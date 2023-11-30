شركة تريد فلو كابيتال TradeFlow Capitalبسنغافورة وبالتعاون مع شركة أوبن مينرال Open Mineral الرقمية التي تتخذ من مدينة أبوظبي مقرًا لها تعلن إطلاق "صندوق تمويل تجارة المعادن الحيوية" ، نسبة للأهمية الملحة للتحول العالمي للطاقة

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- مؤتمر أسبوع أبوظبي للتمويل – ضمت شركتي TradeFlow Capital Management (TradeFlow)، وهي شركة كائن مقرها بجمهورية سنغافورة تعمل في مجال إدارة الصناديق المالية التي تعتمد على التكنولوجيا المالية، و شركة أوبن مينرال Open Mineral ، الشركة الرقمية الكائن مقرها في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، جهودهما وتحالفا لإطلاق " صندوق تمويل تجارة المعادن الحيوية". ويهدف هذا الصندوق إلى جانب منصة التجارة الجديدة TradeFlow Metals للتعامل مع الحاجة الملحة للتحول العالمي للطاقة، وذلك من خلال التزام متعدد السنوات من قبل شركة Open Mineral باعتبارها عميل مؤسس، وذلك لربط المستثمرين والبنوك التجارية الجديدة والحالية بالمعاملات الرقمية الخالية من المخاطر لتدفقات المعادن الحيوية العالمية على غرار النحاس والليثيوم والزنك.

Mr. James Rilett, Chief Product Officer of Open Mineral and Dr. Bruce Foyle, Managing Director of Open Mineral ltd. Abu Dhabi sign to complete the on-boarding to the TradeFlow Metals platform. Trade Flow Logo

وقد شهدت فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2023 إطلاق "صندوق تمويل تجارة المعادن الحيوية" ومنصة التجارة الرقمية TradeFlow Metals. وتعتبر المعادن الحيوية أمراً ضرورياً لانتقال الطاقة، وفي هذا الصدد، تتجهز دولة الإمارات العربية المتحدة لتتبوأ مكانتها الرائدة في سوق الاقتصاد الجديد للطاقة.

ومن جانبه، صرح الدكتور توم جيمس Tom James، الرئيس التنفيذي لشركة TradeFlow وأحد مؤسسيها، قائلًا: "إن شركة أوبن مينرالOpen Mineral تضم فريقًا رائعًا من خبراء تجارة المعادن الذين يمتلكون توجهًا قويًا نحو الرقمنة يتناغم مع استراتيجية شركتنا وتوجهها. ويسعدنا أن نشهد إنشاء كيانين جديدين اليوم يهدفان لتعزيز نمو صناعة تجارة السلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتمثل الكيان الأول في (صندوق تمويل تجارة المعادن الحيوية) الذي تديره شركة TradeFlow.

بينما يتمثل الكيان الثاني في منصة TradeFlow Metals التي ستعمل ككيان مستقل ومنفصل تمامًا عن الصندوق. وستستفيد هذه المنصة من مهارات وخبرات شركة Liberatech Plus، التي تعتبر الشريك طويل الأجل للشركة ومقدم الخدمات التكنولوجية لها، التي ساهمت بالفعل، منذ عام 2018، في معالجة أكثر من 3000 صفقة تجارية وما يقرب من 3 مليارات دولار أمريكي من شحنات السلع.

إن هذا التعاون هو فرصة رائعة للمشاركة مع شركائنا لجلب مزايا التكنولوجيا المالية والسيولة إلى سوق المعادن الانتقالية من خلال حلولنا الرقمية. كما يُعتبر نجاح كبير، ليس فقط لجميع الجهات المعنية، ولكن أيضًا لسوق المعادن الانتقالية وأسواق الطاقة ككل".

وقد قال السيد جيمس رايلت James Rilett، الئيس التنفيذي للمنتجات في شركة أوبن مينرالOpen Mineral : "نحن ممتنونون وفخورون بأن نكون العميل المؤسس لصندوق تمويل تجارة المعادن الحيوية. ونعرب، في ضوء تعاوننا مع شركة TradeFlow، عن التزامنا الكامل بتقديم منهجية وتكنولوجيا مثبتة لإدارة المخاطر في قطاع المعادن الهامة. وتتمتع شركتنا أوبن مينرالOpen Mineral بإحدى أسرع محافظ المعادن الحيوية نموًا في العالم، مع العلم أننا لا نرى نقصًا في الفرص المتاحة لتداول مزيد من هذه التدفقات، ولكن الصناعة بوجه عام بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات ورأس المال. فمنذ تأسيس شركتنا في سوق أبو ظبي العالمية عام 2022، قمنا بتداول مربح لأكثر من 500 مليون دولار من المعادن".

كما أضاف رايلت قائلًا: "إن المرحلة الحالية تعتبر مرحلة حاسمة في تحول الاقتصادات الإقليمية، ولذلك نرغب في تقليل المخاطر واغتنام الفرص المتاحة بشكل أكبر. وتعتبر السلع إحدى فئات الأصول التي بطبيعتها تتمتع بمخاطر عالية وتعقيد كبير، ولكن تغيّر التكنولوجيا والبيانات من حجم هذه المخاطر. أن دور شركتنا الاستراتيجي في تمكين التمويل التجاري العالمي ليلبي هذه الفرص الجديدة يخدم عملية تعزيز وتحفيز الاقتصادات الإقليمية. وتعتبر عملية الجمع بين منصة التمويل التجاري الرائدة مع تاريخ وخبرة شركة أوبن مينرالOpen Mineral في مجال المعادن بمثابة فرصة لا تُفوت".

