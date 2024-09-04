شركة نينتيكس تعلن عن إطلاق استثماراتها في المملكة وإنشاء مكتب تمثيلي لها في الرياض

بيليفو، واشنطن، الرياض، المملكة العربية السعودية, 4 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة نينتيكس - والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال حلول الذكاء الإصطناعي وأتمتة العمليات - عن افتتاح مكتب تمثيلي جديد لها في العاصمة السعودية الرياض، وذلك كجزء من برنامج استثماراتها الجاري العمل به حاليا في المملكة العربية السعودية وبقية دول الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي للشركة السيد/ أميت ماثراداس قائلا بأن" المملكة تعد وستظل سوقا أساسية للتكنولوجيا المتقدمة، وبخاصة مع توجهها الحالي نحو تحديث البنية التحتية للاستفادة من الفرص المندرجة في إطار رؤية 2030. وهنا نعتقد بأن تقديم أفضل ما لدينا في مجال الذكاء الإصطناعي والأتمتة، سوف نسهم في دعم العناصر الأساسية لتلك الرؤية، وتطوير القطاع العام وتعزيز الإستثمارات في قطاع التكنولوجيا وغيره من القطاعات الأخرى، مستفيدين في ذلك من علاقاتنا الطويلة مع عملائنا في المملكة ووجود مكتبنا الجديد هنا، وصولا نحو تحقيق التزامنا تجاه المملكة المتمثل بدعم جهود التحول الرقمي والاستثمار في المواهب المحلية."

ويأتي افتتاح مقر شركة نينتيكس في المملكة وفي العاصمة الرياض إشارة هامة لتعزيز استثمار الشركة الاستراتيجي في المملكة ولمتابعة خططها على صعيد تأهيل وتوظيف الكفاءات السعودية المتميزة وبناء فريق العمل الخاص بها.

وسيتم قريبا الإعلان عن تعيين نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الخليج العربي ليتولى مسؤولية تنفيذ عمليات الشركة ضمن منطقة الخليج العربي انطلاقا من المملكة، ويقوم السيد/ أيمن الحطاب، نائب الرئيس التنفيذي الإقليمي للأسواق الناشئة في شركة نينتيكس حاليا بإدارة عمليات الشركة في المملكة وبقية دول الشرق الأوسط.

يذكر أن شركة نينتيكس كان ومازال لها الدور الأكبر في تعزيز مبادرات المملكة المندرجة في إطار برنامج العمليات اللوجستية والتنمية الصناعية الوطنية وبرنامج التحول الوطني وغير ذلك من برامج التحول الرقمي الأخرى، وذلك من خلال دعم أتمتة العمليات وتطوير منصات الذكاء الإصطناعي التي تتطلبها تلك البرامج.

وكجزء من استثمارات شركة نينتيكس في المملكة، فسوف تعمل على تعزيز الاستخدامات الخاصة ببرنامج كي تو ""K2 المخصص لأتمتة العمليات والتقنيات السحابية التي تجري سواء ضمن المنشآت أو تلك المبنية على أساس الاستضافة الذاتية وهذه الاستثمارات تشمل كلا من:

الترجمة والتعريب: بإمكان منصة K2 المخصصة لأتمتة العمليات الآن دعم اللغة العربية إلى جانب اللغات الفرنسية والأسبانية والألمانية ومع جميع عمليات التصميم. كما طورت منصة SmartForms بحيث باتت قادرة على دعم عدة لغات والتعامل معها بصورة أسهل ضمن نافذة أو صيغة واحدة.

الخبرات الحديثة: شملت تحديثات منصة SmartForms تعزيز الوظائف الأكثر استعمالا وتطوير السمات الإفتراضية لإضفاء المزيد من الطابع العصري على طريقة عمل المستخدم.

التطوير والتحديث: تشمل الإستثمارات المتوقعة قريبا استحداث عمليات تطوير جديدة ضمن Nintex RPA و Nintex DocGen ، بالإضافة إلى نقاط تكامل محدثة لتحقيق المعايير المتطورة على صعيد التوسع والترقية.

الحوكمة والإدارة: بات بالإمكان الآن إدارة الإصدارات التجريبية من تدفقات العمل من قبل المصمم بعد أن ساهم الإستثمار في Live Instance Management (LIM) ، وإدارة ميزات الإستثناء والترقية في إضفاء المزيد من القوة على محرك البحث الخاص بتدفقات العمل.

وتعليقا على توجه الشركة الحالي، نوه السيد/ أيمن الحطاب، نائب الرئيس التنفيذي الإقليمي للأسواق الناشئة في شركة نينتيكس قائلا: " يشكل هذا الإعلان اليوم خطوة هامة على صعيد التزام شركة نينتيكس تجاه المملكة وأهدافها الطموحة الواردة في رؤية 2030، وبخاصة تلك المتصلة بالتحول الرقمي والنمو. وأضاف بأنه" مع تأسيس هذا المكتب، بات بالإمكان توظيف الخبراء المناسبين ودعم منتجنا الرئيسي في أسواق المنطقة ليتحقق بذلك التزامنا بدعم رؤية المملكة 2030 حول إقامة مجتمع رقمي وحكومة رقمية، والمساهمة في تعزيز مستقبل الإبتكار، مع تطلعنا نحو تطوير الطريقة التي يمكن من خلالها خدمة عملائنا الحاليين والتوسع في عمليات الأتمتة لتشمل المزيد من الشركات والمؤسسات السعودية في المستقبل. "

حول شركة نينتيكس

تعد شركة نينتيكس من الشركات الرائدة عالميا في مجال الذكاء الإصطناعي وحلول الأتمتة لما لها من قاعدة عملاء واسعة يصل عددهم إلى أكثر من 8,000 شركة ومؤسسة خاصة وعامة موزعة على 90 دولة من دول العالم، والتي تستعمل كلها منصة المعالجة التي طورتها نينتيكس بهدف تسريع عمليات التحول الرقمي والأتمتة ورفع مستوى الأعمال بسهولة وسرعة. يمكن التعرف على المزيد من أعمال الشركة، وكيف نجحت في صياغة مستقبل الأتمتة الذكية للعمليات المختلفة من خلال زيارة الموقع www.nintex.com

الاتصال: Tommy Morgan, [email protected]

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