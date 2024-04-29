شركة مايديا لمكيفات الهواء تطلق A7 Duct، نظام متطور سهل التركيب مثالي للأستخدمات التجارية

الرياض، المملكة العربية السعودية, 29 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- تقدم شركة مايديا الرائدة عالميًا في مجال تكييف الهواء منتجها الجديد A7 Duct، نظام HVAC المتطور. تم تصميم النظام ليدعم سهولة التركيب في أماكن متنوعة، ويتميز بجسم أنحف، وضوضاء أقل، وتقنية معالجة بالأشعة فوق البنفسجية على لوحة دائرة PCB (لوحة الدائرة المطبوعة)؛ مما يمنح متانةً أفضل في ظل الظروف القاسية.

في أغلب الأحيان، يواجه عمال التركيب صعوبات مختلفة في مجال عملهم. وتتمثل إحدى المشكلات الأكثر شيوعًا في الارتفاع المفرط الذي تشغله الوحدات الداخلية بقنوات الهواء العادية، مما يحد بشكل كبير من مساحة التحرك أسفلها، ويجعل عملية التركيب مهمة شاقة. علاوةً على ذلك، فإن متطلبات تمديد العديد من الأنابيب في حالات الاستخدام المختلفة، تزيد من تعقيد عملية التركيب، وتجعلها تستغرق وقتًا طويلًا وتتطلب عمالةً مكثفة.

ويتعهد قسم تكييف الهواء المنزلي في شركة مايديا بمعالجة هذه الصعوبات من خلال منتجات مخصصة لعمليات التركيب، ومن خلال تعزيز الكفاءة والمتانة مع تبسيط عملية التركيب. وتطويرًا لمجموعة A6 Duct من مايديا، تم تصغير وتخفيف وحدة A7 Duct بنسبة تصل إلى 20% من حيث الحجم والوزن.

يبلغ سُمك الطراز 175 الجديد أقل من 400 ملم، وتم تصميمه بناءً على ملاحظات عمال التركيب المحليين. وعلى الرغم من تصميمه النحيف، فإنه لا يزال يلبّي متطلبات الأداء، ويلائم سيناريوهات التركيب في السقف.

يتميز هذا المنتج أيضًا بضغط ثابت، مع إمكانية الوصول إلى ما يصل إلى 200 باسكال. كما يدعم الحجم الثابت لتدفق الهواء في الوقت الفعلي، ويمكنه التكيُّف مع التغيرات في المقاومة الخاصة بقناة التهوية. يمكن تجزئة طراز 175 ذي الضغط الثابت العالي وتركيبه في صورة أقسام، مما يجعله مناسبًا للتركيب في الممرات الضيقة و المساحات الخاصة التي تعتبر حالات شائعة في بلدان مختلفة. فضلًا عن ذلك، يتميز المنتج بطريقتين للتركيب ويوفر مضخة مياه متطورة ذات ضغط عالٍ كتجهيز اختياري، مما يجعله أكثر مرونة للتكيف مع حالات التركيب المختلفة.

ومن جهة أخرى، غالبًا ما تتعرض متانة الوحدات الحالية المثبتة بقنوات الهواء للضرر في البيئات شديدة الحرارة والرطوبة، مما يؤدي إلى وقوع الأعطال المتكررة وزيادة تكاليف الصيانة، بينما تتيح مجموعة A7 Duct سهولة عملية الصيانة نظرًا لمتانتها المعززة في ظل الظروف القاسية، بفضل تقنية المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية. بجانب ذلك، فإن تصميم لوحة المحرك المدمجة يقلل من مساحة الصندوق الكهربائي بنسبة 10.2%، كما أن مخطط الأسلاك الواضح يسهِّل عملية الاستبدال. وقد تكون عمليات استبدال قطع غيار المحرك أمرًا صعبًا، غير أن تصميم دعامة المحرك المدمجة للمنتج، وتصميمه بالغطاء الحلزوني سهل التفكيك، يعززان من إحكام التركيب، ويتيحان سهولة التفكيك. وتمت زيادة مساحة منفذ فحص مضخة المياه بنسبة 20%، مما يسمح باستبدال المضخة وأسلاك المستشعر دون وقوع أضرار، والتقليل من وقت الإصلاح. كما يمكن صيانة الفلتر بسلاسة باستخدام خيارات التثبيت أو السحب المغناطيسي، ما يتيح سهولة عملية التفكيك والتنظيف والاستبدال.

أما بالنسبة للتصميم، فإن A7 Duct تتميز بتصميم أنيق ومتناسق، وهو ما يعزز من صورة العلامة التجارية. وتتميز شاشته التي تم تطويرها بدمج تقنية Wi-Fi في لوحة استقبال الأشعة تحت الحمراء المحسَّنة، وتتضمن مساحة مخصصة للشعار. وذلك لا يزيد من جماليات المنتج فحسب، بل يعزز أيضًا وظائفه، ليجعله أكثر سهولة عند الاستخدام، ويمنحه مظهرًا جذابًا.

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