شركة الواقع الممتد (XR) الكورية 'Sharebox Co., Ltd.' تتعاون مع شركة Moncler Perfume لتقديم تجربة واقع ممتد متعددة الحواس في متجر مؤقت

- تكنولوجيا الواقع الممتد (XR) الغامرة تجمع بين الرائحة والملمس وفن الوسائط الإعلامية لإحداث ثورة في تفاعل العملاء

Korean XR Company ‘Sharebox Co., Ltd.’ Partners with Moncler Perfume to Deliver Multi-Sensory XR Popup Experience

مدينة سيول، دولة كوريا الجنوبية، 9 يناير 2025 /PRNewswire/ -- تضع شركة Sharebox Co., Ltd. معايير جديدة في أسواق فن الوسائط الإعلامية، التجارية والعامة، من خلال محتواها الإعلامي الغامر المدعوم بتقنيات الواقع الممتد (XR) والميتافيرس المتطورة. كجزء من اختبار "عرض محتوى الواقع الممتد" لعام 2024 ضمن مبادرة Korea Trade Center Testbed، تتعاون شركة Sharebox مع متجر Hyundai Department Store Duty Free لتقديم متجر مؤقت بتقنية الواقع الممتد (XR) يعرض منتجات شركة Moncler Perfume. ستكون هذه التجربة الغامرة متاحة في ركن السوق الحرة بالطابق التاسع في فرع متجر Hyundai Department Store في سوق Trade Center، وذلك من 20 ديسمبر 2024 إلى 19 فبراير 2025، وستتضمن أيضًا محتوى سينمائي ثلاثي الأبعاد (anamorphic) معروض على اللوحات الإعلانية الخارجية.

تم تصميم المتجر المؤقت لتقديم تجربة حسية غامرة لمنتجات Moncler Perfume. يمكن للزوار استكشاف الروائح الأولية والوسطى للعطر بصريًا ومكانيًا من خلال محتوى الواقع الممتد (XR) المبتكر. بناءً على طلب متجر Hyundai Department Store Duty Free، قامت شركة Sharebox بتطوير محتوى واقع ممتد (XR) مخصص، وتصميم مساحة المتجر المؤقت بما يتماشى مع مفهوم العلامة التجارية. يهدف هذا التعاون إلى تقديم تجربة جديدة للعملاء من خلال دمج المساحات التجارية مع فن الوسائط الإعلامية.

قال الرئيس التنفيذي، Yeonsik Shin، مؤكدًا التزام الشركة بالابتكار فيما يخص تقنيات الواقع الممتد (XR) وفن الوسائط الإعلامية: "تركز Sharebox على إنشاء تجارب غامرة تتيح التفاعلات بعدة حواس داخل العوالم الافتراضية".

يُقام المتجر المؤقت داخل كشك الواقع الممتد (XR) الحسي المسمى "XR BOX"، والمزود بميزات مثل الروائح، وتأثيرات الرياح، ونظام صوت ثلاثي الأبعاد لتقديم تجربة حسية كاملة تشمل الحواس الخمسة. إنه يوفر تجربة غامرة من Moncler Perfume عبر محتويات مختلفة، بما في ذلك التفاعلات عبر اللمس، والألعاب، وفن الوسائط الإعلامية. يتيح النظام الإلكتروني المطور حديثًا التصوير في منطقة التقاط الصور عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)، وربطه مع فعاليات وسائل التواصل الاجتماعي لجذب العملاء. من خلال هذا التعاون، تساهم شركة Sharebox في تقديم شكل جديد من تجربة العملاء تجمع بين المساحات التجارية وفن الوسائط الإعلامية.

لقد اكتسبت تقنية الواقع الممتد (XR) من Sharebox شهرة في الأسواق الدولية. وقد عرضت الشركة ابتكاراتها في أحداث مرموقة، بما في ذلك أسبوع تكنولوجيا المعلومات في اليابان، ومعرض GITEX في دبي، ومؤتمر الجوالات العالمي (MWC) في برشلونة. تستكشف شركة Sharebox أيضًا فرص المشاركة في مشاريع المدن الذكية، حيث تطبق تقنية الواقع الممتد (XR) خاصتها في الأماكن العامة والمرافق التجارية حول العالم. أعرب الرئيس التنفيذي، Shin، عن رؤيته: "نحن نهدف إلى تجاوز حدود الميتافيرس وخلق تجارب واقعية تمزج بين الخيال والتفاعل. محتوى الواقع الممتد (XR) الغامر لديه القدرة على تقديم قيمة أكبر في الحياة اليومية."

استعدادًا للتوسع العالمي واسع النطاق في عام 2025، تقوم شركة Sharebox بترسيخ وجودها في الأسواق الدولية الرئيسية. بعد ردود الفعل الحماسية التي تلقتها الشركة من معرض هونغ كونغ للإلكترونيات في خريف 2024، ومعرض GITEX دبي، وأسبوع تكنولوجيا المعلومات في اليابان، ومعرض العلوم والتكنولوجيا الوطني في تايلاند، تعمل شركة Sharebox على ترسيخ وجودها المؤسسي في هونغ كونغ وإطلاق فروع محلية في الخارج. تخطط الشركة لتعزيز جهود التسويق المحلية وتطوير منتجات الفصول الدراسية الذكية، والمتاجر المؤقتة بتقنية الواقع الممتد (XR)، والمحتوى بتقنية الواقع الافتراضي (VR)، والحلول المتكاملة. ستواصل شركة Sharebox إعطاء الأولوية لإستراتيجيات تسويق تقنية الواقع الممتد (XR) المميزة التي تركز على المحتوى الكوري (K-content) والتعاون مع العلامات التجارية.

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