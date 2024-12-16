شركة هواوي تكشف عن نموذج جديد مع هاتف Mate X6 يقدم بنية معمارية مبتكرة وأساليب عرض متعددة

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HUAWEI

16 ديسمبر, 2024, 15:20 AST

إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 16 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- كشفت شركة هواوي عن أحدث جيل من سلسلة Mate القابلة للطي، هاتف Mate X6  ، وهو هاتف ذكي متطور ومتقدم يقدم تحديثات كبيرة للشاشة، والكاميرا، والمتانة، وتجربة المستخدم وأكثر من ذلك. في هذا الإصدار الجديد، يرتقي هاتف Mate X6  بابتكارات الأجهزة القابلة للطي إلى مستويات جديدة، ليقدم معيارًا جديدًا في الصناعة.

وصف Richard Yu، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، هاتف Mate X6  HUAWEI بأنه "تكنولوجيا رائدة من كل اتجاه، تجلب للمستهلكين تجربة شاشة قابلة للطي مبتكرة بالكامل".

تصميم مستوحى من الكون

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عنصر الكون يُستخدم بشكل متكرر في تصميم هواتف سلسلة Mate X  HUAWEI. في هذا الهاتف بالتحديد، فإن التصميم المبتكر لترتيب الكاميرات لهاتف Mate X6 HUAWEI مستوحى من المدارات الكوكبية، ويرمز إلى الإمكانيات اللامتناهية للمستقبل.

يأتي هاتف Mate X6  HUAWEI مزودًا بشاشة خارجية OLED بقياس 6.45 بوصة ودقة 2440×1080، بالإضافة إلى شاشة داخلية OLED فائقة الدقة بقياس 7.93 بوصة ودقة 2440×2240. بفضل تقنية الشاشة X-TrueTM HUAWEI، مما يتيح  للمستخدمين الاستمتاع بتجربة مشاهدة استثنائية وغامرة.

هاتف Mate X6 HUAWEI سيتوفر في ثلاثة ألوان: رمادي ، وأحمر ، وأسود، بالإضافة إلى مجموعة من الملحقات، بما في ذلك حافظة واقية قابلة للدوران. اللون الرمادي مستوحى من السديم الفضائي، ويتميز بلمسة ناعمة، وصُنع باستخدام تقنية الطبوغرافيا ثلاثية الأبعاد بدقة ميكرو نانو باستخدام مادة مبتكرة تدعى الألياف النباتية. كما يمنح الطلاء البصري فائق الانعكاس توهجًا مشعًا.

موثوق للغاية

توفر البنية المعمارية الموزعة المبتكرة للشبكة قفزة هائلة في شبكة هاتف Mate X6 HUAWEI، وتقنيات التبريد والمتانة.

لتعزيز قدرات الشبكة، يعتمد هاتف Mate X6 HUAWEI بشكل مبتكر على وحدات التردد اللاسلكي (RF) الموزعة، ما يزيد من قوة الإشارة الإجمالية بنسبة 60%[1].

يعزز هاتف Mate X6  HUAWEI متانته بفضل الجيل الثاني من زجاج Kunlun في الشاشة الخارجية، ولوحة الشاشة الداخلية المصنوعة من ألياف الكربون، والمفصلة متعددة الأبعاد المتطورة، والإطار في منتصف الجهاز المصنوع من الألمنيوم المستخدم في صناعة الطيران.

تتيح المواد المبتكرة المُستخدمة في هاتف Mate X6 HUAWEI، مثل الجرافين عالي التوصيل الحراري مع الفصل بين مصادر الحرارة، تحقيق تبريد فعال، مع زيادة مساحة تبديد الحرارة بنسبة 30%[2]. حتى في السيناريوهات مثل لعب الألعاب المحمولة مع إجراء مكالمات فيديو في نفس الوقت، يمكن لهاتف Mate X6 HUAWEI ضمان أداء جيد.

تصوير فوتوغرافي قابل للطي

يقدم هاتف Mate X6 HUAWEI نظام كاميرا Ultra Aperture XMAGE، الذي حصل على شهادة دقة وثبات الألوان من TÜV، ما يضع معيارًا جديدًا في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي.

تتيح كاميرا Ultra Chroma الجديدة التي تحتوي على 1.50 مليون قناة طيفية لهاتف Mate X6 HUAWEI التقاط الألوان بدقة محسنة بنسبة 120%[3].

يتميز نظام الكاميرات المذهل أيضًا بكاميرا Ultra Aperture بدقة 50 ميجابكسل تدعم فتحة عدسة فعلية مقاس 10، وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا تقريب (telephoto) مايكرو بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري 4X ووضع ماكرو فائق بدقة 5 سم.

تتيح ميزة Moving Picture للمستخدمين إضافة تأثيرات ممتعة على صورهم، بما في ذلك أنواع التعرض (exposure) المتعددة والتعرض لوقت طويل.

تجربة غامرة رائدة على الشاشة الكبيرة

يقدم هاتف Mate X6 HUAWEI ميزة Live Multi-task[4]، وهي طريقة جديدة لإدارة المهام المتعددة بكفاءة. باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين تشغيل ثلاث تطبيقات في آنٍ واحد حالَ تشغيل الشاشة الكاملة بأسلوب العرض الموسع.

 بالإضافة إلى ذلك، فإن مظاهر شاشة القفل الجديدة، مثل: Emoji Crush وAir Hoop، توفر للمستخدمين مزيدًا من المرح في كل مرة يضيئون فيها الهاتف.

 

[1] البيانات مُقدمة من معامل هواوي، وتقارن هاتف Mate X6 HUAWEI مع HUAWEI Mate X3.

[2] البيانات مُقدمة من معامل هواوي، وتقارن البنية الهندسية للمنتج مع البنيات التقليدية للأجهزة القابلة للطي من حيث الألعاب والفيديوهات عبر الشبكات الخلوية.

[3] البيانات مُقدمة من معامل هواوي، وتقارن هاتف Mate X6 HUAWEI مع HUAWEI Mate X3.
[4] هذه الميزة مدعومة من بعض التطبيقات، وتعتمد على تكيف التطبيقات مع هذه الميزة. لاستخدام هذه الميزة، حدث هاتفك إلى أحدث إصدار له عبر تحديثات Huawei Over-the-Air.

 

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