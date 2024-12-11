شركتا ClimeCo وİnteraktif Çevre تشكلان مشروعًا استراتيجيًا مشتركًا رائدًا في الصناعة لتسريع جهود إزالة الكربون وحلول الاستدامة في جميع أنحاء منطقة تركيا

قال وليام فليديرباخ الابن، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ClimeCo: "يسعدنا أن نجتمع معًا بهدف موحد لتسريع وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول الاستدامة وتبنيها في جميع أنحاء تركيا". "مع استمرار الاقتصاد العالمي في تبني ومكافأة الممارسات المستدامة، نحن ملتزمون بمساعدة الشركات في تركيا في رحلتها للتخلص من الكربون، معًا."

ولتحقيق قيمة مستدامة وتأثير هادف، سيقدم مشروع ClimeCo Türkiye خدمات مصممة خصيصًا مثل الاستشارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وتجارة الكربون وإنشاء الأصول البيئية وحلول الكربون الرقمية.

قال فولكان أورال، المدير العام لشركة İnteraktif Çevre : "من خلال الجمع بين خبرة ClimeCo العالمية وحلولها المبتكرة مع رؤى شركة İnteraktif Çevre المحلية وشبكتها الراسخة، سيعمل ClimeCo Türkiye كشريك موثوق به للشركات في تركيا والدول المحيطة بها". "لدينا فرصة فريدة من نوعها للمساعدة في تمكين المؤسسات من تلبية معايير الاستدامة الدولية، والتنقل بين اللوائح التنظيمية المتطورة، وتحقيق أهدافها في إزالة الكربون".

لمزيد من المعلومات حول ClimeCo Türkiye وخدماتها، اتصل بنا على [email protected] أو يرجى زيارة climeco.com.tr

نبذة عن ClimeCo

ClimeCo هي شركة رائدة حائزة على جوائز في مجال إزالة الكربون، حيث تعمل على تمكين المؤسسات العالمية من خلال مسارات استدامة مخصصة. يتعاون علماؤنا وخبراء الصناعة المرموقون مع الشركات والحكومات وأسواق رأس المال لتطوير حلول مصممة خصيصاً للبيئة والمجتمع والحوكمة وإزالة الكربون. تشتهر شركة ClimeCo بإنشاء مشاريع عالية الجودة ومؤثرة، وتلتزم الشركة بمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم وتعظيم الأصول البيئية وتعزيز علامتهم التجارية.

تعاون مع ClimeCo لدفع التغيير البيئي الهادف والارتقاء بمبادراتك المناخية إلى آفاق جديدة. اتصل بنا على الرقم 484.415.0501 1+، [email protected]أو من خلال موقعنا الإلكتروني . climeco.com

نبذة عن İnteraktif Çevre

تأسست في عام 2015 كمبادرة مشتركة بين مجموعة Kibar Group، وهي شركة رائدة بارزة في القطاع الصناعي التركي، ومجموعة The Heritage Group، التي تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1930، تقدم شركة İnteraktif Çevre حلولاً مبتكرة وشاملة في مجال إدارة النفايات واستشارات الاستدامة. تعمل شركة İnteraktif Çevre مع صناعات متنوعة، بما في ذلك التصنيع والضيافة وتجارة التجزئة، حيث توفر استراتيجيات موثوقة وجاهزة للمستقبل للامتثال البيئي وتخفيف المخاطر. يقدم خبراؤنا مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الاستشارات بشأن التخلص من النفايات، وتقييمات البصمة الكربونية، وشهادات الاستدامة، وحلول الإدارة البيئية المصممة خصيصاً.

لمزيد من المعلومات حول İnteraktif Çevre، اتصل بنا على الرقم 5811100 216 90+، [email protected] أو من خلال موقعنا الإلكتروني interaktifcevre.com.tr

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