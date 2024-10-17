شركة تي يو ڤي راينلاند تطلق برنامج اعتماد "H2-Ready" المبتكر

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت تي يو ڤي راينلاند برنامج اعتماد مبتكر يؤهل المواد لاقتصاد الهيدروجين الناشئ. يؤكد اعتماد "H2-Ready" أن المواد المستخدمة في التطبيقات الحرجة مثل الأنابيب وأوعية الضغط في المنشآت الصناعية الكبيرة مناسبة للاستخدام مع الهيدروجين المضغوط. تؤكد علامة "H2-Ready" الملاءمة التقنية للمكونات للتعامل مع الهيدروجين المضغوط.

Hydrogen certification materials photo TÜV Rheinland

يوضح غونتر سبروسر، خبير المواد في تي يو ڤي راينلاند، قائلا: "يجمع معيارنا الجديد 'H2.23' بين أحدث التقنيات والخبرة العالمية لاختبار توافق المواد مع الهيدروجين." التحدي: يمكن أن يتغلغل الهيدروجين في المواد، مما يجعلها هشة ويتلفها إلى حد تعطل المكونات. بعد الحصول على الاعتماد بنجاح، يمكن للمصنعين الحصول على علامة "H2-Ready" ليثبتوا للعملاء أن موادهم يمكنها التعامل مع الهيدروجين المضغوط بأمان. لا تمنح علامة H2-Ready إلا للمواد التي تستوفي معايير صارمة. تتطلب العلامة أيضًا مراقبة منتظمة للإنتاج.

يقول سبروسر: "هناك نقص في اللوائح المعترف بها للاستخدام الآمن والطويل الأمد للمكونات التي تحتوي على الهيدروجين المضغوط. نحن نملأ هذه الفجوة باعتماد 'H2-Ready'. وبذلك نضمن مزيداً من السلامة والثقة في صناعة الهيدروجين سريعة النمو" وقد اعتمدت تي يو ڤي راينلاند بالفعل العديد من المواد من "Busch + Kunz"، الشركة الأوروبية الرائدة في تصنيع تجهيزات اللحام وفقًا لمعيار "H2-Ready".

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السلامة والجودة في جميع مجالات العمل والحياة تقريبًا: هذا ما تمثله تي يو ڤي راينلاند. تعمل الشركة منذ أكثر من ١٥٠ عاماً وهي واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تقديم خدمات الاختبار. يعمل لدى تي يو ڤي راينلاند أكثر من ٢٢٠٠٠ موظف في أكثر من ٥٠ دولة وتحقق مبيعات سنوية تزيد عن ٢٫٤ مليار يورو. يقوم خبراء تي يو ڤي راينلاند المؤهلون تأهيلًا عاليًا باختبار الأنظمة والمنتجات التقنية في جميع أنحاء العالم، ومرافقة الابتكارات في مجال التكنولوجيا والأعمال، وتدريب الأشخاص في العديد من المهن، واعتماد أنظمة الإدارة وفقًا للمعايير الدولية. وبهذه الطريقة، يضمن الخبراء المستقلون الثقة على طول التدفقات العالمية للسلع وسلاسل القيمة. منذ عام ٢٠٠٦، أصبحت تي يو ڤي راينلاند عضوًا في الميثاق العالمي للأمم المتحدة لمزيد من الاستدامة ومكافحة الفساد.

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