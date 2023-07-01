شركة هواوي ستطلق مجموعة كاملة من أجهزة شبكات الجيل الخامس المتقدم التجارية في عام 2024

شنغهاي، 1 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة هواوي أنها ستطلق مجموعة كاملة من أجهزة شبكات الجيل الخامس التجارية في عام 2024 وذلك خلال المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة في شنغهاي 2023. وقد صرح يانغ تشاوبين، مدير شركة هواوي ورئيس منتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي أصدر هذا الإعلان، أن الشركة تهدف بهذا الإطلاق إلى إعلان بداية عصر الجيل الخامس المتقدم (5.5G) لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

Chaobin Yang, Board Member, President of ICT Products & Solutions, Huawei

وكان نشر الجيل الخامس قد تقدم بشكل سريع خلال السنوات الأربع الماضية وهو بالفعل يحقق مكاسب مالية كبيرة. فاليوم، يوجد أكثر من 260 شبكة تجارية من شبكات الجيل الخامس في جميع أنحاء العالم، تخدم أكثر من 1.2 مليار مستخدم، وهناك بالفعل 115 مليون مستخدم لشبكات ألياف الجيل الخامس بسعة الجيجابت. ومع تطور نماذج الخدمة والمحتوى باستمرار، فإن الإنجازات في تقنيات من قبيل العرض ثلاثي الأبعاد بدون نظارات تصنع تجارب غامرة غير مسبوقة للمستخدمين. ومع ذلك، لا تزال هذه الخدمات الجديدة تتطلب قدرات شبكات جيل خامس أقوى. وهناك اتفاق واسع بين الشركات العاملة في هذه الصناعة على أن تقنية الجيل الخامس المتقدم ستكون علامة فارقة في تطور شبكات الجيل الخامس، وأنها تقترب بسرعة.

اقترحت هواوي مفهوم "عصر الجيل الخامس المتقدم"، بناءً على حل شامل يدمج التقنيات المتطورة الشاملة والتي تتضمن الجيل الخامس المتطور 5.5G، وF5.5G، وNet5.5G. سيحمي هذا الحل الاستثمار السابق للمشغلين في شبكات الجيل الخامس، مع تحسين أداء الشبكة أيضًا بمقدار 10 أضعاف. سيتميز عصر الجيل الخامس المتقدم هذا بسرعات للوصلات الهابطة في الذروة تصل إلى 10 جيجابت وكذلك بسرعات للوصلات الصاعدة بسعة جيجابت في الذروة وذلك لتلبية متطلبات الخدمة المتنوعة بشكل متزايد. كما سيؤدي أيضًا إلى تحديث رؤية الصناعة باستخدام تقنيات جديدة مثل إنترنت الأشياء السلبي لفتح سوق جديد مؤلف من 100 مليار اتصال بإنترنت الأشياء.

وأوضح يانغ، "بناءً على جدول زمني معياري محدد بوضوح، فإن عصر الجيل الخامس المتقدم جاهز بالفعل للتحقق التكنولوجي والتجاري. في عام 2024، ستطلق هواوي مجموعة كاملة من أجهزة شبكات الجيل الخامس المتقدم التجارية لتكون جاهزة للنشر التجاري للجيل الخامس المتقدم. نحن نتطلع إلى العمل مع جميع الجهات الفاعلة في هذا المجال للشروع في رحلة جديدة نحو عصر الجيل الخامس المتقدم."

وكانت شركة هواوي، باعتبارها من الداعمين لحلول الجيل الخامس المتقدم الشاملة، تتعاون مع العديد من الجهات الفاعلة على امتداد هذه الصناعة فيما يتعلق بالبحث والتطوير والتحقق من تقنيات الجيل الخامس المتقدم الرئيسية. تم إحراز تقدم كبير في عملية التحقق هذه، خاصة بالنسبة لمصفوفة الهوائيات الكبيرة للغاية (ELAA) التي تدعم الوصلة الهابطة بسرعة 10 جيجابت، والوصول الطيفي المرن الذي يساعد على تحقيق الوصلة الصاعدة بالجيجابت، وإنترنت الأشياء السلبي الذي يمكنه تمكين 100 مليار اتصال لإنترنت الأشياء. والشبكة الضوئية السلبية سعة 50 جيجابت (50G PON) هي تقنية رئيسية أخرى يمكنها تمكين سرعات 10 جيجابت لشبكات النطاق العريض فائقة السرعة ‎(F5.5G)، ومن المتوقع استخدامها على نطاق واسع في المنازل، والجامعات، ونقاط الإنتاج في المستقبل. ولقد تعاونت شركة هواوي مع أكثر من 30 مشغلًا حول العالم فيما يتعلق بالتحقق التكنولوجي والتطبيق التجريبي لهذه التقنيات.

وبالإضافة إلى تطوير التقنيات الرئيسية لشبكات الوصول اللاسلكية والبصرية للجيل الخامس المتقدم، أعلن يانغ أن الشركة كانت تعمل على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي الأصلية على الشبكات الأساسية للجيل الخامس المتقدم من أجل التحسين المستمر لقدرات الشبكة وتوافرها. وسيسمح ذلك بوصول قدرات الذكاء الاصطناعي إلى نهايات الشبكات، بحيث يمكنها خدمة العديد من الصناعات بشكل أفضل. من المنتظر لتقنية Net5.5G أن تحقق وصول بسعة 10 جيجابت، ونقل فائق السرعة، وزمن انتقال بمستوى الميكروثانية عبر شبكات الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لها بالعمل كأساس لشبكة جيل قادم لأغراض الرقمنة الصناعية وذلك من خلال توفير وصول عالي الجودة إلى الشبكة.

لا تزال الصناعة في مراحلها الأولى من مراحل تطوير رؤية للجيل السادس ‎(6G)، وبدأت للتو فقط إجراء الأبحاث ذات الصلة في التقنيات الرئيسية. ولهذا السبب لجأ الكثيرون إلى الجيل الخامس المتقدم باعتباره الهدف البارز لديهم للتطوير المستقبلي. إن التحسين في قدرات الشبكات الذي يصل إلى 10 أضعاف في الجيل الخامس المتقدم من المنتظر أن يمكِّن ويتيح للعديد من الصناعات إطلاق العنان لإنتاجية التقنية الرقمية.

سيقام المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة شنغهاي 2023 في الفترة من 28 يونيو إلى 30 يونيو في شانغهاي، الصين. ستعرض شركة هواوي منتجاتها وحلولها في الجناحين رقم E10 وE50 في القاعة رقم N1 في مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض (SNIEC). وجنبًا إلى جنب مع المشغلين العالميين، والمتخصصين في الصناعة، وقادة الرأي، فإننا سنتعمق في موضوعات من قبيل تسريع ازدهار شبكات الجيل الخامس، والتقدم نحو عصر الجيل الخامس المتقدم، والتحول الرقمي الذكي. إن الجيل الخامس المتقدم (5.5G) ينشئ قيمة تجارية جديدة في مجالات من قبيل ربط الأشخاص، وإنترنت الأشياء ‎(IoT)، وإنترنت المركبات ‎(IoV)، وبذلك يدعم عدد لا يحصى من الصناعات في إطار انتقالها نحو عالم ذكي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2023 ‏.

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