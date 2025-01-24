شركة سكويرد فاينانشيال تضيف العملتين المشفرتين ترامب وميلانيا إلى لائحة عملاتها المشفرة للتداول

فيكتوريا، سيشل, 24 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- يسرّ شركة التكنولوجيا المالية الرائدة، سكويرد فاينانشيال، أن تعلن عن إضافة العملتين المشفرتين اللتين أُطلقتا مؤخرًا في الأسواق، ترامب وميلانيا، على لائحة العملات المشفرة التي تقدمها للتداول. وبذلك تُمكّن الشركة عملاءها مقدمةً لهم فرصًا كبرى للوصول إلى أهم الأسواق المالية وتنويع تداولهم.

SquaredFinancial’s new cryptocurrencies

تأتي إضافة هذين المنتجين في إطار التزام الشركة تلبية حاجات المستثمرين المتغيّرة، على اختلاف خلفيتهم، وتقديم قيمة مضافة والابتكار. أصبح بإمكان المستثمرين، من زبائن وغيرهم، تداول هاتين العملتين، ترامب وميلانيا، على منصة ميتاترايدر 5 التابعة لسكويرد فاينانشيال بشروط تداول ورافعة مالية تنافسية.

تعمل شركة سكويرد فاينانشيال على تقديم منتجات جديدة لتحسين التجربة التداولية لعملائها وجذب المتداولين الذين يبحثون عن شريك مالي موثوق وثابت. وتسعى إلى الاعتماد على الابتكار أساسًا في أعمالها، فتطورها التكنولوجي ومنتجاتها التنافسية، بالإضافة إلى خبرتها الواسعة ومواردها التعليمية قد أكسبتها جوائز عالمية.

محبو العملات المشفرة مدعوون إلى زيارة موقع سكويرد فاينانشيال للمزيد من المعلومات.

نبذة عن شركة سكويرد فاينانشيال

إنها شركة تكنولوجيا مالية ذات رأس مال جيد تأسست في العام 2005. وتهدف إلى أن تصبح سوقًا شاملةً تلبي الاحتياجات المالية للمستثمرين. مع عقدين تقريبًا من الخبرة في التكنولوجيا المالية والتداول، تقدم حلولاً عالمية للمتداولين من مختلف الأجيال والخلفيات، الذين يبحثون عن منصة استثمارية سهلة الاستخدام ومتطورة. ويقود الشركة خبراء في السوق المالية وأسماء قيادية خبيرة يتشاركون في رؤيتهم وحبّهم للتداول وإعادة تشكيل مشهد هذا القطاع. وبصفتها شركة خاضعة للرقابة، فإنها توفر للمستثمرين منصة عبر الإنترنت مدعومة بأحدث التقنيات التي توفر الفرصة لتداول مجموعة واسعة من الأدوات المالية من فئات مختلفة من الأصول. وأطلقت الشركة مؤخرًا تطبيق التداول الخاص بها للهاتف المحمول وحساب الإيداع الثابت المبتكر.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2605470/SquaredFinancial.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2466085/5133062/SquaredFinancial_Logo.jpg