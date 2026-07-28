شركة الوساطة Mitrade تقرّب قصة كأس العالم إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتجدّد شراكتها مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) حتى عام 2027

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت منصة تداول عقود الفروقات Mitrade عن تجديد شراكتها مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA)، موطن أبطال كأس العالم ™2026 FIFA لثلاث مرات. مع استحواذ بطولة 2026 على اهتمام واسع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، يعكس هذا التجديد ارتباط Mitrade الوثيق بمجتمع مستخدميها.

وفقًا لموقع Economy Middle East، فقد أسهمت البطولة في زيادة الطلب على وسائل الترفيه المنزلية مع متابعة الجماهير للمباريات. تُعد المنطقة من بين الأصغر سنًا والأكثر اتصالًا رقميًا على مستوى العالم، ما يجعلها سوقًا طبيعية لمنصة Mitrade.

يتزامن تزايد الشغف بكرة القدم في الشرق الأوسط مع ارتفاع المشاركة في الأسواق المالية. ففي يونيو، تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي حاجز تريليون درهم لأول مرة، بينما ارتفع المؤشر العام ليتجاوز مستوى 6,000 نقطة، بحسب Gulf News. كما ارتفع أيضًا متوسط قيمة التداول اليومية بنسبة 56% على أساس سنوي في وقت سابق من هذا العام، ما يعكس نشاطًا أقوى للمتداولين. في هذا السياق، تؤكد الشراكة المجددة لـ Mitrade على تركيزها في الحفاظ على التواصل الوثيق مع المجتمعات التي تخدمها.

قال Kevin Lai، نائب رئيس مجموعة Mitrade: "نحن نبني Mitrade حول المستخدمين الذين يعتمدون عليها، لذلك نحرص على البقاء قريبين مما يهمهم". "إن تجديد شراكتنا مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) يعكس التزامنا بالتفاعل مع المجتمعات التي نخدمها، مع تعزيز حضورنا طويل الأمد في الشرق الأوسط".

تتطلب كرة القدم الاستعداد والانضباط وإدارة المخاطر ومعرفة التوقيت المناسب للتحرك. ينطبق الأمر ذاته على التداول، ما يجعل شراكة Mitrade مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) تجسيدًا لالتزامها طويل الأمد تجاه منطقة الشرق الأوسط.

نبذة عن مجموعةMitrade

مجموعة Mitrade هي منصَّة تداول عالمية متخصصة في تداول عقود الفروقات (CFD)، حائزة على جوائز عديدة ومرخصة من عدة هيئات دولية تشمل: هيئة السوق المالية بدولة الإمارات (CMA – 20200000397)، وهيئة السلوك المالي في جنوب أفريقيا (FSCA – FSP 54842)، وهيئة أسواق المال في جزر كايمان (CIMA – SIB1612446)، وهيئة الخدمات المالية في موريشيوس (FSC – GB20025791)، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC – AFSL398528)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC – CIF438/23).

تربط المنصَّة أكثر من 7 ملايين متداول بأكثر من 1,000 أداة مشتقة خارج البورصة، تشمل المؤشرات والعملات والسلع وصناديق المؤشرات والأسهم. وتتميز Mitrade بتنفيذ سريع للصفقات وفروق أسعار تنافسية وواجهة استخدام سهلة الوصول من مختلف الأجهزة.

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