شركة ميتكو السعودية توقّع اتفاقيات استراتيجية لتوطين الصناعات الدفاعية خلال معرض الدفاع العالمي

الرياض، المملكة العربية السعودية، 17 فبراير 2026، /PRNewswire/ -- وقّعت شركة ميتكو، وهي مجموعة سعودية متخصصة في تقديم الحلول والخدمات المتكاملة، اتفاقيات استراتيجية لتوطين القدرات الدفاعية خلال معرض الدفاع العالمي، مؤكدةً دورها في دعم توطين قدرات الدفاع والأمن بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 والأولويات الوطنية الصناعية والدفاعية.

جاءت هذه الاتفاقيات ضمن دعم الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية، وتمكين التنمية الصناعية المستدامة في هذا القطاع الحيوي، وبناء سلاسل إمداد محلية للمساهمة في عملية تطوير وتصنيع ودعم منتجات وخدمات الجهات العسكرية والأمنية، من خلال دعم مشاركة الشركات المحلية في سلاسل الإمداد.

وفي إطار استراتيجيتها طويلة المدى، تواصل ميتكو توسيع شراكاتها الدولية لدعم توطين قدرات دفاعية وأمنية داخل المملكة. وتشمل الاتفاقيات الموقعة شراكات مع:

• شركة Smiths Detection لدعم توطين أنظمة الفحص بالأشعة السينية المدعومة بأنظمة الذكاء الاصطناعي لاكتشاف التهديدات؛

• شركة Teledyne FLIR لدعم توطين قدرات عربات المراقبة والاستطلاع المتنقلة ؛

كما تشمل اتفاقية مع شركة Destinus لدعم توطين أنظمة الطائرات غير المأهولة والقدرات ذات الصلة المختارة، والتي تم توقيعها قبل انطلاق معرض الدفاع العالمي.

وتركّز هذه الاتفاقيات مجتمعة على تمكين التكامل المحلي، وتعزيز المشاركة الصناعية، وتنمية القوى العاملة الوطنية، ورفع الجاهزية التشغيلية طويلة المدى. كما تسهم في تعزيز حماية البنية التحتية الحيوية والحدود والمناطق ذات الأهمية الأمنية العالية في مختلف أنحاء المملكة، إلى جانب دعم زيادة المحتوى المحلي، والنمو الاقتصادي، وأهداف التوطين.

وقال فيصل بقشان، رئيس مجلس إدارة شركة ميتكو: "يجسّد معرض الدفاع العالمي طموح المملكة في بناء قدرات دفاعية محلية قوية. وتتمثل مهمة ميتكو في تمكين هذا الطموح من خلال الجمع بين الخبرة العالمية والتنفيذ المحلي عبر التكامل والتشغيل والدعم طويل الأجل، مع تطوير القدرات السعودية وتعزيز النمو الصناعي المستدام."

وبخبرة تمتد لنحو 30 عامًا في تنفيذ وتشغيل الأنظمة الحيوية في مجالات الطيران والأمن والدفاع، تواصل ميتكو ربط التقنيات العالمية بالتنفيذ المحلي من خلال التكامل والتشغيل ودعم دورة حياة الأنظمة على المدى الطويل. وتتمتع الشركة بحضور وطني واسع يشمل أكثر من 40 منشأة أمن وطيران في مختلف مناطق المملكة وتواجد إقليمي، بما في ذلك المطارات الدولية والإقليمية والمواقع ذات الأهمية الأمنية والدفاعية، حيث تغطي عملياتها كامل دورة حياة المشروع لدعم العمليات الحرجة على مدار الساعة.

ومن خلال الاتفاقيات الموقعة خلال معرض الدفاع العالمي، تواصل ميتكو تعزيز مكانتها كمنصة سعودية موثوقة للشركاء العالميين الذين يسعون إلى تحقيق توطين مستدام ومتوافق مع المتطلبات الوطنية، بما يسهم في تنمية الكفاءات الوطنية، ورفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز منظومة الأمن الوطني.

