شركة نيوتن تحتفل بالتعاون مع شركة اوتوستراد لتأجير السيارات من أجل النقل الصديق للبيئة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- شركة NWTN Inc. (Nasdaq: NWTN)، شركة تكنولوجيا تنقل صديقة للبيئة تقدم حلول تنقل صديقة للبيئة متميزة تتمحور حول الركاب ("NWTN" أو "الشركة")، يسرنا أن نعلن عن اتفاقية رائدة مع شركة أوتوستراد لتأجير السيارات لشراء مائتي مركبة ربدان وان لأسطولها والتي ستدعم في البداية حدث COP 28 المرموق.

تمثل هذه الشراكة لحظة تاريخية في تطور النقل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم إدخال ربدان ون إلى أسطول أوتوستراد المرموق.

NWTN Celebrates Landmark Collaboration with Autostrad Car Rental Company for Eco-Friendly Transportation NWTN Celebrates Landmark Collaboration with Autostrad Car Rental Company for Eco-Friendly Transportation NWTN Celebrates Landmark Collaboration with Autostrad Car Rental Company for Eco-Friendly Transportation

عصر جديد في وسائل النقل الفاخرة والصديقة للبيئة

يتضمن تعاون نيوتن NWTN مع أوتوستراد بيع مائتي سيارة ربدان ون، مما يدل على خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة في صناعة السيارات.

وقال بول لين، رئيس شركة نيوتن NWTN موتورز: "احتفالاً بهذه الشراكة المهمة مع شركة أوتوستراد لتأجير السيارات، يسعدنا في نيوتن NWTN أن نقود ثورة النقل الصديقة للبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن دمج مركبات ربدان ون في أسطول أوتوستراد هو خطوة مهمة للغاية". "ليس مجرد شهادة على التزامنا بالتنقل المستدام، ولكن أيضًا منارة للابتكار في مجال الرفاهية والحفاظ على البيئة. هذا التعاون هو أكثر من مجرد مشروع تجاري؛ إنه خطوة جريئة نحو تحقيق رؤيتنا لمستقبل أنظف وأكثر اخضرارًا. نحن فخورون لنرى ربدان ون، رمز التميز التكنولوجي والفخامة المستدامة، يقود الركب في هذا العصر الجديد من تطور السيارات.

أشار السيد أحمد عبود اليافعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات وان موبيليتي، إلى التزام المجموعة بالاستدامة معلقاً "إن استحواذ الأسطول الكهربائي لربدان يتماشى مع رؤيتنا الاستراتيجية للتنقل المستدام. بالإضافة إلى ذلك، يسرنا أن تتولى مجموعة شركات وان موبيليتي مسؤولية إدارة خدمة ما بعد البيع لمركبات ربدان في أبو ظبي والعين والشارقة من خلال شبكتها الواسعة من ورش العمل الحديثة، مما يضمن تجربة خدمة شاملة وصديقة للبيئة لعملاء ربدان."

أضاف كارونيش آريا، المدير العام لأوتوستراد لتأجير السيارات: "إدماج مركبات ربدان الكهربائية الحديثة في أسطولنا ليس مجرد تعزيز لعروض خدماتنا، بل يمثل أيضًا مساهمة كبيرة في المبادرات البيئية العالمية. نحن فخورون بالإعلان عن تأجير هذا الأسطول أولاً لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 28) الرفيع المستوى، مؤكدين التزامنا بدعم الأحداث الدولية الكبرى بحلول نقل مستدامة."

تعتبر سيارة ربدان وان، سيارة الدفع الرباعي الذكية عالية الأداء، مثالاً للفخامة والراحة والمسؤولية البيئية. وتضع ميزات تصميمها المبتكر، بما في ذلك مجموعة الإضاءة على شكل جناح، والجسم على شكل يخت، والديناميكيات الهوائية المقاومة للرياح المنخفضة للغاية، معيارًا جديدًا في الصناعة.

المخصصة.

نبذة عن نيوتن NWTN

نيوتن NWTN هي شركة رائدة في مجال الطاقة الخضراء مكرسة لتوفير منتجات السيارات الكهربائية المتميزة التي تركز على الركاب وحلول الطاقة الخضراء للعملاء في جميع أنحاء العالم. وبصفتها شركة مقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة، تمتلك نيوتن منشأة كاملة لتجميع المركبات في أبو ظبي.

تلتزم نيوتن NWTN بمستقبل حلول التنقل التي تدمج التصميم الرائد وأنماط الحياة الشخصية وإنترنت كل الأشياء (IoT) وتكنولوجيا القيادة الذاتية والنظام البيئي للطاقة الخضراء.

وبالإضافة إلى تقديم مركبات الطاقة الجديدة، تستكشف نيوتن NWTN الفرص في سلسلة قيمة الطاقة النظيفة بأكملها، بما في ذلك الخلايا الكهروضوئية والطاقة الهيدروجينية الخضراء وتخزين الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصين ودول آسيوية أخرى وأوروبا.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة : www.nwtn.ae

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2291127/Signing.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2291128/Hanover_Wide_shot.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2291129/Delivery_1.jpg