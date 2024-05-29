شركة بدائل تدعو إلى الانضمام إلى مبادرتها نحو وطن خالٍ من التدخين

الرياض, 29 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- –يسر شركة بدائل – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- أن تعلن عن إطلاق حملة "معاً لجو أنقى" بمناسبة مرور عام على تأسيس شركة بدائل، والذي يتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين في 31 مايو، تدعو الحملة الأفراد، الشركات والهيئات الحكومية إلى تكاتف الجهود نحو وطن خالٍ من التدخين.

انضم للمبادرة (PRNewsfoto/Badael)

تم تأسيس شركة بدائل بهدف الحد من انتشار التدخين من خلال توفير بدائل آمنة تماشياً مع رؤية 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة. تهدف بدائل إلى مساعدة مليون شخص على الإقلاع عن التدخين بحلول عام 2028 وذلك من خلال أظرف نيكوتين " DZRT "، أول منتج سعودي الصُنع والأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط. حققت بدائل خلال عامها الأول إنجازات مهمة، حيث أنشأت ووسعت قدراتها الانتاجية واستثمرت بشكل كبير في البحث والتطوير لرفع معايير جودة منتجاتها. كما عملت الشركة على تنويع قنوات التوزيع الخاصة بها في المدن الرئيسية، حيث استطاعت تلبية أكثر من مليون طلب عن طريق موقعها الإلكتروني. تؤكد هذه الإنجازات على التزام شركة بدائل برؤيتها واهتمامها بالابتكار والتوسع المستقبلي.

كجزء من هذه الحملة، تدعو شركة بدائل الأفراد، الشركات والهيئات الحكومية إلى الانضمام والالتزام بتحقيق مستهدفات المبادرة. تهدف هذه الجهود الجماعية إلى تقليل التدخين ورفع مستوى رفاهية وصحة المجتمع السعودي بشكل عام. إضافة إلى ذلك تسعى الحملة إلى تحقيق أهدافها الإستراتيجية والتي تتمثل في رفع الوعي بمخاطر التدخين، دعم الأشخاص الراغبين بالإقلاع، حماية الشباب، تعزيز جودة الهواء، وحماية البيئة. كن جزء من هذه المبادرة من خلال زيارة موقع شركة بدائل والانضمام الينا.

ومن جهته صرح طولغا سيزار، الرئيس التنفيذي لشركة بدائل قائلاً: "يعد اليوم العالمي لمكافحة التدخين تذكيرًا هامًا بالحاجة الملحة لاتخاذ خطوات ملموسة لبناء مستقبل أفضل للمملكة. تأكيداً على التزامنا بتحقيق رؤية 2030، تسعى شركة بدائل لتغيير عادات التدخين من خلال تقديم بدائل عالية الجودة ومنخفضة المخاطر مثل أظرف نيكوتين DZRT"

وأضاف: "باحتفائنا بهذا اليوم، نطلق حملة "معاً لجو أنقى" التي تعزز أهمية رؤيتنا، وندعو الجميع للانضمام إلينا من خلال التوقيع على تعهدنا لبناء وطن خالٍ من التدخين. حيث يمثل هذا التعهد التزامًا راسخًا من جانبنا لزيادة الوعي بمخاطر التدخين، دعم الراغبين في الإقلاع، حماية الشباب من آفة التدخين، تعزيز جودة الهواء، وحماية البيئة. معًا، يمكننا بناء مستقبل مشرق وخالٍ من التدخين للجميع."

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لمزيد من المعلومات أو الاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ:

دينا عويس

[email protected]

ملاحظات للمحررين:

عن شركة بدائل

شركة بدائل – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- هي شركة مبتكرة ورائدة في مجال بدائل التدخين، وتهدف مهمتها إلى تطوير وإنتاج وتوزيع منتجات مبتكرة ومتطورة وعالية الجودة تساعد في تقليل معدلات التدخين وتعزيز نمط حياة صحي خالٍ من التدخين.

تلتزم شركة بدائل بمواجهة التأثيرات الصحية الكبيرة لآفة التدخين وتقليل أثرها السلبي على المملكة العربية السعودية، كما تساهم في دعم الإنتاج المحلي، توفير فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل المحلي. كما تحرص بدائل على الالتزام بأعلى معايير الجودة والأخلاقيات. بهدف تحسين رفاهية الأفراد والمجتمع، مما يمهد الطريق لمستقبل مزدهر وخالٍ من التدخين للمملكة.

للمزيد حول شركة بدائل والانضمام إلى المبادرة، يرجى زيارة badaelcompany.com

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