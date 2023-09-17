شركة جي أند تي اكسبرس تحصل على جائزة أفضل شركة توصيل جديدة إلى المحطة الأخيرة في المملكة العربية السعودية لعام 2023

مزود الخدمات اللوجستية العالمي يحصد فوزين مزدوجين في جوائز التمويل الدولية.

جي أند تي اكسبرس تحصل على لقب "مزود الخدمة الأكثر ابتكاراً في المملكة العربية السعودية".

الخطوات التي تم تحقيقها في المملكة العربية السعودية أكسبتنا ألقاباً صناعية مرموقة.

الرياض، المملكة العربية السعودية, 17 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ -- فازت شركة جي أند تي اكسبرس بجائزتين في حفل توزيع جوائز التمويل الدولية لعام 2023. وحصل مزود الخدمات اللوجستية العالمي على ألقاب "أفضل شركة توصيل جديدة للمحطة الأخيرة" و"مزود خدمة التوصيل السريع الأكثر ابتكاراً" في المملكة العربية السعودية.

J&T Express named Saudi Arabia’s Best New Last Mile Delivery Company of 2023

يكرّم البرنامج المحترفين المتميزين في الصناعة الذين حققوا النجاح على المستوى الدولي وفي منطقة الشرق الأوسط. وبدعم من فرق البحث المؤهلة في الصناعة، يتم تقييم الترشيحات والمشاركات بناءً على معايير التميز في الأعمال الدولية. ومن بين الفائزين في العام السابق شركات مثل شركة الاتصالات السعودية (STC)، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة خدمات الطيران الكويتية (KAS)، والشركة السعودية للخدمات الأرضية، وشركة سهل الخليج للخدمات اللوجستية، وجي أند تي اكسبرس- الفلبين، وشركة Hitachi Transport System (M) Sdn Bhd (ماليزيا) والمزيد.

وقال شون شياو الرئيس التنفيذي لشركة جي أند تي اكسبرس: "يشرفنا أن نحصل على هذه الجوائز التي تؤكد على الدور الأساسي للابتكار والتكنولوجيا في نمو قطاع الخدمات اللوجستية، وخاصة في سوق سريعة النمو مثل المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يساهم هذا القطاع بنسبة 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030". وأضاف شياو "يؤكد هذا الاعتراف بالصناعة تفانينا الواضح في تقديم خدمات استثنائية. علاوة على ذلك، يؤكد هذا الفوز على جهودنا الدؤوبة لمواصلة توسيع حدود الابتكار."

رُشحت شركة جي أند تي كمشروع مبتكر في مجال النقل الجوي والبري والبحري ضمن فئة جوائز التمويل الدولية للنقل. وقد اشتهر مزود الخدمات اللوجستية بمساهمته في الاقتصاد الإقليمي، وتحديداً في خدمات التوصيل للمحطة الأخيرة داخل المملكة العربية السعودية. وتشمل العوامل الرئيسية التي تساهم في النجاح التركيز القوي على الحلول المبتكرة ورضا العملاء والاستدامة.

وتعليقاً على الفوز، قال متحدث باسم منشورات جائزة التمويل الدولية: "يسعدنا أن نعترف بشركة جي أند تي اكسبرس كقوة رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية، الذي يشمل الجو والبر والبحر والطرق. وفي هذه الفئة، أشيد بـجي أند تي اكسبرس لمساهماتها الكبيرة في الاقتصاد الإقليمي، وخاصة خدمات التوصيل المتميزة في المملكة العربية السعودية. تشمل العناصر الجديرة بالملاحظة والمتعلقة بإنجازات الشركة تفانيها في الحلول المبتكرة، وإعطائها الأولوية لرضا العملاء، وحسها القيادي من أجل تعزيز الاستدامة في جميع أنحاء الصناعة ".

قامت شركة جي أند تي اكسبرس رسمياً بتوسيع حضورها الإقليمي لإنشاء مراكز في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في يناير 2022. ومنذ ذلك الحين، حققت تغطية كاملة لجميع المقاطعات والمناطق المحلية في كلا البلدين.

وفي المملكة، تغطي خدمة التوصيل إلى المحطة الأخيرة 100% من المملكة، بالإضافة إلى دعم 7 مراكز فرز، أحدها هو الأكبر على الإطلاق في المنطقة، و40 محطة مملوكة ذاتياً على مستوى البلاد، و3000 موظف يعملون جميعاً معاً لتقديم خدمات لا مثيل لها للعملاء.

على المستوى العالمي وفي منطقة الشرق الأوسط، تستثمر شركة جي أند تي في أحدث التقنيات وفي البنية التحتية. ومع العمليات السريعة، تضمن أن يتمكن عملاؤها من الاستفادة من عمليات توصيل موثوقة وآمنة. تلتزم الشركة أيضاً بتنفيذ ممارسات صديقة للبيئة تتوافق مع قيم المستهلكين المعاصرين.

يعكس فوز جي أند تي اكسبرس في حفل توزيع جوائز التمويل الدولية التزامها بإعادة تعريف خدمة التوصيل إلى المحطة الأخيرة. وقد لعبت الروح المبتكرة للشركة دوراً رئيسياً في دفعها إلى مقدمة قطاع التوصيل في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف شياو: "في حين أن قطاع التجارة الإلكترونية لا يزال يواجه تحديات تتمثل في التوصيل إلى المحطة الأخيرة وخدمة العملاء، فإن تركيز الحكومة السعودية على التنويع وتطوير البنية التحتية يخلق بيئة واعدة لنمو الصناعة. على هذا النحو، من المتوقع أن تنمو الصناعة، التي تقدر قيمتها حالياً بـ 23.85 مليار دولار أمريكي في عام 2023، إلى 32.97 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029. إن تمكين عملائنا وشركائنا من أن يكونوا جزءاً من هذا النمو هو أولويتنا. ومن خلال شغفنا المتمثل في الاستفادة من أفضل ممارسات الصناعة، سنستمر في تقديم خدمات متميزة لعملائنا. في الواقع، إن نجاح شركائنا وعملائنا هو انعكاس مباشر لنجاحنا".

عن جي أند تي اكسبرس

تأسست جي أند تي اكسبرس في عام 2015، وتعمل على مستوى العالم، بما في ذلك إندونيسيا والفلبين وماليزيا وكمبوديا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام والصين، وهي متخصصة في الخدمات اللوجستية القائمة على التكنولوجيا، وتمتد خدماتها إلى التوصيل السريع، وشحن البضائع، والتخزين، وإدارة سلسلة الإمداد. توسعت الشركة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في عام 2022، حيث أنشأت شبكات توزيع فعالة وشبكات تخزين محلي.

عن جوائز التمويل الدولية

جوائز التمويل الدولية السنوية مخصصة للاحتفاء بالتميز في قطاعات الشركات والقطاعات الاحترافية. تكرم هذه الفعالية أولئك الذين يسعون باستمرار إلى الابتكار وتحسين الأداء والمساهمات الإيجابية في مجتمع الأعمال الدولي. إن الفوز بجائزة التمويل الدولية يدل على تفاني الفرد أو المنظمة المستمر والتزامها بتعزيز أداء الأعمال.

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J&T Express Middle East SOURCE