شركة فراس بن فاتك (ش.ش.و) وMAADFAM Entertainment تعلنان عن شراكة استراتيجية لتطوير مشاريع تتماشى مع رؤية عُمان 2040 وأهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)

مسقط، عُمان

20 يناير 2026

/PRNewswire/ -- أعلنت شركة فراس بن فاتك (ش.ش.و)، بالشراكة مع MAADFAM Entertainment Private Limited (MEPL)، عن خطط لإطلاق مبادرتين تطويريتين واسعتي النطاق تتماشيان مع رؤية عُمان 2040 واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA). وتهدف المبادرتان إلى تعزيز البنية التحتية للتعليم، وتوسيع قطاع السياحة، ودعم التنويع الاقتصادي في السلطنة.

(From L-R) Suchit Mukherjee, Founder and CEO of MAADFAM Entertainment with HH Al Sayyid Firas Bin Fatik Al Said, Chairman of Firas Bin Fatik SPC FBF Logo

تتمثل المبادرة الأولى في تطوير منطقة متكاملة لسكن الطلاب والحياة الجامعية تمتد على مساحة 400 فدان تقريباً لدعم المنظومة الأكاديمية. وسيضم المشروع المصمم وفقاً للمعايير الدولية مساكن للطلاب، وسكناً لأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وأندية، ومناطق تجارية، ومرافق للأغذية والمشروبات. ويهدف المشروع إلى تحسين جودة حياة الطلاب، وتعزيز البنية التحتية المؤسسية، والمساهمة في اقتصاد قائم على المعرفة، تماشياً مع أولويات رأس المال البشري والتعليم في رؤية عُمان 2040.

وتتمثل المبادرة الثانية في تطوير منطقة تفاعلية متكاملة واسعة النطاق تمتد على مساحة 300 فدان تقريباً، حيث ستعمل MAADFAM Entertainment Private Limited كشريك في البناء والتنفيذ. وستضم الوجهة المقترحة مسارح بتقنية التحليق والمحاكاة الحركية، وساحات للرياضات الإلكترونية، ومساحات إبداعية للطلاب، ومرافق ترفيهية عائلية. كما تُعد وجهة متعددة الاستخدامات قادرة على دعم إنتاج الأفلام والتلفزيون والمحتوى الرقمي، مما يجعلها موقعاً محتملاً لعمليات التصوير المحلية والدولية. ويهدف المشروع إلى دعم النمو السياحي، وتعزيز مشاركة الشباب، وتحفيز الاقتصاد الإبداعي، وجذب الاستثمار الأجنبي، بما يتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040 واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA).

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال سوشيت موخرجي، مؤسس ":MAADFAM Entertainmentبنت MAADFAM خبرة واسعة في تصميم وتقديم تجارب ترفيهية غامرة، بما في ذلك المتنزهات الترفيهية ومناطق الجذب واسعة النطاق القائمة على التكنولوجيا. وتمكّننا هذه الشراكة من إنشاء وجهات قادرة على المنافسة عالمياً مع الحفاظ على أهميتها محلياً، بدعم من رؤية عُمان 2040 والزخم الناتج عن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)."

ومن جانبه، أضاف كارم شيخ، المؤسس الشريك ومدير شركة فراس بن فاتك (ش.ش.و): " يعكس هذا التعاون طموحنا المشترك لدعم الأولويات الوطنية لسلطنة عُمان من خلال تطوير أصول متكاملة تعزز التعليم والسياحة والحياة المجتمعية. وقد تم تصميم هذه المبادرات للمساهمة بشكل هادف في التنويع الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وجدول أعمال التنمية الأوسع للسلطنة".

وتجسد المبادرات مجتمعة التزاماً مشتركاً بتقديم بنية تحتية جاهزة للمستقبل تدمج التعليم والترفيه والحياة المجتمعية، مع دعم طموحات التنمية طويلة المدى لسلطنة عُمان والتعاون الاقتصادي الثنائي.

نبذة عن شركة فراس بن فاتك (ش.ش.و)

نبذة عن MAADFAM

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2859050/Suchit_Mukherjee_with_HH_Al_Sayyid.jpg

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/2859052/MAADFAM_Entertainment_Logo.jpg

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/2859051/FBF_Logo.jpg