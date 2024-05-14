شركة جونسون ماثي تعلن عن افتتاح مكتب جديد في الرياض بالمملكة العربية السعودية

الخطوة تهدف إلى تجديد التزام الشركة بتوسيع اعمالها في المنطقة وتحقيق اهداف الاستدامة

لندن, 14 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة جونسون ماثي (Johnson Matthey)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التقنيات المستدامة، عن افتتاح مكتبها الجديد في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، في خطوة تبرز استراتيجية الشركة التوسعية في المنطقة، وبما يتماشى مع مبادراتها الاستراتيجية التي تهدف الى توفير الدعم اللازم للعمليات المحلية وتعزيز التعاون في المنطقة.

Maurits van Tol (Far Left), Chief Executive, Catalyst Technologies at Johnson Matthey, participating in the Panel - A Greener Future - Clean Energy Technologies And Investment Tools To Accelerate The Transition Net Zero at the GREAT Futures Expo in Riyadh, 14 May 2024

وخلال مشاركته في مؤتمر مبادرة GREAT Futures ، أعلن موريتس فان تول (Maurits van Tol)، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المحفزات (Catalyst Technologies) لدى شركة جونسون ماثي، عن هذه الخطوة الهامة في مسيرة الشركة في المنطقة من خلال افتتاح مكتبها الجديد في العاصمة الرياض. وتحدث الرئيس التنفيذي للشركة موريتس فان تول خلال مؤتمر مبادرة GREAT Futures في جلسة مع مجموعة من الخبراء، حيث تطرق النقاش فيها إلى مستقبل التقنيات الخضراء الصديقة للبيئة (Powering a Greener Future). واستعرض الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المحفزات لدى شركة جونسون ماثي، خلال الجلسة جملة من الحلول التقنية المتنوعة التي توفرها الشركة، والتي من خلالها يمكن استخدام مختلف انواع المواد الخام لإنتاج مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية بالإضافة الى الوقود. وتمثل هذه الطريقة المبنية على تنويع مصادر المواد الخام عاملاً أساسياً بالنسبة للصناعات التي تسعى إلى حلول مرنة ومستدامة.

وخلال مداخلته، أبرز الرئيس التنفيذي للشركة موريتس فان تول كيف تساهم تقنيات جونسون ماثي، بما في ذلك تقنية Fischer-Tropsch المبتكرة (FT CANSTM) ، والتي تم تطويرها بالتعاون مع بريتيش بتروليوم BP ، وتقنية LCHLCHTM لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وهي جزء لا يتجزأ من عملية تطوير انتاج وقود الطيران المستدام (SAF) وغيرها في توفير حلول منخفضة الكربون.

وقال موريتس: "ستعمل التقنيات التي تطورها شركة جونسون ماثي، على مساندة المملكة العربية السعودية في مساعيها الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة وتحقيق أهداف الاستدامة. وسنعمل على مساعدتها في تحقيق رؤيتها في ان تكون من بين الدول الرائدة في مجال الاقتصاد الدائري للكربون."

الأهمية الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية لشركة جونسون ماثي

يمثل افتتاح مكتب الرياض لشركة جونسون ماثي خطوة استراتيجية لتعميق علاقاتها مع عملائها في المنطقة، حيث تعمل الشركة منذ اكثر من 35 عاما على تحسين عمليات الشركات البتروكيماويات عبر جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز أداء التكنولوجيا من خلال المحفزات وتراخيص التقنيات المبتكرة لإنتاج الكيماويات والوقود بكفاءة.

وقال موريتس: " شركة جونسون ماثي ملتزمة التزاما تاما بدعم المملكة العربية السعودية في تحقيق أهداف الحياد الكربوني من خلال التعاون الاستباقي في مشاريع البحث والتطوير مع الشركاء والجامعات المحلية. وسيعمل مكتبنا الجديد في الرياض على تعميق هذا الالتزام ونعتزم القيام بالمزيد المشاريع. ومن خلال توطين الدعم وتوفير التكنولوجيا المتقدمة القابلة للتوسع، يمكننا دعم المملكة في قيادة الطريق في معالجة تحديات الطاقة والمناخ، وتلبية أهداف رؤية 2030، وفي نهاية المطاف، رغبتها في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060. "

نبذة حول شركتنا:

تعتبر شركة جونسون ماثي من بين الشركات الرائدة عالميا في مجال التقنيات المستدامة، على مدار اكثر من 200 سنة، عملت شركتنا على استخدام الكيمياء المعدنية المتقدمة لمواجهة أكبر التحديات العالمية. كما تعتمد العديد من الشركات الرائدة عالميا وعبر مختلف القطاعات كالطاقة والكيماويات والسيارات على تقنياتنا وخبراتنا بهدف تقليل الانبعاثات الضارة وتعزيز الاستدامة. والآن، ومع تزايد التحديات التي يطرحها التغيير المناخي والسعي لتوفير الطاقة امام ندرة الموارد، تعمل شركتنا على تقديم حلول متنوعة لعملائنا. ومن خلال العلوم الملهمة والابتكار المستمر، نعمل على مساعدة ملايين الاشخاص إلى الوصول إلى الحياد الكربوني كل يوم. زوروا www.matthey.com للمزيد من المعلومات.

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