شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن" توقع اتفاقية مع "ماتيل" لتقديم تجربة مشوقة لسباق السيارات الكهربائية من "هوت ويلز" في المملكة العربية السعودية

منطقة ترفيهية لسباق السيارات الكهربائية للصغار والكبار في ست مدن في المملكة العربية السعودية

الرياض, 9 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن"، التابعة لشركة القدية للاستثمار، والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، و"ماتيل"، الشركة العالمية المتخصصة في قطاع الألعاب والترفيه، عن تقديم سباق السيارات الكهربائية من "هوت ويلز" في ست مدن في أنحاء المملكة العربية السعودية. ومع إضافة سباق السيارات الكهربائية من "هوت ويلز" الى قائمة استقطاباتها، تواصل "سڤن"، توسيع محفظة مشاريعها وتعزيز رياضة الكارتينج في المملكة، وذلك بعد إعلانها في وقت سابق من العام الجاري عن تقديم أولى مراكز السباق الداخلي للسيارات الكهربائية كارتينج في العديد من الوجهات الترفيهية التابعة لها.

SAUDI ENTERTAINMENT VENTURES (SEVEN) AND MATTEL BRING THRILLING HOT WHEELS ELECTRIC KARTING EXPERIENCE TO SAUDI ARABIA

وصممت السيارات الكهربائية كارتينج من "هوت ويلز" لتوفر أعلى مستويات الأداء الترفيهي وهي مصنعة خصيصاً للمشاركة في السباقات الأكثر تنافسية، حيث تجمع بين مزايا متقدمة لخوض غمار السباقات، واستكشاف رياضة الكارتينج، وتقديم مستويات عالية من الإبداع، لتوفير فعاليات ممتعة وآمنة تسهم في تطوير مهارات اليافعين وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. وستتوفر منطقة الترفيه من "هوت ويلز" في المجمعات الترفيهية التابعة لشركة "سڤن" في كل من الرياض ومكة المكرمة والطائف، والمدينة المنورة، وتبوك، وجازان.

وتعليقاً على الشراكة مع "ماتيل"، قال داميان لاثام، الرئيس التنفيذي لمعالم الترفيه في شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن": "نطمح في "سڤن" إلى بناء شراكات قوية من شأنها إثراء الرحلة المبتكرة للشركة الهادفة إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز عالمي لقطاع الترفيه، وذلك من خلال تطوير منظومة ترفيهية متكاملة فريدة من نوعها."

وأضاف: "تسهم الشراكة مع "هوت ويلز" في طرح التجارب الاستثنائية لعلامة "ماتيل" في المملكة، لتحفيز روح المنافسة والتحدي لدى جميع الزوار ومساعدتهم على تطوير قدراتهم واكتساب المزيد من الخبرات. كما تلعب سباقات السيارات الكهربائية من "هوت ويلز" دوراً مهماً في مساعدة ضيوفنا على صقل مهاراتهم، والارتقاء بمستوى السائقين الشباب الواعدين، والمساهمة في تشكيل مستقبل أبطال رياضة الكارتينج في المملكة العربية السعودية ".

ومن جانبه، أعرب جوش سيلفرمان، الرئيس التنفيذي للعلامات التجارية في شركة "ماتيل" عن سعادته بالتعاون مع شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن" لتقديم سباق السيارات الكهربائية من "هوت ويلز" للمواطنين وللمقيمين والزوار في أنحاء المملكة العربية السعودية، وتابع: "تعكس علامة "هوت ويلز" روح التحدي، وتلهم الجميع للوصول إلى أقصى إمكاناتهم. يتوافق هذا النهج مع رسالة 'سڤن' في تقديم ترفيه عالمي المستوى ينشر الفرح والإثارة. إن هذه التجربة ليست مجرد سباق السيارات الكارتينج الكهربائية، بل هي وجهة مفعمة بالحماس والتشويق للعائلات، ومحبي المغامرة، والمتسابقين الجدد والمتمرسين على حد سواء."

وتستثمر مشاريع الترفيه السعودية "سڤن" ما يزيد على 50 مليار ريال سعودي لإنشاء 21 وجهة ترفيهية في 14 مدينة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، والتي ستوفر تجارب عالمية المستوى مبتكرة وفريدة من نوعها، إضافة إلى عقد شراكات على مستوى العالم في قطاع الترفيه.

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لمحة حول شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن":

تتولى شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن"، التابعة لشركة القدية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مهمة الاستثمار في الوجهات الترفيهية وتطويرها وتشغيلها بهدف خلق منظومة ترفيهية مستدامة وفق أعلى المعايير العالمية تلبي مختلف التطلعات في المملكة العربية السعودية. وتستثمر الشركة ما يزيد عن 50 مليار ريال سعودي لإنشاء 21 وجهة ترفيهية من شأنها توفير تجارب ترفيهية عالمية المستوى مبتكرة فريدة من نوعها، وعقد شراكات على مستوى العالم في قطاع الترفيه. وتعتزم الشركة إطلاق مشاريعها في 14 مدينة بالمملكة هي: الرياض والخرج ومكة المكرمة وجدة والطائف والدمام والخبر والأحساء والمدينة المنورة وينبع وأبها وجيزان وبريدة وتبوك.

نبذة عن شركة "ماتيل"

تعد شركة ماتيل شركة عالمية رائدة في مجال الألعاب والترفيه العائلي ومالكة لمجموعة من العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم. وتتفاعل الشركة مع المستهلكين والمشجعين من خلال علاماتها التجارية، بما فيها باربي، هوت ويلز، فيشر- برايس، أميريكان جيرل، ثوماس آند فرندز، أونو، ماستر أف ذا يونيفيرس، ماتش بوكس، مونستر هاي، ميجا، بولي بوكيت، إضافة إلى غيرها من العلامات التجارية الشهيرة ذات الملكية أو المرخصة بالشراكة مع شركات الترفيه العالمية. وتوفر الشركة مجموعة من الألعاب، والمحتوى الترفيهي، والمنتجات الاستهلاكية، والتجارب الترفيهية الرقمية والمباشرة. وتُباع منتجات شركة ماتيل بالتعاون مع شركات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية الرائدة في العالم. ومنذ تأسيسها في عام 1945، تفخر ماتيل بأنها شريكاً موثوقاً في تمكين الأجيال من استكشاف عالم الطفولة وتنمية قدراتهم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: Mattel.com.

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