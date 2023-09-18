شركة ترجمة تصنف واحدة من أفضل شركات الترجمة والخدمات اللغوية على المستويين العالمي والإقليمي لعام 2023

يتم إصدار التصنيفات السنوية بناءً على الاستطلاع الأوسع نطاقًا والأكثر شمولية في قطاع اللغات لسوق الترجمة الآلية والخدمات اللغوية.

الإمارات العربية المتحدة, 18 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ -- تعدّ ترجمة واحدة من أهم الشركات المختصة بتقديم خدمات الترجمة والخدمات اللغوية المدعومة بأحدث التقنيات في منطقة الشرق الأوسط، وهي الوجهة الأولى لخدمات توطين المحتوى اللغوي العربي. ومؤخرًا، قامت شركة سي. إس. إي. المستقلة لبحوث السوق (CSA Research) بتسمية ترجمة كإحدى أفضل 75 شركة تقدم خدمات الترجمة والخدمات اللغوية في العالم في تصنيفاتها لعام 2023، التي تستند إلى الإيرادات المؤكدة التي حققتها هذه الشركات في العام 2022.

يضم قطاع الخدمات والتقنيات اللغوية طيفًا واسعًا من الجهات، من شركات محلية متخصصة إلى الشركات العالمية العملاقة. وبذلك، يأتي هذا التصنيف ليرسّخ مكانة ترجمة كلاعب رئيسي في سوق الخدمات اللغوية العالمي الذي تصل قيمته لمليارات الدولارات.

وتحت قيادة مؤسستها ومديرتها التنفيذية نور الحسن، أصبحت ترجمة شركة رائدة في مجالها، حيث نجحت في ابتكار مجموعة من الحلول التكنولوجية الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات توطين المحتوى إلى أكثر من 55 لغة. كما تقدم ترجمة لعملائها ضمانات أمن البيانات بفضل حصولها على شهادة الآيزو-27001.

توظف ترجمة أفضل تقنيات الترجمة الآلية للأعمال والتقنيات اللغوية لإنتاج ترجمات ومحتوى لغوي وإعلامي دقيق بوقت قياسي. وتقدم الشركة خدماتها رقميًا عبر بوابتها الإلكترونية T-Portal التي تمكّن العملاء من طلب مختلف خدمات اللغة والمحتوى والخدمات الإعلامية بسهولة.

وبهذا الصدد، قالت نور الحسن: "حرصنا في ترجمة على بناء تقنيتنا اللغوية الخاصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لضمان قدرتنا على تطوير أعمالنا ومواكبة النقلة التكنولوجية الكبرى التي يشهدها قطاع الخدمات اللغوية".

وبدوره، نوّه طاهر بوحفص، المدير التنفيذي لشركة سي. إس. إي. للبحوث، بالدور المفصلي لقطاع الخدمات اللغوية في مشهد الأعمال العالمي المعاصر، فقال: "لقد أصبح قطاع الخدمات اللغوية واحدًا من أهم مُمَكِّنات سوق العمل الحديث، فهو يساعد الشركات على التواصل بسلاسة، والتأقلم مع الثقافات المحلية على اختلافها، والامتثال للقوانين المحلية لكل دولة، والتنافس الفعال على المستوى العالمي. وتركز دراسة السوق العالمي السنوية التي نجريها على الشركات التي تقدم الخدمات اللغوية الأساسية، أي الترجمة، والترجمة الفورية، وتوطين المحتوى، للأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء العالم".

منهجية الدراسة

تتبع شركة سي. إس. إي. منهجيات منظمة وموثقة لضمان استقلالية بحوثها وموثوقيتها واعتمادها على البيانات، وتشمل البحوث مزودي الخدمات اللغوية والتكنولوجيا والشركات العالمية والمستثمرين، وقد استندت الشركة في تصنيفها على الإيرادات المؤكدة لهذه المؤسسات في عام 2022. وتنشر شركة سي. إس. إي. تصنيفاتها لأفضل شركات الخدمات اللغوية منذ تسعة عشر عامًا، ويعد هذا التصنيف الخامس على التوالي لشركة ترجمة التي أسستها الحسن قبل 15 عامًا ضمن أفضل 100 مزود للخدمات اللغوية.

وتشمل الدراسة التي أجرتها سي.أس.إيه. تصنيفًا لأكبر مزودي الخدمات اللغوية وتكنولوجيا الترجمة على مستوى العالم وعلى مستوى سبعة أقاليم.

مصادر المعلومات

تعتمد الدراسة البحثية السنوية لشركة سي. إس. إي. حول مزودي الخدمات اللغوية وتكنولوجيا الترجمة على منهجية دقيقة تضمن صحة وشفافية البيانات التي يتم نشرها ضمن هذه الدراسة وغيرها، والتي يتم استقاؤها من دراسة السوق العالمية (المنهجية: دراسة السوق العالمية (2023)). وبدلًا من تقدير الأرقام والنسب، تستخدم الشركة البيانات المثبتة التي تصلها من مزودي الخدمات اللغوية والتكنولوجيا.

نبذة عن شركة ترجمة

منذ تأسيسها في عام 2008 على يد نور الحسن، التي لطالما آمنت بأهمية تمكين النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نمت ترجمة لتصبح شركة رائدة إقليميًا في تقديم خدمات وتكنولوجيا الترجمة واللغات. وتستفيد ترجمة من ريادتها في القطاع على مدار 15 عامًا لمساعدة الشركات على التوسع والوصول إلى السوق العالمية بفضل خدمات التوطين.

T-Portal

الترجمة الآلية العربية

CleverSo

نبذة عن شركة سي. إس. إي.

تُعتبر شركة سي. إس. إي. للبحوث من أبرز الشركات المستقلة لبحوث السوق التي تركز على الخدمات والتكنولوجيا اللغوية. وهي تقدم نتائج أبحاث موثوقة يمكن للمؤسسات العالمية الاعتماد عليها لضمان أفضل الممارسات في مجالات الترجمة والتوطين والترجمة الفورية والترجمة التحريرية ولإجراء الدراسات المعيارية وتحسين النتائج والابتكار في هذا المجال.

http://www.csa-research.com | @CSA_Research

جهة الاتصال لدى شركة ترجمة:

محمد شمس / مدير تسويق المنتجات.

[email protected]

+971 456 168 21

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