شركة سكويرد فاينانشيال تُطلق حساب الوديعة لأجل بمعدل فائدة سنوية يصل إلى 5.25%

ماهيه، سيشل, 29 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- تتشرف مجموعة سكويرد فاينانشيال الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية بتقديم حساب الوديعة لأجل المصمم لتمكين العملاء من زيادة مدخراتهم بمعدل فائدة سنوية مغرية.

Squared Financial

يجمع هذا الحساب أفضل ميزات حساب التوفير. يمكن للعملاء جمع فوائد لغاية 5.25% عبر إيداع مبالغ ضئيلة بحد أدنى 5000 دولار أمريكي. ويتراوح معدل الفائدة السنوية من 4.05% إلى 5.25% بحسب مدة الوديعة المختارة التي تتراوح من 3 إلى 12 شهرًا. وما يميز هذا الحساب هو مرونته في العملات، فهو متاح بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي ويلبي احتياجات الإدارة المالية المتنوعة.

في إطار التزام الشركة الثابت بتوفير مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات عالية الجودة التي تتوافق مع احتياجات عملائها المالية، تقدم هذا الحساب الاستثنائي فتمكّن الأفراد من تحقيق أقصى استفادة من أصولهم المالية. والهدف من ذلك هو تسهيل تنويع المحفظة الاستثمارية للمستثمرين الذين يسعون إلى استقرار طويل الأمد.

لمزيد من المعلومات أو لاستكشاف هذه الفرصة، يمكن زيارة موقع شركة سكويرد فاينانشيال الرسمي علىwww.sqfin.com.

نبذة عن شركة سكويرد فاينانشيال

مجموعة SquaredFinancial هي شركة تكنولوجيا مالية ذات رأسمال كبير تأسست في العام 2005، وتهدف إلى أن تصبح محطة واحدة تلبي احتياجات المستثمرين المالية. بفضل عقدين من الخبرة في التكنولوجيا المالية والتداول، تقدم حلولًا عالمية للمتداولين من مختلف الأجيال والخلفيات، الذين يبحثون عن بوابة استثمارية بديهية ومتطورة. ويقود الشركة خبراء في السوق المالية وأسماء قيادية خبيرة يتشاركون في رؤيتهم وولعهم بالتداول وإعادة رسم الساحة التداولية. كشركة منظمة، توفر للمستثمرين منصة عبر الإنترنت مدعومة بأحدث التقنيات التي توفر الفرصة للتداول في كافة أنواع الأسواق.