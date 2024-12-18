شركة هواوي تكشف عن حقبة جديدة من التميز في الهواتف القابلة للطي خلال حدث 'Unfold the Classic' في دبي

إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 18 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن مجموعة من المنتجات المنتظرة بشدة، التي تضمن حقبة جديدة من التميز في الهواتف القابلة للطي، وذلك ضمن فعالية إطلاق المنتجات الرائدة 'Unfold the Classic' التي أقيمت في دبي يوم 12 ديسمبر.

HUAWEI Mate X6 HUAWEI FreeBuds Pro 4 HUAWEI XMAGE Dubai Gala

من بين الابتكارات الجديدة التي تم الكشف عنها، سلسلة HUAWEI Mate X6 ، وhuawei nova 13 وسماعات HUAWEI FreeBuds Pro 4 وسماعات HUAWEI FreeClip باللون الوردي الذهبي، وتابلت HUAWEI MatePad 11.5"S . تمثل هذه المجموعة الشاملة من المنتجات حقبة جديدة من الابتكار الرائد، ما يعكس التزام هواوي بالتقدم المستمر وتعزيز التفاعل مع المستهلكين.

هاتف HUAWEI Mate X6 القابل للطي: أول ظهور عالمي مذهل

في حدث إطلاق منتجات هواوي الرائدة يتصدر الهاتف الجديد من سلسلة Mate القابلة للطي، وهو HUAWEI Mate X6 هاتف ذكي شامل ومتقدم يقدم ترقيات كبيرة في الشاشة والكاميرا، والمتانة، وتجربة المستخدم، والمزيد التصميم المبتكر لترتيب الكاميرات لهاتف HUAWEI Mate X6 مستوحى من المدارات الكوكبية، ويرمز إلى الإمكانيات اللامتناهية للمستقبل. الإصدار الحصري بلون رمادي الذي يتميز بنسيجه المستوحى من السديم الفضائي، ويتميز أيضا بلمسة ناعمة، وصُنع باستخدام تقنية الطبوغرافيا ثلاثية الأبعاد بدقة ميكرو نانو باستخدام مادة مبتكرة تدعى الألياف النباتية (Vegan Fiber). يتوفر هاتف HUAWEI Mate X6 أيضًا بلون الالأحمر اللون و الأسود ).

توفر البنية المعمارية الموزعة المبتكرة للشبكة قفزة هائلة في شبكة هاتف HUAWEI Mate X6، وتقنيات التبريد، والمتانة.

يتميز نظام الكاميرات المذهل بكاميرا Ultra Chroma الجديدة التي تحتوي على 1.50 مليون قناة طيفية، وكاميرا 50 ميجابكسل ذات الفتحة الفائقة التي تدعم فتحة مادية بمقاس 10، وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا تقريب ميكرو (telephoto) بدقة 48 ميجابكسل، ما يتيح تصويرًا إبداعيًا في الهواتف القابلة للطي.

يقدم هاتف Mate X6 HUAWEI ميزة Live Multi-task، وهي طريقة جديدة لإدارة المهام المتعددة بكفاءة. باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين تشغيل ثلاث تطبيقات في آنٍ واحد حالَ تشغيل الشاشة الكاملة بأسلوب العرض الموسع.

هواتف سلسلة HUAWEI nova 13 : صور سيلفي فائقة، ونمط تصميم فائق

تقدم هواتف سلسلة HUAWEI nova 13 تصميم نسيج جديد ديناميكي بنمط مربعات ، وقدرات تصوير بورتريه متعددة البؤر (multi-focal)، وابتكارات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، ما يفتح المجال لموجة جديدة من التوجهات ويجسد الروح الإبداعية للجيل الشاب.

لأنها مستوحاة من عناصر الأزياء الراقية، فإن هواتف سلسلة nova 13 HUAWEI لأول مرة باللون الأخضر المذهل، واللون الأسود والأبيض، مع تصميم نسيج ديناميكي بنمط مربعات مبتكر والذي يجسد مزيجًا من التعقيد والبساطة.

لمواكبة الأسلوب العصري الذي تتميز به السلسلة، فإن هواتف سلسلة HUAWEI nova 13 قد استوحت تصميم المربعات من الملابس والإكسسوارات وجلبته إلى عالم تصميمات الهاتف المحمول، مع خدعة بصرية باستخدام الضوء والظل. يتميز تصميم النسيج المربع الديناميكي لسلسلة الهواتف بالدقة على المستوى النانوي، حيث يجمع بين الرقي المستوحى من التكنولوجيا ولمسات جريئة وحديثة. تتغير درجات لون النمط بشكل خفيف مع زوايا الرؤية، ما يضيف جاذبية بصرية ديناميكية.

بالنسبة للكاميرات، تقدم هواتف سلسلة HUAWEI nova 13 دعمًا لقدرات تصوير البورتريه متعددة البؤر لكل من الكاميرات الأمامية والخلفية، ما يوفر لقطات بورتريه بجوٍ فنيٍ غني. يقدم هاتف HUAWEI nova 13 Pro كاميرا بفتحة عدسة قابلة للتعديل بدقة 50 ميجابكسل مع نطاق فتحة عدسة متغير من F1.4 إلى F4.0، تتكيف بسلاسة مع سيناريوهات التصوير المختلفة. بفضل تثبيت الصورة البصري (OIS)، تعمل الكاميرا على تحسين حساسية الضوء للحصول على نتائج أكثر وضوحًا في ظروف الإضاءة المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، توفر كاميرا التقريب (Telephoto) البورتريه مع التقريب البصري بقوة 3X وتقنية تثبيت الصورة البصري (OIS) خيارات تكبير متعددة، ما يجعلها مثالية لالتقاط صور البورتريه على المسافات المتوسطة والكبيرة.

