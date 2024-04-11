شركة سكويرد فاينانشيال تقدم خططًا مطوّرة للشراكة وتطلق موقعًا إلكترونيًا جديدًا للشركاء

فيكتوريا، سيشيل, 11 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- يسرّ شركة التكنولوجيا المالية الرائدة في الصناعة، سكويرد فاينانشيال، أن تعلن عن مخطط شراكة معززة يهدف إلى دفع النمو والقيمة التدريجيين وتعزيز فرص التوسع للشركاء. مع استمرار الشركة في التقدم في مرحلتها التالية من النمو والتوسع في أسواق متعددة وجديدة، بدأت في تطوير برنامج مكافآت الشراكة لتعزيز ولاء شركائها. يرافق التزامها تعزيز شراكاتها إطلاقها الموقع الإلكتروني المتخصص والمتعدد اللغات والمصمم لتزويد الشركاء بمنصة بديهية وجذابة، بقلب وقالب جديدين، لتقدم لهم تجربة سلسة.

SquaredFinancial partnership program (PRNewsfoto/SquaredFinancial)

يضم برنامج الشراكة شروطًا تنافسية وعمولات منخفضة تصل إلى 80٪ من فروقات الأسعار و1200 دولار لكل CPA، من دون حدود للاقتطاعات أو CPA. ويستفيد الشركاء من السحب السريع والسهل لـCPA والاقتطاعات الفورية، بالإضافة إلى الأدوات والخدمات الحصرية التي تساعدهم على تعزيز محافظهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للوسطاء المقدمين المشاركة في المسابقات الإقليمية لتشجيع نمو أعمالهم، في حين أن الشركات التابعة تستفيد من رعاية الأحداث لزيادة التعرض وتعزيز النتائج. يؤكد برنامج الشراكة هذا على الدعم المخصص والعروض المحلية، ما يضمن أن الشركاء يمكنهم تلبية الأسواق المتنوعة بشكل فعال. ويشمل ذلك المواد الترويجية المخصصة، والدعم المحلي، والوصول إلى الأحداث والمبادرات الإقليمية.

مع هذه الميزات الجديدة، تبقى سكويرد فاينانشيال في طليعة صناعة التكنولوجيا المالية، ما يمكّن شركاءها من التطور في هذا المجال. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمزيد من المعلومات.

نبذة عن شركة سكويرد فاينانشيال

تعد شركة سكويرد فاينانشيال شركة تكنولوجيا مالية ذات رأس مال جيد تأسست في عام 2005. وتهدف إلى أن تصبح سوقًا شاملاً يلبي الاحتياجات المالية للمستثمرين. مع حوالي عقدين من الخبرة في التكنولوجيا المالية والتداول، فإنها تقدم حلولًا عالمية للمتداولين من مختلف الأجيال والخلفيات، الذين يبحثون عن بوابة استثمارية بديهية ومتطورة. ويقود الشركة خبراء في السوق المالية وأسماء قيادية خبيرة يتشاركون في رؤيتهم وولعهم بالتداول وإعادة تشكيل مشهد القطاع. كشركة منظمة، توفر للمستثمرين منصة عبر الإنترنت للمستثمرين مدعومة بأحدث التقنيات التي توفر الفرصة لتداول مجموعة واسعة من الأدوات من فئات مختلفة من الأصول. أطلقت سكويرد فاينانشيال مؤخرًا تطبيق التداول المحمول الخاص بها وحساب الإيداع الثابت المبتكر.