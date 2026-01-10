شركتا ACES India وبهارات سانشار نيجام المحدودة (BSNL) توقّعان اتفاقية استراتيجية لتمكين خدمات الاتصال في مطار نويدا الدولي

ميروت، الهند, 10 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- وقّعت اليوم شركتا ACES India وبهارات سانشار نيجام المحدودة (BSNL) اتفاقيةً استراتيجيةً لنشر البنية التحتية المتطورة للاتصالات والربط الرقمي في مطار نويدا الدولي. وقد تم توقيع الاتفاقية رسميًا خلال حفل أُقيم في دائرة اتصالات BSNL لولاية أوتار براديش الغربية في ميروت، بحضور قيادات رفيعة المستوى من كلا المؤسستين.

From Left Gaurav Chopra - Project Manager, Aces India, Gopal Kulkarni - Director - Telecom Projects & Operations, Aces India, Suresh kumar- Commercial Director, Aces India, Rinku Singh- Sub Divisional Engineer BSNL, Mr. Mohammed N Mazher- MD- ACES India, Sarita Lal- Assistant General Manager (Consumer Mobility) BSNL, Dr Akram Aburas- Group CEO- ACES, Arun Kumar Singh- Chief General Manager BSNL, Shaleen Agarwal - Principal General Manager, (Consumer Mobility) BSNL, Sanjesh kumar kim- Deputy General Manager, (CM) BSNL, Khajan Singh- Deputy General Manager, Network Operations (Consumer Mobility), BSNL, Zeeshan Imam Business Development Manager - ACES India

تهدف هذه الشراكة إلى توفير حلول اتصال قوية وموثوقة وجاهزة للمستقبل في مطار نويدا الدولي، بما يعزّز تغطية شبكة الهاتف المحمول والخدمات الرقمية للمسافرين ومشغّلي المطار وأصحاب المصلحة الآخرين. ويمثّل هذا التعاون علامة فارقة في تعزيز البنية التحتية للاتصالات في أحد أهم مراكز الطيران المرتقبة في الهند.

ومن خلال الجمع بين الخبرة العالمية لشركة ACES India في تصميم ونشر البنية التحتية المتكاملة للاتصالات، وشبكة BSNL الوطنية الواسعة وخبرتها التشغيلية، ستُسهم هذه الشراكة في دعم الاتصال السلس وتعزيز التجارب الرقمية المحسّنة عبر منظومة المطار بأكملها.

وفي حديثه خلال حفل التوقيع، علّق السيد آرون كومار سينغ، المدير العام الرئيسي للاتصالات (CGMT) في BSNL لدائرة أوتار براديش الغربية، قائلًا:

"يسر BSNL أن تشارك شركة ACES India في مشروع مطار نويدا الدولي. يتماشى هذا التعاون مع رؤيتنا لتوسيع البنية التحتية عالية الجودة للاتصالات عبر الأصول الوطنية الرئيسية، ودعم رحلة التحوّل الرقمي في الهند."

ومن جانبه، قال الدكتور أكرم أبوراس، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة الاتصالات المتقدمة والأنظمة الإلكترونية (ACES):

"يعزّز توقيع هذه الاتفاقية مع BSNL التزامنا بدعم نمو البنية التحتية في الهند من خلال حلول رقمية مبتكرة وقابلة للتوسّع. يُعدّ مطار نويدا الدولي مشروعًا بارزًا، ونحن فخورون بالمساهمة في منظومته الرقمية وبنية الاتصالات فيه."

وأضاف السيد محمد ن. مظهر، المدير العام لشركة ACES India:

"تمثّل هذه الاتفاقية خطوة مهمّة لشركة ACES India في تقديم حلول اتصال عالمية المستوى لمشاريع البنية التحتية الحيوية. وتتيح لنا الشراكة مع BSNL الاستفادة من الخبرة المحلية القوية مع ضمان قدرات شبكية جاهزة للمستقبل في مطار نويدا الدولي."

وتؤكّد الاتفاقية الموقّعة اليوم على الرؤية المشتركة لكلٍّ من ACES India وBSNL لتعزيز البنية التحتية الرقمية عبر مشاريع النقل والبنية التحتية العامة، ودعم النمو الاقتصادي وتحسين تجارب المسافرين.

نبذة عن شركة ACES India تُعد شركة ACES India شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الاتصالات المتقدمة والأنظمة الإلكترونية (ACES – السعودية)، وتتخصّص في تقديم حلول متكاملة للاتصالات والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا. وتدعم الشركة مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق مع التركيز على الابتكار والموثوقية والاستدامة.

نبذة عن ACES: يقع المقرّ الرئيسي لشركة الاتصالات المتقدمة والأنظمة الإلكترونية (ACES) في المملكة العربية السعودية، وهي شركة عالمية للهندسة والتحوّل الرقمي تقدّم حلولًا متقدّمة للبنية التحتية والاتصال عبر قطاعات متعدّدة حول العالم.

نبذة عن BSNL: شركة بهارات سانشار نيجام المحدودة (BSNL) هي مؤسسة تابعة لحكومة الهند وتعمل تحت إشراف وزارة الاتصالات (Department of Telecommunications)، وهي واحدة من مقدّمي خدمات الاتصالات الرائدين في الهند، حيث تقدّم مجموعة شاملة من خدمات الهاتف المحمول والنطاق العريض والألياف الضوئية وخدمات المؤسسات.

للتواصل الإعلامي:

برادنيا غادجي، [email protected]

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2857986/ACES_INDIA_BSNL.jpg

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/2675567/ACES_India_Logo.jpg