شركةCognivia تضمن تمويلًا استراتيجيًا بقيمة 15.5 مليون يورو لتمكين تطوير الأدوية باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي وتعَلُّم الآلة AI-ML

استخدام سمات شخصية المريض للتوجه نحو حقبة جديدة من الأبحاث السريرية

جبل القديس غيبرت، بلجيكا، 19 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- شركة Cognivia وهي شركة ذكاء اصطناعي مبتكرة مكرسة لإعادة تشكيل الأبحاث السريرية في مجال الأدوية والتكنولوجيا الحيوية من خلال خوارزميات حلول الذكاء الاصطناعي وتعَلُّم الآلة AI-ML المتطورة، تعلن بفخر عن علامة استثمارية مهمة. التزمت كل من Vesalius Biocapital IV وSFPIM (Société Fédérale de Partitions et d'Investissement) وشركة WE (Wallonie Entreprendre)، باستثمارات استراتيجية لدفع مهمة Cognivia المتمثلة في "قياس قوة العقل" لتحسين برامج تطوير الأدوية وتسريعها. يسمح ضخ رأس المال لشركة Cognivia بنشر حلول التجارب السريرية التنبؤية التي تفسر العلاقة بين سمات المرضى وسلوكياتهم، وبالتالي تسريع تطوير علاجات مبتكرة للمرضى على مستوى العالم.

تستهدف حلول Cognivia المناطق الحرجة التي عادة ما تشكل تحديات كبيرة لتطوير الأدوية، مثل استجابة الدواء الوهمي والالتزام بالأدوية في التجارب السريرية. على عكس أي شركة أخرى، تعمل Cognivia الرائدة في الفهم الكمي للمرضى كأفراد ودمج هذه الأفكار في تحليل بيانات التجارب السريرية و/ أو تحسين استراتيجيات إشراك المرضى. على سبيل المثال، تستخدم Placebell™ خوارزميات تنبؤية للتخفيف من التأثير السلبي للاستجابة إلى الدواء الوهمي، مما يعزز قوة الدراسة في التجارب السريرية، لزيادة معدلات النجاح وتقليل الجداول الزمنية وتكاليف التجارب السريرية. تتوقع Compl-AI خطر عدم الامتثال وتوقف المريض عن مواصلة الفحص أو خلال التجربة السريرية، مما يساعد على تعزيز وتخصيص استراتيجيات إشراك المريض.

يساعد رأس المال المجمع على تحفيز جهود Cognivia لتقديم حلولها الرائدة إلى السوق وتعزيز وجودها القوي في الولايات المتحدة، ومن خلال توسيع فريقها وإنشاء شركة تابعة في الولايات المتحدة، تسعى Cognivia إلى تعزيز التعاون التجاري والبحث والتطوير المعزز. نخطط لتعزيز شبكتنا من خلال التحالفات الاستراتيجية، وتعزيز مجلسنا الاستشاري مع أعضاء جدد، وبناء فرق في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في المستقبل القريب. تتوافق هذه المناورة الاستراتيجية تمامًا مع التفاني الثابت لشركة Cognivia في أن تصبح شريكًا رائدًا لشركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، مما يمكّنها من تطوير علاجات فعالة لمعالجة احتياجات المرضى غير المُنَفَّذة.

في هذه الجولة الأخيرة من التمويل، ترحب Cognivia بفخر بدعم ثلاثة من المستثمرين الجديرين بالثقة: Vesalius Biocapital IV، وهو صندوق رأس المال الاستثماري مقره في لوكسمبورغ يركز على أفضل الاستثمارات في الصحة والتكنولوجيا والصيدلة الحيوية، وSFPIM، صندوق الثروة السيادية البلجيكي، الذي يوفر التوجيه الاستراتيجي والدعم المالي للشركات البلجيكية، وWE، الذي يساهم في التنمية الاقتصادية لوالونيا من خلال التمويل والدعم عبر مختلف القطاعات.

"نحن متحمسون لإعلان Cognivia كاستثمار افتتاحي لصندوقنا الرابع، والذي يركز على HealthTech وشركات الأدوية الحيوية في طليعة الابتكار الذي يحول قطاع الرعاية الصحية. نترقب بكل شغف الشراكة معهم طوال مراحل التسويق والنمو"، وفق ما قاله Olivier Houben، شريك في Vesalius Biocapital.

وأوضح Dominique Demolle، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Cognivia، قائلًا: "تمثل التحالفات الاستراتيجية لشركة Cognivia مع Vesalius Biocapital IV وSFPIM وWE خطوة محورية في سعينا لتحويل الصناعة من خلال مزيج فريد من الخبرة الصناعية التي استمرت عقودًا والذكاء الاصطناعي المتقدم". وأضاف: "مع هذا الاستثمار والإضافة المرحب بها للأعضاء الجدد في فريقنا التشغيلي ومجلس الشركة واللجنة الاستشارية الاستراتيجية، والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا، نحن على استعداد لتسريع جهودنا في تقديم أساليب رائدة تمكن الأطباء والباحثين والصناعات من اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على البيانات، مما يعزز في نهاية المطاف نتائج المرضى وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم."

نبذة عن Cognivia

شركة Cognivia هي الشركة الأولى والوحيدة التي تجمع بين تحديد القياس الكمي لعلم النفس للمريض مع الذكاء الاصطناعي (AI) وتعلم الآلة (ML) لتحسين قياس الفعالية العلاجية في التجارب السريرية وما بعدها. تتوقع تقنيات Cognivia سلوك المريض واستجابة العلاج في التجارب السريرية باستخدام خوارزميات تعلم الآلة ML التنبؤية القائمة على فهم كمي للسمات النفسية للمريض والتوقعات والمعتقدات التي تم جمعها من خلال استبيانات الرأي الخاصة والمحددة التي تم تطويرها نحو هذا الهدف. تهدف Cognivia إلى تسخير "قوة العقل" وتحديد هذه الظاهرة الفريدة لتحسين معدلات نجاح التجارب السريرية وتقليل مخاطر تطوير الأدوية وتحسين الرعاية الصحية في نهاية المطاف.

لمزيد من التفاصيل حول Cognivia وحلول الذكاء الاصطناعي الرائدة، يرجى زيارة cognivia.com أو متابعة حساب cognivia@ على LinkedIn.

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Stephanie Alvarez

مديرة التسويق في Cognivia

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