وقد بلغ سوق المعادن الانتقالية للطاقة، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، في عام 2022 ما يقرب من 320 مليار دولار أمريكي، والذي، وفقًا لتقييم أجرته شركة Open Mineral، سوف يتضاعف ثلاث مرات في السنوات العشر القادمة. وسيمثل هذا التعاون مع شركة TradeFlow وسيلة فعالة لمعالجة الطلب على المعادن الهامة.

نبذة عن تريد فلو كابيتال ماناجمنت TradeFlow Capital Management (Tradeflow)

تُعد TradeFlow هي أول عامل تمكين لتجارة السلع الأساسية مدعومة بالتكنولوجيا المالية التي تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة. تتكون TradeFlow من فريق خبراء متنوع مكلفين بمهمة محددة وهي معالجة فجوة التمويل التجاري المتزايدة التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة عالميًا التي تقوم بدور المنتجين/المتداولين/المستخدمين في ساحة تداول السلع الأساسية بالجملة. من خلال أداء دور تمكيني في التجارة الدولية والعولمة، تخلق TradeFlow فرصًا للنمو للأعمال التجارية والاقتصادات.

حتى الآن، استثمرت TradeFlow بنجاح في أكثر من 3 مليار دولار من تجارة السلع الأساسية المادية من خلال أكثر من 3000 صفقة عبر أكثر من 18 دولة وأكثر من 30 نوعًا من السلع الأساسية، مع مراجعة معرفة العملاء (KYC) في أكثر من 1800 كيان نظير للشركات الصغيرة والمتوسطة SME. باعتبارها جزءاً من نموذج أعمالها الفريدة، صُمم صندوق أموال TradeFlow الموصي به من TradeFlow، في عام 2016 وأُطلق في عام 2018.

وتُعد TradeFlow شريك من شركاء غرفة التجارة الدولية (ICC) لتعبئة رأس المال وتحسين الوصول إلى التمويل التجاري للشركات المتوسطة والصغيرة عالميًا من خلال منصات "ICC Trade Now" و"ICC Digital Trade Standards Initiative".

شركة TradeFlow Capital Management Pte Ltd

UEN: 201920511H

www.tradeflow.capital

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نبذة عن شركة Liberatech Plus

تعتبر شركة Liberatech Plus إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير الحلول المتطورة والقابلة للتطوير التي تمكن الشركات العاملة في صناعات توريد السلع وتداولها. وقد جرى تصميم تقنيات الشركة المبتكرة لإزالة العوائق أمام حركة التجارة العالمية وتعزيز شفافيتها ودفع عجلة الابتكار بها. وتمكن حلول الشركة العملاء، من الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) إلى الشركات متعددة الجنسيات (MNCs)، من الازدهار في أسواق السلع الديناميكية والاستفادة من رقمنة سلاسل التوريد العالمية. نحن نقدم مجموعة شاملة من الحلول المتقدمة، بما في ذلك أحدث أنظمة تجارة السلع وإدارة المخاطر (CTRM) وخدمات التحول الرقمي الشامل في مجال التجارة (DTS).

وتساهم الشركة، من خلال خبرتها وحلولها المستقبلية، في النمو الاقتصادي وتعزيز عالم لم تعد فيه الحدود الجغرافية والقيود المالية والحواجز التكنولوجية تمثل عائقًا أمام حركة التجارة العالمية.

لمزيد من المعلومات حول عروض الشركة، يرجى زيارة موقعنا الرسمي عبر http://liberatechplus.com/.

نبذة عن شركة أوبن مينرالOpen Mineral

قامت شركة Open Mineral، بعد تأمين التمويل من شركة مبادلة Mubadala وغيرها من الشركات، بتسريع خطتها للنمو في العام الماضي من خلال فتح مكاتب لها في مدينتي أبوظبي وشنغهاي، حيث تتوقع الشركة تضاعف عدد موظفيها خلال العام القادم. ويقع المقر الرئيسي لشركة Open Mineral حاليًا في بلدة زوج السويسرية، وللشركة حضور عالمي من خلال مكاتبها في أمريكا اللاتينية والإمارات العربية المتحدة والصين والأميركتين وآسيا وأوروبا. وتعتبر شركة شركة أوبن مينرال Open Mineral إحدى الشركات المتخصصة في تجارة السلع المادية مدعومة بالتكنولوجيا واالبحوث والتحاليل السوقية، الأمر الذي يتيح للشركة التجارة في سلع المواد الخام بشكل مربح وفعال. وقد تأسست منصة أوبن مينرالOpen Mineral في عام 2016 من قبل فريق من متداولي شركة Glencore السابقين في بلدة بار السويسرية، وتضمن المنصة أكثر من 900 شركة متخصصة في مجال المعادن والتعدين من 40 دولة حول العالم.

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