يتفرد محرك البورتريه XD Portrait Engine المملوك لشركة هواوي عن غيره من خلال تحسين التصوير عبر الأشكال، والملمس، والتوهج، واللون، والتعتيم، مع تقديم ثلاثة أنماط بورتريه معززة، وهي الطبيعي، والدقيق ، والعصري لتناسب مختلف سيناريوهات التصوير. يُسهم ظهور ميزة AI Best Expression أيضًا في تحسين لقطات التصوير المتسلسلة من خلال تعديلات ذكية بالذكاء الاصطناعي، ما يتيح للمستخدمين اختيار أفضل تعبيراتهم الطبيعية لضمان ظهورالجميع بأفضل صورة.

سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 4 : أول سماعات أذن TWS (ستيريو لاسلكية بالكامل) من العلامة التجارية HUAWEI SOUND

تواصل سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 4إرث السلسلة كونها مجموعة هواوي الرائدة من السماعات اللاسلكية الفاخرة. لأول مرة من العلامة التجارية HUAWEI SOUND، قدمت سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 4 معايير رائدة لأداء سماعات TWS (ستيريو لاسلكية بالكامل) من حيث نقل الصوت دون فقد، وخوارزمية إلغاء الضوضاء المتقدمة، وتصميم الصوتيات.

لأنها مبنية على أساس من الخبرة التقنية المتقدمة وفن الصوتيات، توفر هذه السماعات تجربة استماع لا مثيل لها، حيث تجمع بين النقل الصوتي عالي الدقة دون فقد، ونظام مشغّل مزدوج لصوت متميز ، وإعادة إنتاج الصوت بدقة عالية. والنتيجة هي تجربة سمعية غامرة ومبهجة.

تقدم سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 4 الآن ما يصل إلى 2.3 ميجابت في الثانية من نقل الصوت دون فقد[1]، مقارنة بـ 1.5 ميجابت في الثانية الخاصة بالجيل السابق. كما تدعم بروتوكول البلوتوث L2HC 4.0 codec المملوك لشركة هواوي [2]، ما يسمح بنقل غير مضغوط لأصوات عالية الجودة بدون فقد بتردد 48 كيلوهرتز وعمق 24 بت. مع نظام مشغّل مزدوج لصوت متميز الذي نراه من جديد، فإن السماعات تعمل بتناسق مع تقنية العبور الرقمي لتقديم تجربة صوتية غنية وطبيعية.

أما بالنسبة لوضوح المكالمات، يمكن لميزة المكالمات الواضحة والمستقرة لسماعات HUAWEI FreeBuds Pro 4 التخلص مما يصل إلى 100 ديسيبل[3] من الضوضاء الخارجية أثناء المكالمات بفضل خوارزمية خفض الضوضاء الذكية دائمة التطور من هواوي، بالإضافة إلى 3 ميكروفونات مزودة بميكروفون وحدة معالجة الصوت (VPU) الذي يعمل بنقل الذبذبات عبر عظام الأذن لتحسين عزل الضوضاء.

حفل HUAWEI XMAGE Dubai Gala: اشعُر بعالَم دافئ

بدءًا من دبي في 9 مايو، وبعد التوقف في ولاية كوالالمبور، ومدينة مكسيكو، ومدينة هونغ كونغ ومدينة شنغهاي ومدينة شنتشن، ومدينة إسطنبول، سيكون حفل "اشعُر بعالَم دافئHUAWEI XMAGE Dubai Gala -- " هو خاتمة عروض HUAWEI XMAGE في جميع أنحاء العالم لعام 2024. يعرض هذا الحفل الأعمال الفائزة الاستثنائية لهذا العام، التي تُلهم المستهلكين لاستخدام منتجات هواوي المبتكرة للإبداع والتصوير والتحدي.

[1] تدعم سماعات الأذن ما يصل إلى 2.3 ميجابت في الثانية من نقل الصوت دون فقد عند الاتصال بهاتف HUAWEI Mate X6 القابل للطي الذي يعمل بنظام تشغيل EMUI 15 أو نسخة أحدث. وقدرة نقل 2.3 ميجابت في الثانية معتمدة من معيار Huawei Audio. وهذه الميزة متوفرة فقط على بعض نماذج الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل معينة. لمزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة: https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us15900030/. تدعم سماعات الأذن ما يصل إلى 1.5 ميجابت في الثانية من نقل الصوت دون فقد عند الاتصال بهاتف HUAWEI Pura 70 Pro أو HUAWEI Pura 70 Ultra الذي يعمل بنظام تشغيل EMUI 14 أو نسخة أحدث. البيانات مأخوذة من معامل هواوي. عند الاتصال بنماذج الهواتف الأخرى، تدعم سماعات الأذن ما يصل إلى 990 كيلوبت في الثانية من نقل الصوت عالي الدقة [2] بروتكول البلوتوث L2HC 4.0 متوفر فقط على هواتف وأجهزة التابلت من هواوي التي تعمل بنظام EMUI 15 أو نسخة أحدث. [3] البيانات مأخوذة من معامل Huawei.

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