدنا بشكل استثنائي توحيد جهودنا مع مزود خدمات مالية مرموق آخر مثل شركة الراجحي المالية في المملكة العربية السعودية. فإن شركة الراجحي المالية تتمتع بموقع استراتيجي يسخر المزايا الرائعة لقدراتنا القوية في إدارة الثروات وخطط التوفير المقدمة من خلال AlphaInvest. نحن نأكد التزامنا بإعادة الاستثمار بشكل كبير في هذه الحلول ودعم فريق التسليم العالمي لدينا ليوفر نطاق تشغيلي مهم يقدم تجربة عملاء مميزة للمؤسسات المالية الكبيرة".

تتطلع AlphaCentrix وشركة الراجحي المالية إلى شراكة مثمرة من شأنها أن ترفع مشهد الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن شركة الراجحي المالية

شركة الراجحي المالية هي شركة خدمات مالية بارزة وحائزة على العديد من الجوائز متخصصة في تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية المبتكرة التي تلتزم بمبادئ التمويل الشرعي. تعمل قنواتها الرقمية كمنصة شاملة للوصول إلى الموارد المتعلقة بالاستثمار، فتح حسابات استثمارية عبر الإنترنت، والبقاء على اطلاع على تطورات السوق. كما توفر شركة الراجحي المالية إمكانية الوصول إلى تقارير السوق اليومية وقوائم أسعار الصناديق المشتركة وأحدث أخبار السوق.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع www.alrajhi-capital.com.

نبذة عن شركة AlphaCentrix

AlphaCentrix (سابقا Fascet LLC) توفر حلول إدارة البيانات وتأهيل العملاء وإدارة الثروات واستضافة التطبيقات والخدمات المهنية التي تبسط عمليات الاستثمار لمديري الاستثمار ومديري الصناديق والوسطاء الرئيسيين الرائدين في العالم. تأسست AlphaCentrix في عام 2002، ويقع مقرها في جيرسي سيتي بنيو جيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية ولها مكاتب في دالاس بتكساس، والرياض بالمملكة العربية السعودية ومومباي بالهند.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع https://alphacentrix.com/

للتواصل الإعلامي:

أحمد الرفاعي

[email protected]

هاتف رقم: ‎+966 01182 84686

بلال العصار

balassar@alphacentrix.com

‎+966-540-066448

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