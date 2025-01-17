شركة هواوي تَكشف عن حقبة جديدة من التميز في الهواتف القابلة للطي خلال حدث Unfold the Classic في دبي

إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 17 يناير 2025 /PRNewswire/ -- كَشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن مجموعة من المنتجات المنتظرة بشدة، التي تدشن حقبة جديدة من التميز في الهواتف القابلة للطي، وذلك ضمن فعالية إطلاق المنتجات الرائدة Unfold the Classicالتي أقيمت في دبي يوم 12 ديسمبر.

Huawei Unveils a New Era of Foldable Excellence at 'Unfold the Classic' Launch in Dubai

من بين الابتكارات الجديدة التي تم الكشف عنها، سلسلة HUAWEI Mate X6 ، وHUAWEI nova 13 ، وسماعات HUAWEI FreeBuds Pro 4 ، وسماعات FreeClip باللون الوردي الذهبي، وجهاز HUAWEI MatePad مقاس 11.5 بوصة. تمثل هذه المجموعة الشاملة من المنتجات حقبة جديدة من الابتكار الرائد، مما يعكس التزام هواوي بالتقدم المستمر وتعزيز التفاعل مع المستهلكين.

هاتف HUAWEI Mate X6 القابل للطي: حقق أول ظهور عالمي مذهل

في حدث إطلاق منتجات الرائدة يتصدر الهاتف الجديد من سلسلة Mate القابلة للطي، وهو HUAWEI MateX6 . هاتف ذكي شامل ومتقدم يقدم ترقيات كبيرة في الشاشة، والكاميرا، والمتانة، وتجربة المستخدم، والمزيد.

التصميم المبتكر لترتيب الكاميرات فى هاتف HUAWEI Mate X6 مستوحى من المدارات الكوكبية، ويرمز إلى الإمكانيات اللامتناهية للمستقبل. الإصدار الحصري بلون رمادي ، ويتميز بلمسة ناعمة، وصُنع باستخدام تقنية الطبوغرافيا ثلاثية الأبعاد بدقة ميكرو نانو باستخدام مادة مبتكرة تدعى الألياف النباتية. يتوفر هاتف Mate X6 من هواوي أيضًا بلون أحمر وأسود .

تُوفر البنية المعمارية الموزعة المبتكرة للشبكة قفزة هائلة في شبكة هاتف Mate X6 HUAWEI، وتقنيات التبريد والمتانة.

يتميز نظام الكاميرات المذهل بكاميرا Ultra Chroma الجديدة التي تحتوي على 1.50 مليون قناة طيفية، وكاميراUltra Aperture 50 ميجابكسل ذات الفتحة الفائقة التي تدعم فتحة مادية بحجم 10، وكاميرا ultra-wide-angle بزاوية واسعة بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا تقريب ميكرو (telephoto micro) بدقة 48 ميجابكسل، ما يتيح تصويرًا إبداعيًا في الهواتف القابلة للطي.

يقدم هاتف HUAWEI Mate X6 من ميزة Live Multi-task، وهي طريقة جديدة لإدارة المهام المتعددة بكفاءة. باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين تشغيل ثلاثة تطبيقات في آنٍ واحد حالَ تشغيل الشاشة الكاملة بأسلوب العرض الموسع.

حفل هواوي XMAGE Dubai Gala: اشعُر بعالَم دافئ

بدءًا من دبي في 9 مايو، وبعد التوقف في ولاية كوالالمبور، ومدينة مكسيكو، ومدينة هونغ كونغ ومدينة شنغهاي ومدينة شنتشن، ومدينة إسطنبول، سيكون حفل "هواوي XMAGE Dubai Gala -- اشعُر بعالَم دافئ" هو خاتمة عروض هواوي XMAGE في جميع أنحاء العالم لعام 2024. يعرض هذا الحفل الأعمال الفائزة الاستثنائية لهذا العام، التي تُلهم المستهلكين لاستخدام منتجات هواوي المبتكرة للإبداع والتصوير والتحدي.

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=9XQf9pPRoP0