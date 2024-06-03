شركة مايديا لمكيفات الهواء تُسدل الستار عن مميزات استثنائية مُصمّمة خصيصًا لمناخ منطقة الشرق الأوسط في معرض ابنِ بيتك BYH لعام 2024

الدوحة، قطر, 3 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- شهد معرض إبنِ بيتك لعام 2024 (BYH 2024) الذي أقيم خلال الفترة من 13 إلى 16 مايو بدولة قطر تألق شركة مايديا، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول تكييف الهواء، وأبهرت الحاضرين بالمعرض تحت شعار "Pro Innovation Pro Future". عرضت شركة مايديا لمكيفات الهواء مجموعةً مميزة من المنتجات تشمل مكيف الهواء السبليت IcyBlast، ونظام A7 Duct، ومكيف Wonder، إلي جانب مكيف الهواء الدولابي GA، بالإضافة إلى مكيفات الهواء من نوع الكاسيت، لتلبية احتياجات كل من المنازل والمنشآت التجارية. تقدم شركة مايديا لمكيفات الهواء، بصفتها الشركة المصنعة رقم 1 عالميًا لأجهزة تكييف الهواء المنزلية الذكية، مجموعة واسعة من منتجات التحكم بالمناخ، بدءًا من المكيفات المحمولة والإنفيرتر وصولاً إلى وحدات تكييف الهواء التجارية الخفيفة، وأجهزة تكييف السبليت ومكيفات الهواء الشباك، وأجهزة إزالة الرطوبة، مع التركيز على الراحة والجودة.

خلال معرض إبنِ بيتك BYH لعام 2024، عرضت شركة مايديا حلول تكييف الهواء المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المناخ الفريد لمنطقة الشرق الأوسط، والتي تتميز بعدد من الخصائص الاستثنائية.

ومن بين هذه الحلول، تأتي تقنية CoolFlash المتوفرة في مكيفات السبليت IcyBlast ومكيفات Wonder، وتشتهر بقدرتها على التبريد السريع والفائق، حيث تخفض هذه التقنية درجة حرارة الغرفة بشكل ملحوظ بمقدار 6 درجات في غضون 10 دقائق فقط. تتميز مكيفات السبليت IcyBlast بقدرتها على تبريد المساحات بسرعة فائقة، حيث تخفض درجة الحرارة من 35 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية في غضون 20 دقيقة فقط. ويعزز هذا الأداء المذهل تقنية Inverter Quattro™ الحصرية من مكيفات مايديا، والتي تضمن بقاء قدرة التبريد في جميع أجهزة تكييف الهواء من مايديا عالية حتى 80% في درجات الحرارة القاسية التي تصل إلى 54 درجة مئوية.

علاوة عن قوة التبريد، فإن مكيفات مايديا تُصمم مع مراعاة وضع كفاءة الطاقة. على سبيل المثال، يعد مكيف Wonder أول مكيف شباك إنفيرتر يُطرح في السوق ويوفر ما يصل إلى 26% من الطاقة. وبالمثل، يتميز مكيف السبليت IcyBlast بوضع توفير الطاقة الفريد الذي يوفر ما يصل إلى 23.8% من الطاقة أكثر من مكيفات الإنفيرتر التقليدية. يستخدم وضع توفير الطاقة Nobody المبتكر تقنية Intelligent Eye لاستشعار خلو الغرفة وتفعيل وضع توفير الطاقة تلقائيًا بعد 30 دقيقة، مما يحسن استخدام الطاقة.

علاوة على ذلك، توفر أجهزة تكييف الهواء من مايديا أيضًا تحكمًا ذكيًا متطورًا لتحسين راحة المستخدم. باستخدام خاصية الخدمة المستندة إلى الموقع LBS، يمكن للمستخدمين إدارة أجهزتهم عن بُعد حتى مسافة 15 كيلومترًا عبر تطبيق SmartHome. وهذا يسمح للمستخدمين بتعديل مناخ منزلهم دون عناء وفقًا لتفضيلاتهم المطلوبة قبل أن يخطوا عبر الباب، مما يوفر مستوى لا مثيل له من الراحة والرفاهية.

بالنسبة للمناخات الرملية والساحلية، مثل تلك الموجودة في قطر، فإن تقنية Prime Guard Hyper Grapfin من شركة مايديا تُعد خيارًا استثنائيًا. فهذه التقنية تتميز بطلاء مضاد للتآكل معزز بالجرافين الحاصل على براءة اختراع، مما يجعلها فعالة للغاية في منع التآكل.

وقد قدمت شركة مايديا لتكييف الهواء، إلى جانب منتجاتها المنزلية، أحدث منتجاتها التجارية، وهو نظام A7 Duct، والمخصص للمشاريع التجارية. هذا النظام يتميز بتصميمه الأنيق والنحيف، مما يوفر مساحة أكبر في الأماكن الداخلية. وبفضل تقنية التبريد الفائق الخاصة به، يوفر نظام A7 Duct تدفق هواء موحدًا لتجربة مريحة. وفي الوقت نفسه، يعزز استخدام تقنية المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية UV من متانة المنتج ليتحمل البيئات ذات درجات الحرارة العالية والرطوبة العالية للغاية مثل تلك المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط.

وبصفتها العلامة التجارية رقم 1 عالمياً في معالجة الهواء و الشركة العالمية الرائدة في مجال صناعة الأجهزة المنزلية، قدمت شركة مايديا مجموعة واسعة النطاق في معرض إبنِ بيتك BYH لعام 2024، تشمل أجهزة تكييف الهواء الخارجية، و مكيفات السبليت للمنازل و الوحدات التجارية، و مكيفات الشباك، وخيارات أخرى من أجهزة التكييف المحمولة، وأجهزة إزالة الرطوبة لتحسين جودة الهواء الداخلي. ومن خلال تقديم منتجات عالية الجودة وموثوقة، رسخت العلامة التجارية مكانتها كعلامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية الذكية.

وقد جذبت هذا السمعة المتميزة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، مما أدى إلى عقد رعاية بين الشركة و النادي في عام 2020. و منذ ذلك الحين، تعززت الشراكة العالمية بقوة، و أصبحت شركة مايديا الآن معترف بها من قبل لاعبي نادي مانشستر سيتي و ملايين من مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

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