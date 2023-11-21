شركةSquaredFinancial تنطلق في المرحلة التالية من النمو واضعةً الأساس لنجاح الأعمال

SquaredFinancial تعزز قيادتها عبر تعيين ستة مديرين تنفيذيين متمرسين في الصناعة رافعةً الخبرة والاستراتيجية

لوكسمبورغ, 21 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- أصدر فيليب غانم، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة SquaredFinancial Group، الذي يتمتع بخبرة 20 عامًا في القطاع المالي، في بداية هذا الربع، دعوة ملهمة للمواهب للانضمام إلى شركته الرائدة، مسلطًا الضوء على أهمية الأشخاص في نجاح أي مؤسسة، فهم من يحفز النمو ويوجّه الابتكار.

وبينما تنطلق المجموعة في مرحلة مثيرة من التوسع والنمو، فإنها تدعم فريقها القيادي بستة مديرين تنفيذيين متمرسين في الصناعة. ومن شأن التعيينات الرئيسية الأخيرة أن تعزز الفريق الحالي الذي يتألف من خبراء ومحترفين في الصناعة، والذي وضع الأساس لمسار ثوري.

Philippe Ghanem, SquaredFinancial Founder & CEO

اتسمت رحلة مجموعة SquaredFinancial الاستثنائية في مجال التكنولوجيا المالية منذ العام 2005 بالابتكار والالتزام الثابت بتقديم خدمة عالية المستوى للمستثمرين في كافة أنحاء العالم. ولطالما كانت الشركة، مدعومةً برؤية ثابتة، جنبًا إلى جنب مع إدارتها وفريقها، في المقدمة عبر الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات للمستثمرين.

التعيينات الجديدة:

كريج جنكينز، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والامتثال. يتمتع بخبرة تزيد عن 16 عامًا في الشؤون القانونية ومكافحة تبييض الأموال والامتثال، وسيُشرف على توحيد نظام الامتثال وصحته.

توماس سيلبي، مدير المبيعات. يتمتع بـ15 عامًا من الخبرة في مجال المبيعات وتطوير الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية الرئيسية والتداول عبر الإنترنت، وسيقود استراتيجية تطوير الأعمال لتحقيق المزيد من نمو الإيرادات.

دومينيك الخوري، الرئيس العالمي للمبيعات وتطوير الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط. يتمتع بخبرة 12 عامًا في مجال التداول، وسيقود توسيع مبادرات المبيعات ونمو الأعمال في المنطقة.

دروسولا هادجيسافا، الرئيسة التنفيذية للتسويق. مع 13 عامًا من السجل الحافل في قيادة عمليات التسويق العالمية في شركات تكنولوجيا مالية رائدة، ستكون مسؤولة عن إعادة رسم استراتيجية التسويق والعلامة التجارية.

سبيروس أندرو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا. بفضل خلفيته الممتازة في تكنولوجيا المعلومات وهندسة الشبكات، سيعمل على تطوير التكنولوجيا والاستفادة منها لتحسين الأداء التنظيمي والتشغيلي والأمن.

كاثرين إيوانو، الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية. من خلال خبرتها المؤكدة في مجال الموارد البشرية واكتساب المواهب والتقدم، ستعمل على توجيه جهود الشركة نحو إنشاء قوة عاملة أكثر شمولاً وتعزيز الولاء وتعزيز ثقافة الجدارة والتميز.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال فيليب غانم: "الناس هم محفزو النمو ومحركو الابتكار. يسعدني أن أرحب بهذه المهارات المتميزة، فانضمامهم يمثل علامة فارقة مهمة لشركة SquaredFinancial. يتمتع كل منهم بخبرة مثبتة وسيجلبون، بالتعاون الوثيق مع فريق المواهب الحالي، قيمة استراتيجية وخبرة للشركة، فنساهم متحدين في رسم مستقبلها وتحديده. ولكن الأهم من ذلك كله، أنني أشعر بمسؤولية عميقة تجاه كافة أصحاب المصلحة لدينا، من موظفي وعملاء ومساهمين، فيما نكتب هذا الفصل الجديد من تراث شركتنا الممتد على 15 عامًا. لقد أدى النمو السريع الذي شهدته شركتنا على مدى العامين الماضيين إلى ظهور تحديات جديدة، ولكنه أدى أيضًا إلى فرص عظيمة، ونحن في وضع جيد يمكننا من اغتنامها اليوم أكثر من أي وقت مضى. تشهد ساحة التداول تغييرًا تحويليًا، ونحن ملتزمون أكثر من ذي قبل دعم عملائنا بشغف واحترافية وتفانٍ لتلبية احتياجاتهم بأعلى المعايير التي يستحقونها."

أما المديرون التنفيذيون المعينون مؤخرًا فسينضمّون إلى فريق القيادة الحالي الذي يتألف من:

فيليب غانم، المؤسس والرئيس التنفيذي

ماني فان روين، الشريك والرئيس التنفيذي للعمليات

علي روباني، الشريك والرئيس العالمي للمكتب الأمامي

ستاثيس فلانجوفاس، المدير المالي للمجموعة

فيليوس بيتريدس، الرئيس التنفيذي للبيانات والمنتجات

نور الدين الحموري، كبير محللي السوق

كريسوفالانتيس كاراجورجيو، الرئيس العالمي للعمليات

كونستانتينوس غالانوس، رئيس مكتب التداول

نبذة عن SquaredFinancial

مجموعة SquaredFinancial هي شركة تكنولوجيا مالية ذات رأسمال كبير تأسست في العام 2005، وتهدف إلى أن تصبح محطة واحدة تلبي احتياجات المستثمرين المالية. بفضل عقدين من الخبرة في التكنولوجيا المالية والتداول، تقدم حلولًا عالمية للمتداولين من مختلف الأجيال والخلفيات، الذين يبحثون عن بوابة استثمارية بديهية ومتطورة. ويقود الشركة خبراء في السوق المالية وأسماء قيادية خبيرة يتشاركون في رؤيتهم وولعهم بالتداول وإعادة رسم الساحة التداولية. كشركة منظمة، توفر للمستثمرين منصة عبر الإنترنت مدعومة بأحدث التقنيات التي توفر الفرصة للتداول في كافة أنواع الأسواق.