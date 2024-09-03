شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن" توقع اتفاقية مع "فلو رايدر" لافتتاح معالم الجذب الرائدة "فلو هاوس" في عدد من الوجهات الترفيهية التابعة لشركة "سڤن" في المملكة العربية السعودية

إنشاء منطقة ترفيهية بأجواء استوائية تستقبل الضيوف الراغبين في الاستمتاع والاسترخاء على مدار العام بعيداً عن روتين الحياة اليومي

الرياض, 3 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن"، التابعة لشركة القدية للاستثمار، احدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن إبرام شراكة جديدة مع "فلو هاوس " التابعة لشركة فلو رايدر، الوجهة الترفيهية الرائدة التي تجمع بين تجارب رياضة التزلج على الأمواج، والمطاعم، واستضافة الفعاليات. وبموجب اتفاقية الشراكة ستقوم شركة "سڤن" بإنشاء منطقة ترفيهية من "فلو هاوس" في ثلاث وجهات ترفيهية في كل من مدينة الرياض وجدة والخبر.

SAUDI ENTERTAINMENT VENTURES (SEVEN) SIGNS LICENSE AGREEMENT WITH FLOWRIDER, INC. TO BRING PIONEERING ‘FLOW HOUSE’ ATTRACTIONS TO SEVEN’S ENTERTAINMENT DESTINATIONS ACROSS SAUDI ARABIA

ويرتكز مفهوم "فلو هاوس" حول تقنية الامواج الثابتة الشهيرة عالمياً من شركة "فلو رايدر"، وتعتبر "فلو هاوس" وجهة جاذبة تجمع بين متعة ركوب الأمواج في الأماكن المغلقة والترفيه مع طابع استوائي مميز، وتشمل منطقة عروض موسيقية، بما في ذلك مطعم مع إطلالة رائعة على أنشطة ركوب الأمواج، ومتجر يعرض تشكيلة واسعة من المنتجات العصرية، لتقدم تجربة فريدة من نوعها تحتفي بثقافة ركوب الأمواج مع أجواء استوائية حيوية طوال العام.

وتوفر "فلو هاوس" طريقة فريدة لتوفير أجواء الراحة والاسترخاء بعيداً عن روتين وضغوطات الحياة اليومية، حيث يمكن للضيوف قضاء وقت ممتع برفقة أفراد العائلة والأصدقاء في أجواء تحاكي طبيعة الجزر الاستوائية مع باقة لا مثيل لها من الأنشطة بما في ذلك ركوب الأمواج، والمسابقات المشوقة، والاستمتاع بمشاهدة المتزلجين المحترفين الذين يستعرضون مهاراتهم في فن التزلج على الأمواج، كما توفر الوجهة التي تعمل على مدار العام تشكيلة متنوعة من أصناف الطعام والمشروبات، بما في ذلك الأصناف النباتية والأطباق الصحية وغيرها من الخيارات الشهية والطازجة.

وبمناسبة الإعلان عن الشراكة الجديدة، قال داميان لاثام، الرئيس التنفيذي لمعالم الترفيه في شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن": "ستقدم شراكتنا الاستراتيجية مع فلو رايدر مفهوم "فلو هاوس" في وجهاتنا المنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية. وتسهم هذه الخطوة الرائدة في تعزيز مهمتنا الهادفة إلى إعادة تعريف قطاع الترفيه في المملكة والارتقاء بتجربة ضيوفنا مع إنشاء وجهات ترفيهية بمفاهيم جديدة. كما تدعم الاتفاقية التزامنا المتمثل في إنشاء منظومة ترفيهية متكاملة وغير مسبوقة، تسهم بشكل فعال في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في المملكة".

من جانبه، قال مارشال ميرمان، رئيس شركة "فلو رايدر": "تشهد رياضة ركوب الأمواج شعبية متزايدة في مختلف أنحاء العالم، وتتميز "فلو هاوس" بأنها الوجهة المفضلة لهواة رياضية ركوب الأمواج، وكذلك للأشخاص الذين يرغبون بالاستمتاع والراحة بعيداً عن أجواء المدينة حيث أتاحت لنا الخطط في رؤية السعودية 2030 تقديم وجهاتنا الترفيهية للعائلات في أنحاء المنطقة وذلك لأول مرة. ويشكل إنشاء "فلو هاوس" نقلة نوعية من شأنها تعزيز المشهد الترفيهي في المملكة، ونتطلع إلى الترحيب بالجميع في وجهتنا عالمية المستوى للعطلات الاستوائية".

يشار إلى أن مشاريع الترفيه السعودية "سڤن" تستثمر ما يزيد على 50 مليار ريال سعودي لإنشاء 21 وجهة ترفيهية في 14 مدينة في المملكة لتوفر تجارب عالمية مبتكرة وفريدة من نوعها، إضافة إلى عقد شراكات على مستوى العالم في قطاع الترفيه.

لمحة حول شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن":

تتولى شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن"، التابعة لشركة القدية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مهمة الاستثمار في الوجهات الترفيهية وتطويرها وتشغيلها بهدف خلق منظومة ترفيهية مستدامة وفق أعلى المعايير العالمية تلبي مختلف التطلعات في المملكة العربية السعودية. وتستثمر الشركة ما يزيد عن 50 مليار ريال سعودي لإنشاء 21 وجهة ترفيهية من شأنها توفير تجارب ترفيهية عالمية المستوى مبتكرة فريدة من نوعها، وعقد شراكات على مستوى العالم في قطاع الترفيه. وتعتزم الشركة إطلاق مشاريعها في 14 مدينة بالمملكة هي: الرياض والخرج ومكة المكرمة وجدة والطائف والدمام والخبر والأحساء والمدينة المنورة وينبع وأبها وجيزان وبريدة وتبوك.

نبذة عن شركة فلو رايدر:

فلو رايدر هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة "وايت واتر ويست إندستريز"، المزود الرائد عالمياً لتجارب الترفيه المائي. قدمت الشركة معالمها السياحية عالمية المستوى لعدد من العلامات التجارية والأماكن الأكثر شهرة في العالم، كما ابتكرت رياضة جديدة كلياً للتزلج على الأمواج، وقد تمكنت من إنجاز ما يزيد على 200 عملية تركيب ناجحة لصفائح الأمواج في أنحاء العالم. ويشكل أحدث ابتكارات فلو رايدر المتمثل في طرح منتج "فلو سيرف" إنجازاً رائداً يوفر تجربة ركوب الأمواج في النهر حيث يمكن تجربة ركوب لوح تزلج حقيقي مزود بزعانف، والذي يندرج في إطار مهمتها لتوفير تجارب ممتعة في ركوب الأمواج لجميع الأشخاص في أنحاء العالم.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2494873/SAUDI_ENTERTAINMENT_VENTURES_SEVEN.jpg