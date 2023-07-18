شركة النفط العُمانية للتسويق توسع رقعة انتشارها في المملكة العربية السعودية عبر إضافة 14 محطة خدمة جديدة

مسقط، عُمان, 18 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- في إطار استراتيجيتها للتوسع في المنطقة، تعتزم شركة النفط العُمانية للتسويق إضافة 14 محطة خدمة جديدة في المملكة العربية السعودية. ومن خلال هذه التوسعة الإضافية، ستقوم شركة النفط العُمانية للتسويق بتشغيل إجمالي 26 محطة خدمة في المملكة بحلول الربع الأخير من العام 2023م. وساهمت الخدمات والمنتجات المميزة التي تقدمها الشركة في محطات خدماتها إلى تعزيز مكانتها بشكل سريع بين عملائها كوجهة مثالية لتعبئة الوقود، وتناول الطعام والمشروبات، والاستمتاع بعددٍ من المرافق الأخرى وبقائمة عالية الجودة من خدمات السيارات.

OOMCO x KSA Expansion

وجاء الإعلان عن خطة التوسع على هامش فعالية توقيع مذكرة التعاون بين شركة النفط العُمانية للتسويق وشركة تميز للوقود، إحدى الشركات الرائدة في الاستثمار والتطوير العقاري ومقرها المملكة العربية السعودية، بهدف توسيع رقعة انتشار محطات خدماتها في المملكة. وتم توقيع الاتفاقية من قبل طارق بن محمد الجنيدي، الرئيس التنفيذي لشركة النفط العُمانية للتسويق، ويوسف بن مسعود الصاعدي، الرئيس التنفيذي لشركة تميُّز.

وتعليقاً على ذلك، قال جابر بن منصور الوهيبي، مدير عام التخطيط الإستراتيجي وتطوير الأعمال والبيع بالتجزئة الدولي والتسويق والتحول الرقمي في شركة النفط العُمانية للتسويق: "يتماشى كل ما نقدمه مع استراتيجيتنا التي تضع العملاء في مقدمة الأولويات وتهدف إلى تزويدهم بخدمات ومنتجات تتعدى التزود بالوقود في جميع عمليات البيع بالتجزئة. كما يمنحنا أسلوب أعمالنا مزايا تنافسية فريدة مما يعزز من مكانتنا في المنطقة والمملكة والتي تعد من أهم أسواق النمو بالنسبة إلينا".

وأضاف: "تهدف شركة النفط العُمانية للتسويق إلى تشغيل 26 محطة خدمة في المملكة العربية السعودية بحلول نهاية العام 2023م. وجاء تعاوننا مع تميّز، إحدى الشركات الرائدة في السعودية، بهدف تعزيز هذا النمو والتوسع. ويتماشى ذلك مع أهدافنا الرامية إلى أن نصبح ضمن أبرز 5 شركات لتسويق الوقود في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2027م".

ومن جانبه، قال يوسف بن مسعود السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة تميز للوقود: "تشهد المملكة العربية السعودية نمواً متسارعاً في عدد السكان وتتسم باقتصادها المنتعش مما يدفعنا إلى بناء وتطوير محطات خدمة أكثر في أنحاء المملكة. ويسعدنا التعاون مع شركة النفط العمانية للتسويق إذ نلتزم بتوفير منتجات وخدمة عملاء عالية الجودة في هذه المواقع مما سيتيح فرص عمل جديدة للموردين المحليين".

جديرٌ بالذكر أن محطات خدمة شركة النفط العُمانية للتسويق تواصل تزويد عملائها بخدمات ومنتجات لا تقتصر على الوقود وزيوت التشحيم عالية الجودة فحسب. ولضمان خدمة عملائها في مختلف القطاعات وضمن خطتها للنمو في القطاعات غير النفطية والبيع للتجزئة، وقعت الشركة اتفاقيات مع عددٍ من العلامات التجارية الشهيرة العالمية في مجال الأطعمة والمشروبات، وتتعاون أيضاً مع موفري خدمات توصيل الأطعمة والشركات الرائدة دولياً في مجال الخدمات اللوجستية.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2156352/OOMCO.jpg

Oman Oil Marketing Company (OOMCO) SOURCE